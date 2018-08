Qu’est-ce qu’il faudra faire pour se débarrasser de ces gens-là?

légende: on ne pourra pas nous reprocher de ne pas avoir essayé gentiment.

ce matin, l’infirmière qui vient me prendre la tension et m’aider dans quelques actes quotidiens une fois par semaine, revient de Corse. Elle me dit que pendant les vacances elle a lu et presque terminé mon livre sur 1917-2017 Staline, un tyran sanguinaire ou un héros national.C’est la seule du groupe a être une révoltée et anti-capitaliste, les autres sont plutôt de droite voir d’extrême-droite. Elle a eu beaucoup de malheurs personnels et cela, m’explique-t-elle, l’a depuis des années empêché de lire, les mots sautaient devant ses yeux, elle n’accrochait pas. Là elle a pu lire, peut-être parce qu’elle me connaissait et c’était comme si je lui parlais, elle a essayé de lire Bourdieu, elle ne comprenait rien, moi c’était simple et facile. Elle me dit vous écrivez bien, c’est direct et d’un style clair.

De sa lecture, elle déduit que je suis objective, que j’interroge les Russes d’un point de vue français, le sien et ceux des autres. Elle découvre ce que pensent les Russes et dont on n’a pas idée ici. Et elle me déclare, « pour se débarrasser de la racaille que nous avons au pouvoir, peut-être qu’il faut un Staline! » L’affaire benalla l’a d’autant plus indignée qu’elle accompagne la destruction de tous nos conquis, c’est une manière de nous duper qui ne fonctionne plus alors oui peut-être qu’il faudra un Staline. Ces épisodes qui se multiplient où le mensonge de la veille prétend être couvert par un autre et où le nouveau monde est perclus par les conflits d’intérêt comme par une arthrose généralisée de la sénilité. « Comment se débarrasser de ces sangsues? … Il faut les arracher!… C’est comme la Révolution française et malheureusement celle-ci a installé de nouveaux despotes! » ajoute-t-elle… je précise: » C’est la Révolution bourgeoise, ce qui en fait l’originalité c’est l’intervention des masses populaires, les espérances qu’elle a porté de ce fait… »

Quant à Staline, je confirme… je ne sais pas, a priori j’ai plutôt partagé les préventions de mon parti, j’ai adhéré avec la déstalinisation et j’ai été élue membre du Comité central quand il a été officiellement condamnée, je suis résolument contre la peine de mort (comme Robespierre d’ailleurs)et j’ai tendance à ne me contenter d’aucun dogme. je n’avais aucune raison avant de faire le tour de la planète de m’interroger et c’est peut-être ce qui fait l’intérêt de la démarche le fait qu’elle émerge à peine des stéréotypes de ma société. … Mais, outre le fait que j’ai conscience que Stalingrad m’a sauvée moi et quelques millions de me semblables,j’ai tendance à douter par expérience de tout ce qu’on me raconte. Ce que je sais c’est qu’à nous Français il n’a causé aucun tort au contraire. Il nous a libéré des nazis, créé un rapport de forces à l’échelle mondiale qui a favorisé nos conquêtes sociales, celles que nous arrachent des capitalistes qui se croient tout permis. Ceux à qui il a causé du tort ce sont les Russes et je découvre qu’ils nous prennent pour des fous d’oser comparer Staline à Hitler… 38% d’entre eux en font le plus grand homme de tous les temps, comme 60 % regrettent l’Union soviétique. Dans une certaine mesure, il me semble que pour les entendre, il faut comparer Staline à napoléon (Robespierre à cheval). Et ce n’est pas un hasard si les Russes placent Napoléon au premier rang des grands hommes non russes. On peut en déduire qu’ils aiment les despotes ou alors qu’ils savent les drames d’une contre révolution, ce qu’ils ont perdu avec l’URSS et que tout cela débouche sur « un sens de l’histoire », une conception du « progrès » collectif qui nous fait défaut désormais.

