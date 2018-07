Xi Jinping appelle les BRICS à approfondir leur partenariat stratégique et à entrer dans une deuxième décennie d’or

(Xinhua/Li Xueren)

JOHANNESBOURG, 26 juillet (Xinhua) — Le président chinois Xi Jinping a appelé jeudi les BRICS à approfondir leur partenariat stratégique et à ouvrir une deuxième « décennie d’or », lors de la session plénière du 10ème sommet des BRICS à Johannesburg en Afrique du Sud.

Ce sommet réunit aussi le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le président brésilien Michel Temer, le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre indien Narendra Modi.

Dans son discours intitulé « Faisons de notre vision une réalité », M. Xi a passé en revue les principales caractéristiques de la nouvelle révolution industrielle, et a proposé plusieurs initiatives pour le développement de la coopération entre les BRICS dans l’avenir.

« Travaillons de concert avec le reste de la communauté internationale pour bâtir un monde ouvert, inclusif, propre et beau, un monde qui jouisse d’une paix durable, d’une sécurité universelle et d’une prospérité commune », a déclaré le président chinois.

Les trois précédentes révolutions industrielles ont toutes été caractérisées par des avancées scientifiques et technologiques qui ont causé de profonds changements : l’avènement de la mécanisation au 18ème siècle, la maîtrise de l’électricité au 19ème, et l’arrivée de l’âge de l’information au 20ème, a indiqué M. Xi.

Ces avancées ont permis d’accroître fortement la productivité, et d’améliorer de manière significative les conditions de vie des gens, transformant ainsi en profondeur le cours de l’histoire humaine, a-t-il déclaré.

Le monde connaît à présent une nouvelle révolution scientifique, technologique et industrielle, qui est encore plus importante que les précédentes par son ampleur et sa profondeur. De nouvelles technologies, de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles industries émergent les uns après les autres. Les pays du monde entier réalisent que leur avenir et leurs intérêts respectifs sont liés les uns aux autres, comme ils ne l’ont jamais été auparavant, a ajouté M. Xi.

Les BRICS « doivent en conséquence avoir une conscience aigüe des tendances de notre époque. Nous devons approfondir notre partenariat stratégique, et consolider nos mécanismes de coopération sur la base d’une collaboration économique, politique et sécuritaire, mais aussi sur la base d’échanges humains, afin de faire de notre aspiration à une deuxième ‘décennie d’or’ une réalité », a souligné le président chinois.

Pour ouvrir un nouveau chapitre dans l’histoire de la coopération entre les BRICS, M. Xi a avancé une proposition en quatre points.

En premier lieu, il a appelé les BRICS à libérer leur énorme potentiel de coopération économique en renforçant leur coopération en matière de commerce, d’investissements, d’économie, de finances et de connectivité, dans le but d’engranger encore plus de bénéfices.

Les BRICS doivent en outre travailler de concert pour défendre un régime commercial multilatéral basé sur des règles, promouvoir la libéralisation et la facilitation du commerce et des investissements, et rejeter avec fermeté le protectionnisme, a déclaré M. Xi.

« Il est important que nous continuions à oeuvrer à un développement basé sur l’innovation, et à mettre en place le ‘Partenariat BRICS sur la Nouvelle révolution industrielle (PartNIR)’ dans le but de renforcer notre coordination en matière de politiques macro-économiques, de trouver de nouvelles complémentarités entre nos stratégies de développement, et de renforcer la compétitivité des BRICS, des économies émergentes et des pays en développement », a-t-il affirmé.

En second lieu, M. Xi a exhorté les BRICS à défendre la paix et la sécurité dans le monde, et à protéger avec détermination le multilatéralisme, ainsi que les principes et les objectifs de la Charte de l’ONU.

« Nous devons appeler toutes les parties à respecter le droit international et les normes de base qui régissent les relations internationales, à régler leurs litiges par le dialogue et leurs différends par le biais de la consultation », a souligné M. Xi, ajoutant que les BRICS devraient travailler de concert à la mise en place d’un nouveau modèle de relations internationales basées sur le respect mutuel, l’égalité, la justice et la coopération mutuellement profitable.

En troisième lieu, les BRICS doivent élargir leurs échanges humains, aspirer à une meilleure connectivité humaine, et cultiver un plus large soutien populaire à la coopération entre BRICS, notamment à travers des échanges intensifs dans divers domaines. Il s’agit de « faire connaître l’histoire des BRICS à tout le monde, afin de faire progresser la compréhension mutuelle et les liens traditionnels d’amitié qui existent entre nos peuples », a-t-il affirmé.

En quatrième lieu, les BRICS doivent construire un réseau de partenariats plus rapprochés, selon le président chinois.

« Nous devons explorer l’idée d’une coopération ‘BRICS Plus’ au sein des Nations Unies, du G20 et de divers autres cadres de travail, afin de défendre les intérêts communs et d’élargir l’espace de développement des économies émergentes et des pays en développement. Cela permettra de contribuer davantage à la paix et au développement dans le monde, par le biais de partenariats plus larges », a-t-il indiqué.

Le sommet des BRICS a donné lieu à la publication de la Déclaration de Johannesbourg, dans laquelle le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud ont envoyé un message fort et clair en faveur du multilatéralisme, tout en rejetant en bloc le protectionnisme.

source: