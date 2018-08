L’image est forte et percutante : on vivrait à crédit à partir de cette date. Et elle inquiète aussi, sujet à instrumentalisation : le choix du vocabulaire qui fait échos aux crises financière et aux dettes d’Etat, n’est pas un hasard, il appuie un peu plus sur cette hantise qui fait imposer dans toute l’Europe des politiques de régressions sociales terribles, au service en réalité des banques toutes puissantes et de leur intérêts de crédit exorbitants qu’elles imposent aux peuples.(*)

Mais arrêtons nous sur le sens de cette « vie à crédit de l’Humanité » et occupons nous vraiment du sens écologique derrière : c’est le sujet le plus interessant au delà des instrumentalisations.

IL Y A DEUX VENTS CONTRAIRES QUI SOUFFLENT SUR LA DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT QUI A LIEU UN PEU PARTOUT SUR LA PLANÈTE.

1ere dynamique : la consommation de plus en plus forte, et les pressions sur les ressources naturelles qui s’en suivent. La cause étant que, et nous l’oublions souvent car nous vivons en Europe, la sortie de la pauvreté et l’entrée de centaines de millions de personnes dans les sociétés de type moderne : de plus en plus urbaines, avec la construction d’infrastructures et équipements pour permettre à ces nouveaux entrants de se loger, se nourrir, se déplacer, se soigner etc…Entendons nous bien, il y a à la fois l’accroissement démographique, mais aussi la sortie de la pauvreté de centaines de millions de personnes : la Chine, dans une moindre mesure l’Inde, l’Asie du Sud Est, en sont des exemples, une bonne partie de l’Afrique aussi, géant démographique de demain. C’est vraiment inédit dans l ‘histoire de l’humanité ce rythme de développement : au 20eme siècle, l’ordre de grandeur tournait autour de la dizaine de millions d’habitants, aujourd’hui il faut parler en centaines de millions ! C’est cela qui est vraiment nouveau. A cela bien-sur s’ajoute une part de sur-consommation et de gaspillage bien réel, du fait du système capitaliste qui n’attribue pas de façon optimum les moyens et les ressources. Faut il le rappeler, le but du capitalisme ce n’est pas la satisfaction des besoins mais les profits, caractérisant le temps court incompatible avec d’autre calendriers plus longs intégrant le bien être de l’humanité et des critères plus globaux de développement (IDH et autre), même si il réalise ces profits en s’appuyant sur des besoins bien réels (agriculture, santé, énergie etc), mais plus ou moins superflus sur certains aspects et avec des besoins nouveaux renouvelés par la formidable propagande de la société de consommation, et sa manifestation la plus visible : la publicité. Donc pour résumer la 1er dynamique : accroissement de la consommation de matières premières pour de bonnes raisons (sortie de la pauvreté d’une partie de l Humanité) mais aussi de mauvaises raisons liées au système actuel (inefficacité du capitalisme gaspilleur de resources).

2ème dynamique, contraire à la précédente, c’est la recherche et les inventions nouvelles qui rebattent les cartes régulièrement dans l’histoire de l’humanité sur la définition de la « limite » de la terre. Oui, les ressources de la terre sont limitées, mais cette notion de limite dépend de l’époque où on se place avec l’état technologique et scientifique à une date donnée. Il y a 3 siècles la limite c’était le manque de bois, et pour une planète n ‘excédant pas 700 millions d’êtres humains, on s’inquiétait déjà que la terre était trop peuplée et qu’on allait manquer de cette ressource (incontournable pour l’énergie et tout le reste de l’économie, habitations etc).. Il y a un siècle et demi, c’était le charbon la « limite » et on s’alarmait de voir une planète dépasser le milliard d’habitants… aujourd’hui cela fait bien sûr sourire, on se dit que les penseurs se sont alarmés inutilement et n’ont pas vu venir les progrès qui allaient remplacer (ou ajouter) ces ressources par d’autres, et avec des technologies d’exploitation qui n’ont plus rien à voir, des usages différents etc. L’agriculture est un exemple interessant de ce coté : la meilleur connaissance des sols, la mécanisation, l’utilisation d’engrais, ont permit de multiplier les rendements avec en prime une sécurité alimentaire qui a fait disparaître les famines (techniquement, celles qui perdurent sont dues à des guerres ou un manque de développement). Ce qui n’est pas contradictoire avec une fuite en avant de l’usage de ces technologies, perverties et utilisées de façon irraisonnées pour produire toujours plus jusqu’à épuiser les sols (on revient au point évoqué plus haut, la 1ère dynamique). Mais les techniques sont bien là pour se doter d’une agriculture raisonnée, une agriculture « écologiquement intensive », permettant de nourrir 7-10 milliards d’être humains, comme aime à développer l’agronome Michel Griffon.

