DÉMOCRATIE. LA FONCTION PUBLIQUE, ANTIDOTE AU CAS BENALLA

Comment Alexandre Benalla, agent contractuel de 26 ans, a-t-il pu avoir autant de pouvoir au sein de l’Élysée, comme celui de participer à la réorganisation des services de sécurité de l’Élysée ?

Baptiste Talbot Déjà, de notre point de vue, il y a très peu de garde-fous concernant les emplois de cabinet. On peut recruter un contractuel de gré à gré, fixer de manière quasi libre sa rémunération et lui confier des missions qui n’ont pas à être nécessairement clairement définies. Avec Benalla, on est face à un cas caricatural car il ne serait pas même situé dans l’organigramme de l’Élysée. Malheureusement, c’est assez caractéristique de ce que pourrait devenir la fonction publique si on laisse Macron mener jusqu’à son terme l’offensive qu’il a engagée contre le statut des fonctionnaires.

En quoi la contractualisation d’Alexandre Benalla est-elle significative pour vous ?

Baptiste Talbot Le cas Benalla illustre l’image d’un agent de la fonction publique entièrement soumis au pouvoir politique parce qu’il est contractuel, et donc plus facilement exposé au licenciement, et une conception de l’action publique…