Pour compléter l’analyse, il faut se rendre compte que Staline est mort il y a plus de soixante ans et que l’URSS a été vendue (le mot est approprié) il y a une vingtaine d’années. Dons identifier l’URSS à Staline est erroné, là encore ça bloque l’analyse pour mieux donner vie à la catégorie stupide de « totalitarisme » qui stigmatise sans rien expliquer.

En ce qui concerne, l’URSS, là l’adhésion est encore plus massive puisque 60 % des Russes la regrettent, mais ne croient pas qu’il soit possible de la recréer parce que sans doute il faudrait un nouveau Staline et ils pensent que le peuple n’aurait plus la force de tant de sacrifices.

Là encore point d’interrogation, je pose plus de questions que ce que j’apporte de réponse.mais désormais ce qui est interdit c’est la question et l’équation folle: nazisme égale communisme, qui permet de fait de réhabiliter le nazisme, censure tout questionnement sur ce qu’il faudra faire pour se débarrasser de pareilles engeance prête y compris à détruire la planète.

Le Goulag c’est le bagne, ce n’est pas glorieux d’y envoyer des gens sur des bases politiques, c’est même un constat de faiblesse. Toute répression politique est cet aveu de faiblesse, la guillotine et la terreur également, d’une manière encore plus radicale d’ailleurs. Et il est vrai que le pouvoir soviétique est un pari fou dans un contexte où il aurait dû logiquement périr, pour cause de sous développement, parce que dès sa naissance 14 puissances s’étaient liguées contre lui. Là encore, l’identification avec la révolution française s’impose. Jusqu’où sont-ils déjà prêts à aller pour poursuivre leur oeuvre de morts? Qui est capable de les vaincre: la majorité? Individualisée à l’extrême?

L’idée que l’on passer pacifiquement au socialisme défendue par bernstein et d’autres, prenait quelques validité tant qu’existait l’URSS. Son écroulement devrait faire réfléchir les communistes et, se demander si ceux qui n’en peuvent plus ne raisonnent pas comme ma copine infirmière… Plus la situation se dégrade, y compris sur le plan du climat, plus l’angélisme parait hors de saison. Et comme il est clair que les Chinois ne sont pas prêts à nous offrir le bouclier de protection sous lequel chacun pourra voir financer son passage pacifique au socialisme, peut-être faudrait-il changer « le logiciel » révolutionnaire sous lequel nous continuons à penser la réalité. Non pour prôner une intervention sanglante, c’est la contre-révolution qui est sanglante et qui oblige à se défendre, mais il faut savoir aussi qui peut résister à cette monstruosité capable d’aller d’Auschwitz à Hiroshima.

ce qui me fascine c’est que ce livre sur Staline tyran sanguinnaire ou héros national est adapté à son projet. Il n’a pas les mérites d’autres mieux documentés, je pense aux travaux d’annie lacroix Riz ou celui de Ludo martens,mais il joue parfaitement son rôle de « naif ». la conférence que j’ai faite à la librairie maupetit, la stupéfaction intéressée devant cette problématique autant que les réactions de lecteurs innocents qui découvrent que l’on peut penser autrement sans être pour autant soi-même un suppot du despotisme, me font plaisir parce que mes contemporains, souvent non « encartés » sont moins bigots que ce qu’on le croie dans les partis.

je ne suis pas et n’ai jamais été « stalinienne », le révolutionnaire dont je me sens proche et dont je me suis nourrie toute ma vie c’est marx, sa pensée est un continent, un univers et il a de l’humour. Il a écrit des pages contre le despotisme et j’en partage l’esprit, mais son entêtement révolutionnaire l’a également conduit à refuser les hypocrisies et les bigoteries de la petite bourgeoisie qui ne veut rien changer et cherche derrière de grands mots à profiter de cet immobilisme.

Danielle Bleitrach

