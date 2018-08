Irak : après recomptage, Moqtada Al-Sadr allié aux communistes remporte les législatives

Le vice-président irakien, le laïc Iyad Allaoui (à gauche) et le dirigeant chiite et nationaliste Moqtada Al-Sadr, à Njaf, le 7 juillet.(photo du Monde) Prenez garde quand le Monde parle de laïc cela signifie que l’homme est des « nôtres ». L’homme a le profil de l’emploi : celui d’un gangster américain. La presse d’outre atlantique lui trouve une ressemblance frappante avec Tony Soprano, « Capo » de la Mafia régnant sur le district du New Jersey, héros d’une série télévisée à succès jouée par James Gandolfini, un acteur de série B. Un ancien de la CIA au Proche-Orient – Reuel Marc Gerecht – dresse de lui un portrait approchant dans le New Yorker : « Deux faits marquants, au sujet d’Allaoui »,dit-il, « Premièrement : il aime à se considérer comme un idéologue et, deuxièmement : sa principale qualité, c’est d’être un malfrat ! ». Il est passé du Baas à la CIA. Donc cette photo qui illustre l’article du monde et qui nous présente une alternative, celle du laïc et celle du religieux obscurantiste, opposés l’un à l’autre est déjà une entourloupe.parce qu’il y a un travestissement de la laïcité, loin d’être la valeur progressiste qu’elle est en France, elle est dénaturée en collaboration avec l’envahisseur mais l’alliance nationale entre communiste et chiite des quartiers pauvres représentée par Moqtar-Al sadr cherche à dépasser l’adhésion religieuse théocratique sur des bases de classes et nationales. C’est un processus qui peut aller vers d’autres perspectives.

L’ article du Monde ci-dessous, nous annonce que « Allié aux communistes, le chiite confirme sa première place, avec 54 sièges. En juin, la Cour suprême avait décidé de revoir les résultats en raison de soupçons de fraude. » Mais il ont été obligé de se ranger parce que ça remue sacrément dans la population irakienne et sur des bases de mécontentement qui n’est pas confessionnel. En fait l’Irak a une population majoritairement chiite, mais c’est aussi un pays qui a doublement été laïcisé, dans les limites du Bass, et dans celle du plus grand parti communiste du Moyen orient implanté d’ailleurs en majorité dans les zones industrielles et portuaires chiites. L’alliance du nationaliste Moqtada Al-Sadr et des communistes qui a donc remporté les élections législatives irakiennes, après le recomptage manuel décidé en juin par la Cour suprême en raison de soupçons de fraude, a annoncé vendredi 10 août la commission électorale. Si vous savez bien lire cet article du Monde, vous remarquerez que la liste Moqtar Al-Sadr et communistes n’est pas la créature de l’Iran et du régime des Mollah. Elle cherche une stratégie de souveraineté populaire et d’indépendance nationale, elle est le résultat du mouvement populaire qui secoue l’Irak.

A cela il faut ajouter qu’avec ou sans le parrainage de l’Iran, ce qui est sûr c’est que du point de vue strictement américain, l’intervention américaine est un fiasco complet. Jugez-en plutôt :les Etats-Unis ont sacrifié un allié capable d’aller sur ordre attaquer l’Iran comme l’avait fait Saddam Hussein. Ils ont sacrifié un allié pourchassant férocement les communistes y compris avec des ministres au gouvernement, en détruisant au profit du capital, le plus grand parti du Moyen orient. C’est un formidable gâchis qui a déstabilisé durablement tout le Moyen orient, mais peut-être était-ce le but recherché? Ils ont accompli cela sous le prétexte d’armes de destruction massive complètement bidon, après avoir inventé que saddam et son armée avait arraché la prise des bébés en couveuse et sous prétexte que Saddam Hussein et Al qaida c’était pareil (ce qui était complètement fou), il sont intervenus. Après donc avoir détruit ce pays, y avoir fait régner une guerre civile qui a causé la mort de centaines de milliers d’irakiens, détruit l’infrastructure de ce pays, et donc présidé à la création de daech.les voici avec un régime populaire de coalition, nationale et à gauche, impulsé par un fort mouvement revendicatif.

cette magnifique intervention a été du début à la fin et encore aujourd’hui accompagnée par le coeur des vierges des tenants des droits de l’homme qui ont inauguré une figure qui a beaucoup servi: le nouvel Hitler. :

la persévérance dans l’erreur criminelle sous les prétextes les plus délirants n’ont visiblement calmé ni les Etats-Unis , ni leur vassaux occidentaux, ni le music hall des âmes nobles qui chante sur ordre de la CIA la mélodie des droits de l’homme à chaque intervention de l’OTAN ou des coalitions occidentales.