QUELLE EST ENTRE CES 2 DYNAMIQUES CELLE QUI PRENDRA LE DESSUS ?

Je pense qu’en l’état actuel, c’est la première dynamique. Dit autrement : la seconde dynamique, par son rythme, n’arrivera sans doute pas à compenser la première : on est vraiment face à un mur que le rythme du progrès seul aura du mal à nous faire franchir. Et la cause principale, c’est l’incapacité du capitalisme à intégrer dans un calendrier raisonné de développement, un plan, une planification, une gestion des ressources optimum, en intégrant une logique d’économie circulaire et des mesures d’efficacité énergétique notamment, qui serait autre chose que du « green waching ». La cause n’est pas l’accroissement de la population et la sortie de la pauvreté, complètement légitime, d’une partie de l’Humanité, qui est en soi une bonne nouvelle (même si il reste un milliard de personnes souffrant de la faim…mais le chiffre reste stable depuis des années alors que la population mondiale croit). C’est en dépassant ce système, avec les technologies dont nous disposons déjà, et les travaux de recherche-développement actuels, sans oublier biensur la recherche fondamentale,avec des résultats imprévisibles qui peuvent rebattre complètement les cartes, qu’on peut résoudre la quadrature du cercle : accroissement démographique, développement des pays du « Sud », et durabilité dans la consommation des ressources naturelles et respect de l’environnement (notre cadre de vie). A condition de dépasser le capitalisme, c’est a dire de détourner sa formidable dynamique de création de richesse (Marx le reconnaissait lui même), sa capacité à s’appuyer sur la dynamique de progrès scientifique et technique, mais le détourner et le transformer au plus profond, dans le sens de l’intérêt général et l’émancipation, ce qui suppose une intervention citoyenne et des pouvoirs à tous les niveaux, dans les entreprises, les institutions politiques, les lieux de décisions financières etc .

Donc quand on parle de cette date, il faut bien avoir ces deux dynamiques en tête, et comprendre que c’est une question avant tout politique, un rapport de force à construire incluant les outils du progrès scientifiques et techniques. Ou alors on risque de faire du Nicolas Hulot (il s’est précipité sur le sujet en tournant une vidéo) ou pire du « Pierre Rhabi », du constat imprécis, culpabilisant, qui stérilise les énergies et aspirations, renvoyant à l’unique champs de l’action individuelle ou d’une métaphysique de l’Homme un peu déplacée compte tenu des sujets bien concrets et sérieux mettant en jeu les conditions de vie de milliards de personnes, omettant complètement la question des pouvoirs, des décisions politiques, et avec un entonnoir visant à faire passer deux idées : le développement ça ne peut pas concerner toute la planète, il faut qu’une partie de la population accepte de rester pauvre (et c’est tellement « romantique » de vivre simplement avec rien…tant qu’on nous empêche pas de prendre l’avion nous europeens bien-sur pour aller vivre ses expériences formidables au sein de ces peuples le temps d’un été…). Et l’autre idée : un vague sentiment qu’on consomme trop en France et en Europe, qu’on est trop riche …. et les tenant de la baisse des salaires, de l’insécurité sociale, ne voient pas cela d’un mauvais œil non plus.

(*) Ce qui permet, au delà de la prise de conscience écologique, d’assoir un peu plus la pression sur les peuples. C’est tout cela qui explique qu’elle a autant de succès à gauche forcément (écologie etc), mais à droite aussi, mais évidemment pas pour les même raisons. (Un peu d’ailleurs comme le phénomène Pierre Rhabi qui a séduit un arc politique large de la gauche à la droite, aujourd’hui enfin discrédité).