Proclamation polonaise sur leur échec démocratique et le fascisme polonais

Ce texte m’a été transmis par un ami polonais. La gauche polonaise n’en finit pas de méditer sur sa propre histoire, effectivement celle-ci est riche d’enseignement, qu’il s’agisse de cette étrange nation qui n’a jamais existé. République féodale basée sur la démocratie entre féodaux et l’asservissement d’une paysannerie qui n’accède pas à des droits et haine des juifs qui remplissent les services d’artisanat, de gestion, d’échange de l’urbain pour les dits féodaux. Il n’y a pas à proprement parler de langue unifiée, dans les villes on parle autant le Yiddish que le Polonais et dans les campagne des patois locaux. Quelles sont les frontières de ce conglomérat? La limlite c’est l’empire tsrariste, l’austrohongrois, la prusse qui eux aussi fluctuent. Au XIX e siècle la Pologne effacée de la carte joue une rôle mythique pour les jacobins et autres révolutionnaires européens, c’est en quelque sorte la Palestine de l’époque… Une bourgeoisie surgit toujours sous la dépendance des féodalités, la seule véritable figure nationale qu’ait vécu la Pologne a été la Pologne populaire des communistes, installée par l’ennemi russe. Mais ici il est question de ce que la POlogne tente de nier ses propres racines fascistes, la manière dont son gouvernement celui de Pidulski était fasciste, comment il a mis en place un camp de concentration bien avant l’invasion de la Pologne par les nazis. Comment toutes les tentatives de la Pologne pour se ranger derrière un leader populaire mais d’abord anti-communiste ont abouti hier comme aujourd’hui à la fascisation. Il est vrai qu’on a du mal à comprendre l’Europe sans affronter les racines du fascisme d’un continent qui se présente abusivement comme celui des droits de l’homme. La Pologne ce sont aussi ces voix que rien n’arrive à faire taire. (note de danielle Bleitrach)

Quand la démocratie échoue, quand les principaux symptômes sont l’égoïsme et la corruption des partis, les gens s’impatientent, puis un leader puissant, le maréchal Piłsudski surgit des rangs et fait un coup d’état pour entreprendre le processus d’assainissement . Jaroslaw Kaczynski est-il un tel personnage apte à ce rôle. Le problème est qu’un tel pouvoir fort hier et aujourd’hui n’est pas favorable aux travailleurs en grève ou aux fermiers protestataires. Le pouvoir fort se tient toujours du côté des riches et des puissants de ce monde contre les petits.

Par conséquent, dans le cadre du programme Mieszkanie +, il n’y aura pas d’appartements locatifs pour tous les budgets, seulement des cadeaux pour les promoteurs, des prix élevés et l’éviction sur le trottoir, qui a déjà été décrété dans la réglementation des baux institutionnels. Par conséquent, le non-paiement des salaires n’est toujours pas punissable, et toute tentative de grève, comme dans l’Institution d’assurance sociale ou LOT, se termine par le licenciement des militants syndicaux.

Et s’il devait y avoir une rébellion sociale, ce qui est tout à fait possible, quand il y a une bonne situation économique, qui ne s’accompagne pas d’augmentations salariales significatives, alors on inventera toujours un camp de Bereza Kartuska ‘1) pour ceux qui sont rebelles: .:

UNE PUISSANCE TENEBREUSE, UN LEADERSHIP VICIEUX

Quand il y a une mauvaise situation dans l’état, quand ceux qui sont au sommet volent trop, et ceux qui sont au-dessous ne peuvent rien faire, il y a une tentation vers une dictature éclairée. La tentation du pouvoir fort, qui grâce au caractère du chef réparera les torts. Cependant, il y a toujours un grand risque que les autorités se révèlent ténébreuses et que le leadership ne tienne pas ses promesses. Les citoyens écriront seulement des lettres au roi.

En 1980, les travailleurs ont entamé le processus de changement du système. Et ils ne s’en sont pas bien sortis. Aujourd’hui, 16 millions de personnes n’ont pas de parti et doivent voter pour ceux qui les oppriment et les méprisent. Pour changer cela, nous avons établi le Mouvement pour la justice sociale. Nous voulons sauver la société polonaise de cette alternative diabolique.

