Génération Identitaire attaque en justice un dirigeant du PCF la riposte s’organise !

Samedi 21 et dimanche 22 avril dernier, alors qu’une centaine de militants du groupe Génération identitaire se sont rendus au col de l’Echelle, dans les Hautes-Alpes, pour déployer des banderoles dans le but de «tenir » la frontière franco-italienne et démontrer ainsi leur hostilité à l’arrivée de migrants sur le sol français, Thomas Portes, jeune dirigeant du PCF82, a dénoncé sur le réseau social twitter cette opération aux relents nauséabonds.

Les militants de Génération identitaire, jamais cités dans ce tweet, ont décidé d’assigner en justice Thomas Portes pour injures publiques. Il comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Paris le 20 septembre 2018.

Qu’ils s’en prennent à Thomas, jeune syndicaliste et jeune dirigeant du Parti communiste français n’est pas un hasard. Ils veulent faire taire les voix qui aujourd’hui s’élèvent pour dénoncer des comportements insupportables. Nous ne pouvons pas laisser faire !

Alors que partout en Europe, l’extrême droite et des démagogues des partis « attrape tout », surfant sur une instrumentalisation nauséabonde de la question migratoire avec une dérive xénophobe de plus en plus prégnante jusqu’à la constitution de gouvernements droite-extrême droite, le PCF82, en lien avec l’avocat de Thomas Portes, a décidé de mener la bataille politique. Aucune menace, qu’elle soit physique, juridique ou financière ne nous fera taire ! Le combat doit être mené sur le fond, dire la vérité et révéler le vrai visage de ceux qui propagent la haine.

Face à cette attaque juridique, la riposte politique s’organise. Le PCF82 vient de mettre en place un comité de soutien, qui rassemble actuellement plus de 900 noms (Jean-Luc Mélenchon, Pierre Laurent, Julien Bayou, Valérie Rabault, Sophie Binet, Robert, Robert Guédiguian, José Bové …) présidé par Catherine Philippe, secrétaire fédérale du PCF82, et Marie-Pierre Vieu, députée Européenne.

Dans les semaines à venir ce comité mettra en place des initiatives pour dénoncer cette attaque judiciaire, et un grand moment fraternel et politique sera organisé sur le stand du PCF82 lors de la fête de l’Humanité, les 14,15 et 16 septembre prochains.

Liste des premiers signataires :

David ANTON (secrétaire syndicat CGT cheminot Castres) – Benjamin AMAR (CGT) – Pouria AMIRSHASHI (rédacteur de l’hebdo Politis) – Pierric ANNOT (secrétaire départemental PCF 92) – Cathy APOURCEAU POLY (sénatrice) – Clémentine AUTAIN (députée) – Thierry AURY (secrétaire départemental PCF 60) – Patrick APPEL MULLER (rédacteur en chef de l’Humanité) – Christophe ARNAUDY (secrétaire départemental PCF 72) – Eliane ASSASSI (sénatrice) – Gilles BALBASTRE (réalisateur) – Jacques BAUDRIER (conseiller de Paris) – Esther BENBASSA (sénatrice) – Jean BENGUIGUI (comédien) – Amar BELLAL (rédacteur en chef Progressistes) – Jérémy BACCHI (secrétaire départemental PCF 13) – Alain BACHE (secrétaire départemental PCF 40) – Pierre BARBANCEY (journaliste grand reporter) – Julien BAYOU (conseiller régional IDF) – Manon BLACHOT (chanteuse) – Isabelle BLOCH (professeur émérite université Bordeaux) – Bernard BLOCH (metteur en scène) – Sophie BINET (CGT) – Matthieu BOLLE-REDDAT (secrétaire

