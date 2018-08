1. Conférence de paix dans l’éco-village de Cloughjordan, Tipperary, Irlande: Gouvernance mondiale: la force du droit ou le droit de la force?

World BEYOND War, en collaboration avec Shannonwatch, organisera une conférence sur la paix dans l’éco-village de Cloughjordan, à Tipperary, samedi 8 septembre, pour enquêter sur de nombreux aspects de la guerre et du militarisme liés au droit et aux conventions internationales.

At ?? Gouvernance globale: la force de la loi, ou la loi de la force, ?? des conférenciers et des panélistes experts aborderont des sujets essentiels tels que: les protestations pratiques et les actions en justice; Le rôle des femmes dans la paix; Transformer le rôle des militaires de la guerre à la paix; Les dangers d’un super-Etat de l’UE, et doivent démanteler le nouveau rideau de fer; Le rôle de l’Irlande dans les affaires internationales; Irlande, Europe et neutralité; Shannon et la loi; et enfin Law vs War.

De nombreuses opportunités de réseautage et de collaboration entre les organisations anti-guerre, les activistes et les experts seront offertes tout au long de l’événement pour faire avancer la discussion.