(1)Lieu d’isolement à Bereza Kartuska

Bereza prison Kartuska (appelé. Camp de prisonniers politiques polonais, la place de l’ isolement à Bereza Kartuska) est un camp de travail pour la réhabilitation des prisonniers politiques dans les années consécutives 1934-1939 à Bereza Kartuska, dans l’ancienne province de Polésie. Le camp a été fondé dans les bâtiments de l’ancienne prison tsariste et des casernes militaires. L’inspiration des autorités pour créer un centre de détention pour les prisonniers politiques en Pologne a été la visite de Hermann Göring en Pologne en 1934, et la manière dont il leur a vendu l’expérience réussie selon lui de Dachau.

Au début des années 1930, la Pologne, tout comme en Europe, peut observer un processus d’exacerbation contre l’opposition. Il est évident que ce processus dans la deuxième République de Pologne était lié à la personne du chef Józef Piłsudski qui exerçait un réel pouvoir totalitaire dans le pays, mais pas aussi dictatorial que Mussolini en Italie. La décision de créer un camp a été prise après l’assassinat du ministre de l’Intérieur, Bronisław Pieracki, en juin 1934. Bereza Kartuska, une petite ville de Polésie, a été choisie comme lieu de création du camp, bien qu’il y ait eu beaucoup d’autres endroits appropriés et utilisés.

Sans aucun doute, l’initiateur de la création du lieu de retraite était prof. Leon Kozłowski , qui était alors le premier ministre. Ce n’est pas un secret que Leon Kozłowski a été influencé par la popularité croissante du fascisme allemand et italien, et en particulier l’une des lectures de J. Goebbels sur le rôle éducatif des camps de concentration en Allemagne. Józef Piłsudski a accepté d’établir le camp formellement pour une période d’un an, cependant, il faut se rappeler qu’il est mort en 1934, et les premiers ministres suivants n’ont pas décidé de dissoudre Bereza – il a fonctionné jusqu’en 1939.

Selon certaines sources, Bereza Kartuska s’inspirait du camp de concentration nazi de Dachau en Bavière, fondé en mars 1933, également pour des prisonniers politiques. Les camps de prisonniersexistaient depuis le début de la Deuxième République de Pologne, en tant que vestige des envahisseurs, y compris à Strzałków, Dąbiu, Pikulice, Wadowice et Tuchola . Ces camps ont été pris en charge par les envahisseurs qui les ont construits pendant la Première Guerre mondiale. Dans les années 1919-1922, ils ont regroupé environ 80-85 mille prisonniers de l’armée soviétique, dont au moins 15-20 mille sont morts. Leur destin ultérieur n’est pas clair, et certaines sources, y compris russes, suggèrent qu’iols ont été utilisés, entre autres comme prison des ennemis du régime, y compris les communistes, mais il n’y a pas de documentation claire.

Polesie avait un réseau de communication relativement faible – assez bon pour apporter des prisonniers et des fournitures sur les lieux, mais trop faible pour créer un problème pour les gens curieux potentiels, qui étaient nombreux au début. Il convient également d’ajouter que la zone de Polésie était densément boisée et que ces forêts étaient très négligées – il en est résulté, entre autres, de la barrière naturelle qu’ils représentaient en cas d’attaque inattendue de l’est. En conséquence, les décisions sur la construction de routes ou l’abattage ont été prises par les militaires, ils étaient les administrateurs réels de Polésie. Un facteur important était également la population locale, c’est-à-dire une société peu éduquée, très peu consciente politiquement, intéressée uniquement à ses propres affaires et vivant dans l’une des régions les plus pauvres de Pologne. Dans cette situation, ils n’étaient pas intéressés par le camp de réeducation situé à la périphérie de la ville. On pouvait être assuré que les prisonniers seraient réellement dans un «lieu de réclusion» et que personne ne s’intéresserait à eux. Un autre facteur important de l’établissement du camp de travail à Bereza était les bâtiments qui sont les restes des vieilles casernes russes – il n’était pas nécessaire de tout construire à partir de zéro, et l’espace était suffisant pour les prisonniers et le personnel du camp.