Le dirigeant chiite a confirmé sa première place, avec 54 sièges, lors du premier scrutin organisé après la victoire sur le groupe djihadiste Etat Islamique (EI). L’EI avait fait trembler durant trois ans le pays en contrôlant un tiers du territoire, et notamment Mossoul, grande ville du nord, dont les terroristes avaient fait leur capitale.

Ce recomptage des bulletins, décidé en raison des failles supposées dans le décompte électronique et des soupçons de manipulation, n’a pas changé radicalement les résultats. L’unique gain concerne l’Alliance de la conquête, regroupement d’anciens combattants antidjihadistes proches de l’Iran, qui a remporté un siège supplémentaire au détriment d’une liste locale à Bagdad. Elle maintient sa seconde position, avec 48 sièges – au lieu de 47 –, a précisé la commission, composée de neuf juges.

Les six uniques changements sont intervenus parmi les candidats au sein des listes. La liste du premier ministre Haïder Al-Abadi reste en troisième position, avec 42 sièges, suivie de celle du laïc Iyad Allaoui (21 sièges), qui compte de nombreuses figures sunnites, et de celle de la liste Al-Hikma du dignitaire chiite Ammar Al-Hakim (19 sièges).

Des alliances à nouer

En raison du système électoral à la proportionnelle, aucune liste ne peut à elle seule obtenir la majorité absolue. Des alliances doivent donc se nouer pour obtenir la majorité des 329 sièges du nouveau Parlement.

La Cour suprême doit désormais proclamer les résultats définitifs, puis le président de la République sortant dispose de quinze jours pour convoquer le nouveau Parlement, qui doit élire un nouveau chef de l’Etat. Ce dernier doit alors choisir un premier ministre au sein de la coalition majoritaire.

Les tractations vont bon train et les rencontres se multiplient alors que les mouvements de contestation sont toujours vivaces, notamment dans le sud du pays. La colère gronde contre la corruption, le chômage ou l’absence de services publics, malgré les sommes colossales investies, dont une partie s’est retrouvée dans les poches de politiciens et de hauts fonctionnaires. Pour tenter de calmer les esprits, et surtout de garder son poste, le premier ministre a suspendu le ministre de l’électricité et démis quatre directeurs généraux de ce ministère emblématique, car les coupures de courant sont endémiques alors que la température atteint en été les 50 degrés.

L’Iran à la manœuvre

Moqtada Al-Sadr, qui avait fait campagne contre la corruption et organisé chaque semaine des manifestations contre ce fléau, a présenté aux autres partis une liste de 40 propositions, notamment sociales, et déclaré qu’il siégerait dans l’opposition si elles étaient refusées.

Pour la première fois depuis l’instauration du multipartisme en 2005, après la chute du dictateur Saddam Hussein et la conquête du pouvoir par les chiites, majoritaires en Irak, les partis de cette communauté se sont présentés en ordre dispersé aux législatives du 12 mai.

En outre, Moqtada Al-Sadr avait multiplié les signes d’indépendance face à l’Iran, allant même jusqu’à effectuer une visite en Arabie saoudite, grand rival de Téhéran. Depuis, la République islamique chiite est à la manœuvre. L’influent général Ghassem Soleimani, émissaire iranien régulièrement impliqué dans les affaires irakiennes, a tout d’abord tenté de constituer une coalition sans M. Sadr. Mais, ayant réalisé que celui-ci était difficile à écarter, Téhéran cherche désormais à l’inclure dans une vaste alliance, afin de le neutraliser.

