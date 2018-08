Le militantisme ordinaire de communistes de la base par temps de canicule

Il fait près de 40 ° à l’ombre à Marseille… j’entends à la télé qu’il faut protéger les jeunes enfants et les personnes âgées. Je n’arrive toujours pas à croire que cette désignation « personne âgée » me concerne mais je m’hydtrat un maximum et je ne sors jamais sans mes lunettes de soleil et mon canotier…

Malgré la canicule, samedi nous étions 3 la réunion de cellule pour discuter de la base commune. Nous avons renoncé vu que les trois votaient pour le manifeste du XXI e siècle, les deux plus vieux et la plus jeune qui est en train d’ailleurs de renouer avec la discipline du temps de notre adhésion, nous les vieux. Trés étrange ce sentiment déjà vécu en écoutant quelqu’un comme Laurent Brun de retrouver le parti ses références combatives, son refus de la pétaudière… et surtout de la soumission, de l’effacement…

Il y a encore des forces dans ce parti, dans ce vieux militants légitimiste à mort, secrétaire de section, mais qui commence à se souvenir que Claude Billard lui a dit jadis « Si tu savais les idées folles qu’il y a là-haut! » et lui qui a tout approuvé pour l’unité du parti et qui probablement va continuer si celui en qui il a confiance le lui dit, commence à tirer bilan, le Congrès de Martigues, la « mutation », le Front de gauche… Il ne peut pas penser que ceux qui ne sont pas d’accord sont des ennemis, Chassaigne en tête…

Il rêve une sorte de transfusion du contenu de notre base le manifeste du XXI e siècle dans la base commune, nous pourrions alors tous la voter. je lui dis que ce n’est pas possible d’abord parce que la base commune, son galimatias est conçu justement pour ne pas poser au centre le problème du parti, de sa stratégie, de son organisation, parce que cela éviterait de poser la question des responsabilités et donc cela permettrait de continuer cette stratégie qui nous tue. Il me dit mais il faut bien le rassemblement, je lui dis je n’ai rien contre au contraire, tu vois quand les conditions sont crées ce rassemblement a lieu, regarde ce qui s’est passé à l’assemblée nationale, mieux le parti en est la colonne vertébrale. Mais il est inutile d’avoir des structures permanentes dans lesquelles les communistes disparaissent de la gauche plurielle au Frant de gauche, ce genre de choses ne peut se faire qu’à nos dépends et surtout si nous sommes affaiblis. Nous devons être autonome.

cela pose la question des directions pas seulement le secrétaire national, mais le Comité national qui ne regroupe plus que la moitié des membres élus il y a un an et la moitié votant contre le secrétariat, l’exécutif devenu le dernier salon où l’on cause. Mais je lui dis que je n’ai rien contre la fédé, sa direction, lui dirigeant de section, ils ont gardé la maison et même les cellules comme la mienne. En quittant le point de distribution, une jeune camarade institutrice me dit aurevoir en levant le poing.Il se passe quelque chose dans ce parti, chacun sent bien qu’il ne s’agit pas de quelques gauchistes ou d’une révolution de palais, mais bien d’un processus vital engagé, il y a nécessité d’un dialogue qui ne serait pas générateur de division, tout en finissant avec les confusions, affrontant les questions de fond et nos différences en la matière dans l’action et le dialogue.

Pour revenir à la réunion de cellule, Marie Laure était allé chercher le matos à la fédé et devait le déposer dans le local, nous nous sommes donc retrouvés là-bas tous les trois.sur les mêmes bases mais bien décidés à être fermes sans hostilité, avec l’amitié pour tous qui nous caractérise mais sans que cette amitié nous fasse céder parce que l’enjeu est trop important.

Tandis qu’elle me raccompagnait en voiture, J’ai dit à Marie-laure : quand je pense à tout ce qu’il a fallu de sacrifices pour les conquêtes sociales que l’on est en train de nous arracher. On connait les sacrifices d’un Ambroise Croizat, déporté, mort d’épuisement à 50 ans, mais on ignore la masse de tous ceux qui se sont battus dans l’anonymat pour installer les idées révolutionnaires, les vies brisées… Tout bien réfléchi plutôt que de déployer un tel potentiel de souffrances humaines, il vaut mieux faire tout de suite la révolution…

nous sommes des obstinés les communistes, de la jeunesse à la vieillesse.

Danielle Bleitrach