Le processus d’envoi d’un suspect dans un lieu de détention à Bereza était intéressant. Le staroste s’est appliqué au voïvode local avec une demande pour renvoyer une personne spécifique au lieu de détention ou au ghetto. Si le voïvode a exprimé une opinion positive, la demande a été envoyée au ministère de l’Intérieur, au département I Politique, où le directeur a recueilli tous les jours les noms soumis et les a présentés au ministre. Lorsque la demande de placement d’une personne a été considérée positivement, le voïvode en a été informé par lettre, et la deuxième copie du document a été envoyée au juge d’instruction de la localité. Formellement, il devait accepter le renvoi d’une personne vers un lieu de détention, mais il n’a jamais rejeté une telle proposition, acceptant les décisions du ministère de l’Intérieur. Il a également décidé de prolonger le séjour d’un prisonnier à Bereza, à la demande du commandant du camp. Il arrivait souvent qu’une telle demande soit faite par le voïvode de la région d’où venait le prisonnier. Dans les moments oùFelicjan Sławoj-Składkowski était le ministre des Affaires intérieures, souvent les actes et documents étaient automatiquement signés par lui, sans lecture – il semblait aux sous-ministres qui avaient paraphé le document signé par le ministre. Et ainsi il était possible de devenir un gitan dans sa patrie.

Histoire du camp de concentration polonais

Créé 12 Juillet 1934 à Bereza Kartuska en vertu du décret du Président Ignacy Moscicki du 17 Juin 1934 personnes menaçant la sécurité, la paix et l’ ordre public. L’initiateur de la création du camp a été le premier ministre Leon Kozlowski a accepté l’idée et son chef Jozef Pilsudski. Leon Kozlowski(1892-944) dans sa jeunesse , il était informateur inwigilującym Grande Loge maçonnique du polonais national, et plus tard à l’été 1938 a été l’ un des plus fort dans l’histoire de la Seconde République politique campagne antymasońskich . Kozlowski de 1941 jusqu’à sa mort en 1944, était un collaborateur de la Gestapo en Allemagne, condamné à mort par contumace par un tribunal gen. Anders, cependant, en 1943, impliqué dans la découverte des tombes à Katyn.

L’ordonnance permettait la création de beaucoup de ces lieux de détention, mais une seul a été officiellement établi – à Bereza, ou plutôt, seul ce camp est ouvertement reconnu. Cet objet a été officiellement nommé » Lieu de la retraite » et était destiné aux personnes « dont l’activité ou le comportement laisse supposer qu’ils ont menacé la sécurité, à la paix ou à l’ordre public ». Il a été désigné comme « non destiné aux personnes condamnées ou arrêté pour des crimes ». La construction du règlement légal du 17 juin ressemble à l’institution » Schutzhaft » établie en Allemagne , c’est-à-dire un système de détention préventive (en fait préventif) introduit par l’ordonnance du 28 février 1933 pour la protection de la nation et de l’Etat.

ce qui a incité le leader Jozef Pilsudski à prendre une décision sur la mise en place du camp a été l’assassinat du ministre de l’intérieur Bronisław Pieracki – assassinat accompli par les militants de l’Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN) . En plus de suspects de subversion et les opposants politiques emprisonnés ce camp était conçu pour la réhabilitation des criminels économiques ou soupçonnés de ces crimes et parmi eux une grande partie des Juifs.,

Le camp a officiellement commencé le 6 juillet 1934. Ce jour-là, les cinq premiers prisonniers ont été admis: à 20 deux Endeków de Cracovie ont été amenés, et à 21 trois communistes de Nowogródek. Les premiers détenus militants ONR (Camp national radical) ont été Zygmunt Dziarmaga, Chackiewicz Wladyslaw Jan Jodzewicz Edward Kemnitz, Piasecki, Mieczyslaw Prószyński, Henry Rossman, Vladimir Sznarbachowski et Boleslaw Swiderski. Plus tard, ils ont été envoyés dans un camp de travail Bereza principalement les communistes, les nationalistes ukrainiens et les représentants de l’extrême droite, dans une moindre membres de mesure de l’opposition à Pilsudski – le Parti paysan et le Parti national, beaucoup d’anti-fascistes et pacifistes, et peuvent parfois activistes menaçant la sécurité en effet national, par exemple Spies. chose de l’Allemagne nazie, ou plutôt soupçonné d’espionnage.

