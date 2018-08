L’innovation architecturale en URSS ne s’est pas arrêtée dans les années 20

Rien de plus irritant dans l’approche de l’URSS que cette manie occidentale d’inventer une URSS riche de promesse de tout ordre et qui aurait été trahie par le stalinisme et dont il n’y aurait plus eu que totalitarisme ultérieurement. L’acharnement des trotskistes contre l’URSS à partir du départ de leur grand leader bien aimé frise le négationnisme. Et quelque soit la sympathie que l’on puisse avoir pour les travaux, les oeuvres de certains d’entre eux (par exemple le sociologue Pierre Naville, l’historien Moishe lewin et le cinéaste ken loadge pour ne citer que les plus incontestables), leur parti pris devient insupportable tant il est loi de l’histoire réelle de l’URSS et tant il contribue à renforcer les pires campagnes de propagande de la bourgeoisie. On aboutit ce faisant à une méconnaissance totale de la réalité de ce qu’a apporté l’URSS en matière de protection sociale, droit à la santé, à l’éducation, mais aussi un dynamisme culturel tout à fait remarquable

Danielle Bleitrach