syndicat cheminot CGT Versailles) – André BOUDES (secrétaire départemental PCF 81) – Vincent BOUGET (secrétaire départemental PCF 30) – Philippe BOUYSSOU (maire d’Ivry) – José BOVE (député européen) – Patrick BRAOUEZEC (membre du parlement honoraire) – Caroline BREBANT (adjointe au maire ST Maximin) – Alain BRUNEEL (député) – Ian BROSSAT (adjoint au maire de Paris) – Sophie BUSSIERE (avocate – secrétaire EELV Pays Basque) – Eric CADORE (secrétaire départemental PCF 32) – Lamine CAMARA (Conseiller régional IDF) – Stéphane CAZAUX (Secrétaire syndicat CGT cheminot Muret) – Guy CHAPOUILLIÉ (cinéaste – universitaire) – André CHASSAIGNE (député) – Marie Hélène CHAUVAT (secrétaire départementale PCF 23) – Samir CHIKHI (génération-s 82) – Vanessa CODACCIONI (politologue) – Laurence COHEN (sénatrice) – Corinne COMPAN (conseillère départementale) – Jean Marc COPPOLA (conseiller municipal Marseille) – Eric COQUEREL (député) – Alexis CORBIERE (député) – David CORMAND (secrétaire national EELV) – Sergio CORONADO (ancien député) – Nicolas COSSANGE (conseiller régional Occitanie) – Cécile CUKIERMAN (sénatrice) – Guy DAIME (adjoint au maire de Montech) – Olivier DARTIGOLLES (porte-parole PCF) – Isabelle DE ALMEIDA (présidente du Conseil National PCF) – Laurence DE COCK (historienne) – Raphael DEBU (conseiller régional AURA) – Elen DEBOST (conseillère départementale Sarthe) – Jean-Paul DEKISS (écrivain, réalisateur, producteur et président de la Ferme des Lettres) – Gérard DENIS (professeur économie université de Pau) – Lina DESANTI (Secrétaire UD CGT 82) – Pierre DOMENGES (auteur) – Cécile DUMAS (conseillère municipale Antibes) – Jacques DUPUIS

(physicien) – Denis DURAND (économiste) – Nelly FATON (secrétaire départementale PCF 39) – Elsa FAUCILLON (députée) – Caroline FIAT (députée) – Gérard FILOCHE (inspecteur du travail) – Françoise FITER (conseillère départementale Pyrénées Orientales) – Olivier FOURNET (1er secrétaire PS 82) – Pascal FOURNET (CGT) – Michèle FURTUNA (professeure de lettres) – Audrey GARINO (directrice

générale de la Marseillaise) – Fabien GAY (sénateur) –Gilbert GARREL (Président IHS CGT) – Jean Luc GIBELIN (vice-président région Occitanie) – David GOBE (CGT cheminot secteur Europe) – Guillaume GONTARD (sénateur) – Joseph GONZALEZ (MERR 82) – Robert GUEDIGUIAN (réalisateur) – Tamara GUERRERO (présidente de MERR 32) – Saïd HAMDOUNI (enseignant chercheur en droit public

université Toulouse) – Pierre HENRY (directeur général France terre d’asile) – Cédric HERROU (militant droits de l’homme) – Arnaud HILLION (conseiller municipal d’opposition Montauban) – Mina IDIR (secrétaire départementale PCF 84) – Pierre IVORRA (chroniqueur économie Humanité) – Eddie JACQUEMART (président de la CNL) – Yves JAMAIN (secrétaire départemental PCF 86) – Pierre JACQUEMAIN (rédacteur en chef Regards) – Sébastien LABORDE (adjoint au maire St Denis de Pile) – Pierre LACAZE (Elu Toulouse Métropole) – Aude LANCELIN (rédactrice en chef le Média) – Michel LARIVE (député) – Bastien LACHAUD (député) – Sarah LEGRAIN (secrétaire nationale du Parti de Gauche) – Mathilde LARRERE (historienne) – Pierre LAURENT (secrétaire national PCF) –

Patrick LE HYARIC (directeur de l’Humanité/député européen) – Sylvie LAVAL (maître de conférences université Toulouse) – Ivan LAVALLEE (Directeur de rédaction de la revue Progressistes) – Serge LAYBROS (secrétaire départemental PCF 46) – Didier LE RESTE (conseiller de Paris) – Jérôme LEROY (chroniqueur à Liberté Hebdo) – Paul Antoine LUCIANI (conseiller municipal d’opposition Ajaccio) – Céline MALAISE (conseillère régionale IDF) – Philippe MARLIERE (universitaire) – Emmanuel MAUREL (député européen) –

