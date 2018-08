L’ADN du chimpanzé révèle une part de l’humain

Le premier séquençage du génome d’un grand singe vient d’être achevé par un consortium international. Sa comparaison avec celui de l’homme pourrait permettre de mieux comprendre l’évolution de ces espèces soeurs. En attendant, peut-être, des retombées médicales

LE MONDE | 01.09.2005 à 14h18 • Mis à jour le 01.09.2005 à 14h18 |Par Hervé Morin

Charles darwin fut caricaturé en singe pour avoir osé agripper l’homme sur une simple branche de l’arbre de l’évolution des espèces. Dès 1871, le grand savant avait pourtant raison de faire de l’être humain et des grands singes des cousins et la génétique moléculaire n’a fait que conforter sa vision. La publication, dans la revue Nature , jeudi 1er septembre, de la séquence du génome du chimpanzé, et sa comparaison avec celle de l’homme, en offre une nouvelle illustration. En ne levant encore qu’un coin du voile sur la grande question : « Qu’est-ce qui fait de nous des humains ? »

Le chimpanzé commun (Pan troglodytes ) et le bonobo (Pan paniscus ), qui ont divergé il y a environ 2 millions d’années, sont nos parents les plus proches sur le plan évolutif. Au point que certains, iconoclastes, ont proposé de les classerdans le genre Homo (Le Monde du 27 juin 2003). Nous sommes, en effet, issus d’un ancêtre commun qui a vécu, selon les paléontologues, il y a 6 à 8 millions d’années. C’est pourquoi les généticiens ont imaginé, au milieu des années 1990, alors que les projets de séquençage du génome de l’homme et de la souris étaient lancés, de décrypter aussi celui des grands singes.

Un consortium international ­ principalement américain ­ a été mis sur pied pour séquencer celui du chimpanzé. Les 67 chercheurs associés au projet ont choisi d’analyser le patrimoine génétique de Clint, un pensionnaire du Centre national de recherche sur les primates d’Atlanta. Ce descendant d’une sous-espèce originaire d’Afrique de l’Ouest (P. troglodytes verus ) est mort en 2004, d’une crise cardiaque, à 24 ans. Un décès précoce pour un animal en captivité.

Ses cellules sanguines n’en ont pas moins permis de livrer la première séquence d’un primate non humain, après celle d’Homo sapiens en 2001, et la quatrième d’un mammifère ; celle de la souris avait été décrite en décembre 2002 et celle du rat en mars 2004.

« Le séquençage du génome du chimpanzé est un accomplissement historique qui conduira à de nombreuses découvertes excitantes ayant des implications pour la santé humaine » , se félicite Francis Collins, le directeur de l’Institut de recherche sur le génome humain américain, partenaire du projet. Mais « cela ne représente que la partie émergée de l’iceberg dans l’exploration des racines génétiques de nos différences biologiques » , estime LaDeana Hillier (université de Washington), coauteur de l’étude.

Qu’a-t-on découvert ? Sans surprise, il se confirme que le chimpanzé et l’homme ont en partage la très grande majorité de leur patrimoine génétique. Sur les quelque 3 milliards de paires de bases formant la trame de la double hélice d’ADN dont les chromosomes sont constitués, une très faible proportion diffère : si l’on déroulait les deux séquences, elles seraient identiques à presque 99 %. Les substitutions ponctuelles que l’on peut observer entre les copies du génome humain et celui du chimpanzé ne représentent que 1,23 %. Si l’on prend comme critère de mesure les insertions et les délétions ­ des mécanismes de mutation ­, la similarité s’élève encore à 96 %.

Pour l’exprimer autrement, les différences génétiques entre les humains et les chimpanzés sont 60 fois moindres qu’entre l’homme et la souris ­ et dix fois moindres qu’entre la souris et le rat. Mais la différence entre le génome du primate Clint et celui de l’humain Craig Venter ­ le généticien qui a soumis son ADN au séquençage ­ est dix fois plus grande que celle existant entre deux génomes humains.

Cette faible distance génétique entre homme et chimpanzé n’est que relative. Elle peut aussi être analysée en valeur absolue. Le catalogue des différences génétiques dressées par le consortium culmine à 35 millions de changements de nucléotides isolés et à 5 millions d’insertions et de délétions. L’analyse de ces différences génétiques n’aura donc rien de trivial.

Ce travail a commencé. Nature en présente les premiers résultats. Les chercheurs ont constaté que les humains, comme les chimpanzés, ont accumulé au cours de l’évolution un nombre de mutations potentiellement délétères plus élevé que les rats et les souris. Ce qui constitue, en principe, un handicap mais peut aussi se transformer en avantage en cas de changement rapide de l’environnement.

Certaines classes de gènes semblent avoir évolué plus rapidement chez les humains que chez les chimpanzés ­ il s’agit notamment des facteurs de transcription qui régulent l’activité de cascades de gènes. Par ailleurs, une cinquantaine de gènes présents chez l’homme manquent purement et simplement chez le chimpanzé. Certains sont impliqués dans la réponse immunitaire et les phénomènes inflammatoires. A l’inverse, l’homme a perdu un gène protégeant les autres mammifères de la maladie d’Alzheimer.

La comparaison des deux génomes, espèrent les chercheurs, pourrait donc avoir des implications médicales importantes, à condition d’identifier les mutations significatives, parmi des millions, dont la plupart sont neutres.

Dans un article publié par Science , les généticiens Edwin McConkey et Ajit Varki, pionniers de l’étude du génome du chimpanzé, rappellent abruptement que la comparaison de ces génomes « n’a encore offert aucun aperçu majeur des éléments génétiques qui sous-tendent la bipédie, un gros cerveau, des capacités linguistiques, des pensées abstraites élaborées, ou tout ce qui rend l’homme unique » . Cela peut sembler décevant, poursuivent-ils, « mais ce n’est que le dernier exemple de ce que la recherche en génomique a déjà établi : l’interprétation des séquences d’ADN requiert des informations fonctionnelles sur cet organisme qui ne peuvent pas être déduites de la séquence elle-même ».

En résumé, il faut étudier où, quand et à quel degré les gènes sont exprimés au cours du développement de l’animal et en quoi l’environnement influe sur cette activité génétique. Il faudra aussi élargir le spectre des génomes à d’autres grands singes, pour affiner l’histoire évolutive des primates. Le séquençage du génome de Clint, pas plus que celui de l’homme, ne peut être considéré comme un aboutissement. S’ils ne constituent qu’un point de départ, ils n’en restent pas moins essentiels.