Parmi les quelque 16 000 personnes qui sont passés par le camp à Bereza Kartuska étaient des militants considérés comme illégaux l’Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN), le Parti communiste polonais (KPP), le Camp national radical (ONR), mais aussi des gens du Parti paysan (SL) et le Parti socialiste polonais (PPS). Ils ont été détenus là-bas, entre autres Piasecki et chroniqueur pendant plusieurs jours Stanislaw Mackiewicz, qui était assis là pour critiquer la politique étrangère du pays. Le camp a fonctionné jusqu’à la fin de la deuxième République polonaise en 1939, les prisonniers ont été libérés par l’Armée rouge , qu’ils ont accueillis comme le salut et la bénédiction. Peu de temps après sa création, il a été appelé un camp de concentration et son existence est souvent utilisée à des fins de propagande pour montrer qu’il y avait des camps de concentration polonais indigènes, ce qui est vrai.

Initialement, seules quelques douzaines de policiers travaillaient à Bereza Kartuska. Avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, ce nombre était passé à 300, car on s’attendait à ce que le camp devienne un camp d’internement et que davantage de personnel soit nécessaire. La personne qui devait être placée à Bereza a été détenue dans les 48 heures suivant la décision d’être détenue par la police, dont la tâche consistait également à fournir cette personne à un lieu de détention. Le prisonnier a été remis au personnel du camp devant la porte, et le policier qui livrait le prisonnier a reçu la confirmation de la livraison à la porte. Une telle procédure signifie qu’aucun des policiers livrant des prisonniers n’est entré dans le camp. Après l’enregistrement, les prisonniers ont été maintenus en détention à plusieurs reprises, puis ils ont été envoyés dans les cellules des conditions d’.étouffement et puanteur . Les planchers de béton étaient remplis d’eau froide, de sorte que les prisonniers ne pouvaient pas s’asseoir ou s’allonger, car il y avait 15 endroits dans des cellules, mais même 70 détenus. Il n’y avait pas de tables ou de tabourets dans les cellules. Les prisonniers renvoyés de Bereza souffraient souvent de troubles mentaux, d’épilepsies, de psychoses et mouraient rapidement, ce qui peut indiquer à la fois un traitement inique et un empoisonnement.

Chaque nouveau prisonnier avait sa carte personnelle , qui était ensuite placée dans les archives du camp. La carte comprenait: le prénom et le nom du détenu, le nom des parents, la religion, la date et le lieu de naissance, la profession, le lieu de résidence et la nationalité. La raison de leur placement dans le camp, l’autre activité pour laquelle les peines ont été infligées, la date du placement dans le camp et la date du licenciement (prévu ou réel) ont été indiquées. Immédiatement après son arrivée dans le camp, le prisonnier a été dirigé vers le commandant du camp, puis une perquisition a été effectuée, la plupart des objets personnels ont été confisqués pendant le séjour dans le camp. Ce camp de Bereza n’était pas un lieu d’extermination massive, qui était la majorité des camps nazis, mais était un centre de terreur sophistiquéAvec l’aide de passages à tabac sans précédent, d’un travail acharné, d’exercices physiques au-delà de la force humaine, de mauvais traitements constants tant physiques que moraux, c’est tout à fait certain.

Les historiens de la PRL ont soutenu que la majorité, 80-90% des prisonniers détenus à Bereza étaient des communistes et des socialistes de différentes nationalités. Au début de 1938 , plus de 4,5 millenationalistes ukrainiens ont été arrêtés à Bereza Kartuska pour détention politique , ce qui indique que le camp était en cours de développement. Dès le printemps 1939, les femmes ont commencé à s’installer dans le camp. En septembre 1939, il y en avait 7 000 dans le campinternés sur la détention du gouvernement: 4.5 mille Ukrainiens et 2.000 Allemands, dont 360 femmes. Il y avait aussi des criminels parmi les prisonniers, non seulement des communistes et des socialistes ou des extrémistes, des nationalistes radicaux et des nationalistes ukrainiens. Tout cela témoigne du fait d’une très grande capacité du camp et lieu de supposer que le nombre de prisonniers des années précédentes a été sous-estimé, et les rapports officiels donnent uniquement par exemple. Le nombre de ceux qui ont été licenciés ou recrutés pour travailler ou étaient sans danger pour la réhabilitation du système, tandis que le reste formellement, les «personnes disparues» pourraient être tuées et enterrées dans la région. Le problème est que les Polonais connaissent autant Bereza que les Russes à propos de Katyn, ou presque rien.

