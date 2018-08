Les liens de la Chine avec l’Afrique donnent de l’espoir pour un avenir prospère

L’Afrique est le continent le plus pauvre et le moins développé du monde et, dans de nombreux pays, les circonstances sont similaires à celles de la Chine avant l’introduction des réformes du marché en 1978. Alors,, les principales exportations étrangères étaient les matières premières, principalement le charbon, le pétrole et l’étain. la population était pauvre. Mais l’introduction de zones économiques spéciales a entraîné une industrialisation axée sur les exportations, une croissance rapide et la levée de 800 millions de personnes de la pauvreté. Le président sénégalais Macky Sall a bien entendu déclaré à Xi que le développement de la Chine était un « message d’espoir ».

Mais la Chine est plus qu’une source d’inspiration; L’infrastructure qu’elle peut construire et ses prêts et investissements sont essentiels pour aider les pays africains à s’orienter vers l’industrialisation. Trop de personnes dépendent toujours des matières premières pour leur revenu et ne profitent que de ceux qui sont directement associés aux mines ou aux cultures. Cela signifie également être pris en otage sur les marchés mondiaux des produits de base, qui offrent des avantages lorsque les prix sont élevés, mais causent des difficultés financières et des difficultés lorsque les prix sont bas. En mettant en place des centrales électriques, des ports, des routes et des voies ferrées, la ceinture et la route peuvent fournir les réseaux nécessaires à la production industrielle et à la circulation des marchandises.

Investir en Afrique convient bien aux plans à long terme de la Chine

Il y a déjà une histoire à succès – l’Ethiopie. Des centaines d’entreprises chinoises y sont installées et les produits de leurs usines sont exportés dans le monde entier. Le Sénégal et le Rwanda, parmi les pays les plus pauvres du continent, sont avides d’un tel développement et Xi a donné de l’espoir en signant des accords de ceinture et de route avec leurs gouvernements. Des liens plus étroits et des relations d’amitié similaires se sont également engagés en Afrique du Sud et à Maurice, ce dernier s’attendant à ce que le premier accord de libre-échange de la Chine avec un pays africain soit signé prochainement.

Les vues de l’Afrique sur son avenir sont fermement tournées vers la Chine plutôt que vers l’Occident. Les liens qui se sont construits seront évidents lors du Forum sur la coopération Chine-Afrique qui se tiendra à Beijing en septembre. En tête de l’ordre du jour, il faudra aligner la ceinture et la route sur les plans de développement nationaux, des Nations Unies et de l’Union africaine. Cela renforcera la coopération et s’appuiera sur le cadre déjà en place qui aidera à atteindre les objectifs.