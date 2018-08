Une attaque ratée contre Nicolás Maduro à Caracas a été perpétrée, c’est confirmé.

Le ministre de la Communication et de l’Information du Venezuela, Jorge Rodríguez, a confirmé l’exécution d’une attaque contre le président vénézuélien Nicolás Maduro, dont ce dernier est sorti indemne.

Il a dit que deux explosions se sont produites à 17h41 (heure locale), alors que le chef de l’Etat inaugurait une cérémonie commémorant 81 ans de la création de la Garde nationale bolivarienne (GNB), l’avenue Bolivar à Caracas, à quelques rues du palais présidentiel.

À la suite des explosions, 8 membres du GNB ont été blessés et traités dans des hôpitaux à Caracas, tandis que le dirigeant vénézuélien, comme son cabinet, n’a pas été blessé.

Le ministre a indiqué que deux drones chargés d’engins explosifs avaient été abattus par des militaires qualifiés.

Rodriguez a décrit l’incident comme une tentative ratée contre le leader vénézuélien et a assuré que Nicolás Maduro était en sécurité, en parfaite santé et reviendra bientôt en ville.

« Tout le travail qui a été fait par la suite a permis d’établir avec certitude qu’il s’agit d’une attaque contre le président constitutionnel de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro Moros », a déclaré le ministre. « Ils ont échoué, ils ont encore échoué », a conclu Rodríguez, faisant référence aux attaquants.

Le discours du président était diffusé par le réseau national. « Je demande à l’honnête et travailleur peuple du Venezuela. Allons-y pour le bien de notre pays lorsque la reprise économique est là » dit Maduro, c’est alors qu’on a entendu le son d’une explosion, après quoi les images ont quitté le président et ont montré les soldats qui participaient au défilé.

Quelques instants plus tard, nous voyons comment les troupes brisent les rangs et commencent à s’éloigner des autorités. Comme plus tard le président a commenté dans son message à la nation, ils l’ont fait à cause des effets de « vague explosive ».

Le président est en sécurité

Le ministre des Communications et de l’Information du Venezuela, Jorge Rodríguez, dans une intervention liée à l’incident, a confirmé que deux drones chargés d’engins explosifs avaient été abattus par des militaires .

Il a été précisé que 8 cadets du GNB ont été blessés à la suite de l’explosion, alors que le dirigeant vénézuélien, tout comme son cabinet, n’a pas été blessé. Le ministre a décrit l’incident comme une tentative ratée contre le dirigeant vénézuélien et a assuré que Nicolás Maduro était en sécurité, en parfaite santé.

Plus tard, le dirigeant vénézuélien a adressé un message à la nation, dans lequel il a accusé son homologue colombien, Juan Manuel Santos, d’être l’un des responsables de l’attentat manqué, en complicité avec l’ultra-droite vénézuélienne.

« Je suis sûr que tout le confirmera, mais les premiers éléments pointent vers Bogota.. Il est clair que Juan Manuel Santo est en fin de régime, le 7 Août, il quitte la présidence (Colombie), et il ne pouvait pas partir sans faire une mauvaise blague au Venezuela « , a déclaré Maduro.

Après l’attaque, des informations ont été publiées sur les réseaux sociaux après l’incident sur l’Avenue Bolivar, un incendie s’est déclaré dans l’un des bâtiments situés au centre de la capitale. Il n’est pas spécifié si les deux incidents sont liés l’un à l’autre.

Condamnation internationale de l’attaque

Le président de la Bolivie, Evo Morales, à travers son compte Twitter, a exprimé son profond rejet de l’attaque contre son homologue vénézuélien.

« Nous répudions énergiquement une nouvelle agression et une lâche attaque contre le président Nicolás Maduro et le peuple bolivarien », a écrit Morales. « Après l’échec de sa tentative de le renverser démocratiquement, économiquement, politiquement et militairement, l’empire et ses serviteurs attentent maintenant à sa vie », a-t-il ajouté.

Selon Morales, il s’agit d’un « crime contre l’humanité » qui « ne fait que montrer le désespoir d’un empire vaincu par un peuple courageux ».