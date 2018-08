L’affrontement chine -USA et les élections au Cambodge

Les élections législatives qui se sont déroulées dimanche 29 juillet au Cambodge ont été l’occasion d’un éclairage particulier sur ce pays du Sud Est asiatique. Les medias ont souligné le succès de la participation de 82 % et celui du Parti du Peuple Cambodgien de Hun Sen qui dirige le pays depuis 33 ans, malgré l’appel au boycott de forces politiques ouvertement pro-américaines.

Pour la Chine, le Cambodge est à la fois une source de développement et un appui politique au sein de l’association des Nations de l’Asie du Sud Est (ASEAN). la Chine est le premier investisseur de capitaux au Cambodge avec 30 % du total. Il existe au Cambodge sur le modèle de développement chinois et vietnamien des zones économiques spéciales où les entreprises peuvent exploiter un salariat à bon marché, ce qui est déjà revu en Chine avec la naissance d’un droit du travail que l’on impose aux entreprises étrangères qui ont été jusqu’ici le principal facteur de résistance à l’amélioration des conditions de travail. Au cambodge, il n’existe pas encore les facteurs de résistance à l’exploitatio,n qui se développent en Chine . Les principaux investissements chinois concernent tous les secteurs stratégiques de l’économie : textile, hydroélectricité, culture du riz, du caoutchouc, de la construction et des exploitations minières.

Du point de vue économique, le voisin vietnamien entend développer sa présence au Cambodge, c’est ce que met en lumière le séminaire international « Cambodge Vietnam : relation d’amitié et de coopération » qui c’est tenu à Phnom Penh en 2017 et dont les développements sont régulièrement rapportés dans la presse économique vietnamienne. Cette volonté du Vietnam n’a pas que des dimensions économiques, certes importantes dans le cadre d’une intégration plus poussée des économies asiatiques, il y voit aussi un intérêt diplomatique de premier ordre dans le même temps où il se rapproche de la chine.

Ce résultat au législatives a des incidences sur la zone de libre échange de l’ASEAN. A partir des années 2000, ce groupe de dix acteurs d’Asie du Sud-Est (Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Brunei, Birmanie, Cambodge, Laos et Vietnam), formé en août 1967, a connu une croissance économique exponentielle, combinant aujourd’hui un PIB de 2 trillions de dollars. Résultat : le système régional de l’ASEAN est l’un des points chauds de la géopolitique mondiale. l’ASEAN est à un carrefour politique et ses choix auront un poids important sur la relation sino-américaine, donc sur l’économie mondiale.

Selon les expetrts, le scénario le plus probable serait une scission du groupe en deux parties – pro-chinois et pro-américain – choix qui profiterait à leur économie, due à un affaiblissement respectif des Américains ou de la Chine. Dans ce cas précis, on peut envisager un bloc pro-américain, composé des Philippines, de Singapour, de l’Indonésie, du Brunei, de la Thaïlande et de la Malaisie, alors que le bloc pro-chinois regrouperait le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Mais dans la mesure où l’on voit bien à quel point l’histoire du communisme au XXe siècle continue à structurer ces blocs, il peut y avoir des changements dans les pays pro-américains surtout que la stratégie de Trump déstabilise là aussi ses alliés.

Au sein de l’ASEAN, auquel ne participe pas la Chine, le Cambodge est un soutien ferme et actif de la Chine et empêche par son veto la prise de position de l’ASEAN sur les conflits territoriaux en mer de Chine méridionale, conflits territoriaux avec en particulier le Vietnam et les Philippines. Ces conflits sont d’autant plus intenses que les zones revendiquées sont potentiellement riches en gaz et en pétrole.

Les USA dont une grande partie de l’économie est liée à l’Asie entendent rester maître du terrain, ce que la Chine leur conteste de plus en plus. Deux grands camps l’un autour de la Chine, l’autre autour des USA se dessinent, certains gauchistes et/ou sociaux démocrates voient là simple conflits entre pays impérialistes et mettent bien sûr comme à l’ordinaire un signe d’équivalence entre Chine et USA, cela ne semble pas le cas des habitants des pays asiatiques concernés . le Cambodge est un objet de compétition entre ces forces et le résultat des élections montre que la population a choisi la Chine et pas les Etats-Unis malgré une campagne féroce des pro-atlantistes, défenseurs des droits de l’homme (qui s’accomodent de Dutertre) qui ont prétendu en vain comme au venezuela disqualifier le vote par l’abstention.

Nous sommes vraiment entrés dans un mouvement géopolitique majeur dans lequel il ne faut ni oublier le passé, ni s’y cantonner.

Danielle Bleitrach

