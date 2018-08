chapitre de : « l’homme sur le pont » de Gunther Anders, texte écrit en Août 1958 lors de son voyage au Japon,

Hiroshima:

La honte d’aujourd’hui: la honte de ce que les hommes ont pu [souligné] faire à d’autres hommes; la honte aussi,donc, de ce qu’ils peuvent ENCORE AUJOURD’HUI se faire,donc aussi ce que nous pouvons nous faire les uns aux autres, donc la honte d’être AUSSI un homme.

Cette honte doit être assumée. Etant donné que ceux qui ont « fait ça », les fautifs, les coupables ne s’acquittent pas du montant de la honte qui est dû, ne reconnaissent même pas qu’il est dû, il faut qu’interviennent des représentants, d’autres qui a leur place, assument la honte requise.

Quelle répartition du travail ! LES UNS COMMETTENT, ET LES AUTRES EN ROUGISSENT ! Et en plus ils rougissent d’être contraints d’intervenir.

De ce point de vue là on comprend aussi ce qu’il dit dans « Nous fils d’EIchmann » des camps et de l’extermination industrielle des Juifs(selon son expression) et le rapport qu’il fait entre cette expérience et les bombes d’Hiroshima et Nagasaki et aussi que je me sens obligée de rougir de cela et d’Auschwitz puisque tant et tant ne reconnaissent pas la « honte due ».