Christophe MARRE (secrétaire général secteur CGT Cheminots Midi Pyrénées) – Marc MARTEL (CGT Cheminot Montauban) – Maryse MARTINEZ (présidente MRAP 66) – Jean-Luc MELENCHON (député) – Alain MIRANDA (ancien Bâtonnier du barreau d’Agen) – Gérard MORDILLAT (réalisateur) – François MOREL (comédien) Marielle NICOLAS (maître de conférences Pau) –- Danièle OBONO

(députée) – Gérard ONESTA (vice-président région Occitanie) – Jean ORTIZ (universitaire Pau) – Pierre OUZOULIAS (sénateur) – Alain PAGANO (secrétaire départemental PCF 49) – Mathilde PANOT (députée) – David PELLICER (FI 82) – Martine PEREZ (secrétaire départementale PCF 12) – Gilles PERRET (réalisateur) – Marie PIQUE (vice-présidente région Occitanie) – Thomas PORCHER (membre des économistes atterrés) – Stéphane PEU (député) – Serge PEY (poète) – Rodolphe PORTOLES (conseiller municipal d’opposition Montauban) – Philippe POUTOU (NPA) – Sébastien PRAT (secrétaire départemental PCF 15) – Jean Luc PRINCE (réalisateur) – Loïc PRUD’HOMME (député) – Adrien QUATENNENS (député) – Valérie RABAULT (députée) – Christian RAUTH (comédien) – Alain RAYNAL (journaliste) – Serge REGOURD (conseiller régional Occitanie) – Muriel RESSIGUIER (députée) – Jean-Hugues RATENON (député) – Philippe RIO (maire de Grigny) – Adrien ROME (secrétaire départemental PCF 64) – Guillaume ROUBAUD QUASHIE (directeur de Cause Commune

« revue d’action politique du PCF » ) – Liliane ROVERE (comédienne) – Sabine RUBIN (députée) – Luc RONFORT (EELV 82) – Eric ROULOT (maire de Limay) – Géraldine ROUQUETTE (conseillère municipale Castres) – François RUFFIN (député) – Jean Michel RUIZ (conseiller régional IDF) – Thierry SAN ANDRES (maire de St Benoît de Carmaux) – Manuel SANCHEZ (cinéaste) – Dominique SATGE (conseillère régionale Occitanie) – Pierre SANTINI (comédien) – Bernard SANDERRE (cameraman) – Hervé SAULIGNAC (député) – Aymeric SEASSAU (adjoint au maire de Nantes) – Jérôme SOUBEYRAND (scénariste-réalisateur) – Roger SOUZA (comédien – réalisateur) –

Gilbert STROMBONI (IA/IPR de lettres honoraire) – Bénédicte TAURINE (députée) – Gaël TABARLY (conseiller municipal d’opposition Montauban) – Jean François TEALDI (journaliste syndicaliste) – François TEJEDOR (secrétaire général CGT Cheminot région PACA) – Bernard THIBAULT (organisation internationale du travail) – Marine TONDELIER (conseillère municipale d’opposition Hénin Beaumont) – Marie Claude TREILHOU (cinéaste) – Jean TRIGUERO (secrétaire départemental PCF 09) – Marcel TRILLAT (réalisateur) – Marie Christine VERGIAT (députée européenne) – Mylène VESENTINI (conseillère régional Occitanie) – Marie Pierre VIEU (député européenne) – Véronique VINET (conseillère régionale Occitanie) – David VILLEGAS (secrétaire général CGT Cheminot Aquitaine) – Francis WURTZ (député honoraire européen) – Bora YLMAZ (secrétaire départemental PCF 54)

Contact :

Site internet : https://www.comitesoutienthomasportes.com.

Page facebook :https://m.facebook.com/ComitedeSoutienThomasPortes/

Compte Twitter : @ComitePortes

Adresse mail : comitesoutienthomasportes@gmail.com

Téléphone : 06 16 19 95 71