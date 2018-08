Le CANDIDAT, LULA  A DECLARE QU’ILS VEULENT LA DÉMOCRATIE SANS LE  PEUPLE ET IL PROMET DE REVENIR

247 – « Esta é a primeira vez em 38 anos que não participo pessoalmente de um encontro nacional do nosso partido. Mas sei que estou presente por meio de cada um de vocês, cada dirigente, delegado e militante do PT », disse Lula, em mensagem à convenção que o lançou candidato a presidente. « Já derrubaram uma presidenta eleita; agora querem vetar o direito do povo escolher livremente o próximo presidente. Querem inventar uma democracia sem povo », completou. Leia, abaixo, a ínteg