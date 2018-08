Sergey Lavrov: La Russie a annulé 140 milliards de dollars de dettes internationales parce que « elles n’auraient pas résolu les problèmes existants »

Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que la Russie avait annulé les dettes de l’époque de l’URSS que devaient un certain nombre de pays, car » cet argent ne permettrait guère d’ aider à résoudre les problèmes existants. Ceci est rapporté par TASS

« Je ne pense pas que le montant dont vous parlez, qui sont des dettes héritées de l’Union soviétique, puisse être un problème interne et aiderait considérablement à y répondre, parce que ces dettes à plus de 90 pour cent étaient des dons à non-retour », – a déclaré le ministre .En outre, selon Lavrov, il était « légalement très difficile à prouver », à quel taux ces dettes ont été fournies. Ensuite, il a noté, l’URSS n’était pas une partie intégrale du système monétaire et financier international, et le taux du rouble avait été établi par la banque d’état.

« Certaines personnes peuvent se rappeler quand le dollar valait 63 kopecks, et bien sûr, si nous considérions les dettes à ce taux, et l’Union soviétique ne réclamaient pas le paiement de leur dette principalement aux pays qui luttaient contre le colonialisme, l’indépendance et surtout l’aide militaire, nous serions loin de la réalité « , a souligné le ministre.

En outre, l’argent était souvent donné à des organisations qui luttaient pour l’indépendance et qui, selon le droit international, n’étaient pas des acteurs étatiques. Dans ces cas, il n’est pas possible de rembourser les dettes, car elles ne reposaient pas à l’origine sur des accords juridiques internationaux, a ajouté M. Lavrov.

Au cours des 20 dernières années, la Russie a radié plus de 140 milliards de dollars à des emprunteurs étrangers. pour Cuba, en particulier, ont été rayés 30 milliards de dollars, la RPDC – 11 milliards, les pays d’Afrique – 20 milliards.