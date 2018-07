Macron, le spoil system, le management et l’affaire Benalla

Aux Etats-Unis , le spoil system ou système des dépouilles est une pratique inaugurée sous la présidence d’Andrew Jackson (1829-1837)selon laquelle un nouveau gouvernement, devant pouvoir compter sur la loyauté partisane des fonctionnaires, substitue ceux qui sont en place par des fidèles.Le principe en est considère que le peuple donne mandat au gagnant pour choisir les fonctionnaires dans ses rangs. Qui plus est, pour lui, le service public ne doit pas être réservé à une élite mais accessible à tous, tous les obligés du président surtout. On imagine à quel point ce système est contradictoire avec la permanence de la fonction publique, des grands commis de l’Etat, soustraits aux pressions et à la démagogie du pouvoir politique qui caractérise la France et sa méritocratie institutionnelle.

Il est clair et Macron ne l’avait pas caché durant sa campagne électorale, son « libéralisme » et son autoritarisme s’accommodent mal avec la conception française de l’Etat républicain.Il avait promis de « changer » ou de « confirmer l’intégralité des postes de direction dans la fonction publique ». Un serment jusqu’ici partiellement mis en œuvre et face auquel l’affaire Benalla sert de révélateur mais certainement il va tenter de l’utiliser pour activer le spoil system doublé d’une vocation au management dans l’entreprise. Il y a quelque chose de fascinant pour un sociologue d’assister à la rencontre entre les institutions de la Ve république et » l’aventurier » Macron, la rencontre entre les caractéristiques séculaires de la société française et ce groupe de technocrates envoyés à l’assaut de l’Etat par un capitalisme qui a prospéré sous la Ve , connu une apogée paradoxale sous Mitterrand et attend les retombées des réformes » Un viol permanent après le coup d’Etat permanent…

La pratique du management dans l’entreprise uni au spoil system mériterait une longue étude, contentons nous de décrire ces têtes à têtes avec les hauts fonctionnaires pour tester leur loyauté et la confiance qu’il fait à ses proches pour en juger, ses proches y compris Benalla, mais il y en a d’autres… Disons que son fonctionnement estt aux antipodes de la forme parti, pas de formation politique, des techniciens chargés de répéter la parole du maître. . Un cercle de proches et une déstabilisation constante, une transformation des ministères en simples postes techniques avec parfois des périmètres de compétence concurrentiel, tout est fait pour remonter jusqu’à lui et lui seul.La chose à laquelle il ne s’est vraiment pas intéressé est la création d’un parti et le fait d’avoir placé Castaner dans la position inconfortable d’être à la fois ce chef de ce parti fantôme et des relations avec le parlement illustre le problème autant que les comportements des députés de LRM, des gens qui n’ont aucune assise et qui flottent en l’air soutenus par la seule faveur du maître.

La rencontre entre cet individu et la France fut-elle depuis des décennies soumise à des régimes qui ont tenté ce genre de destruction sans pouvoir toutefois aboutir ne peut que multiplier en période de crise nationales, européenne, internationale à exaspérer les blocages et favoriser les prétexte pour les faire sauter violemment en multipliant les oppositions,

Ce qui peut faire dire que l’affaire benella commence à peine.non pas ce petit jeune homme à la tête gonflée et ivre lui aussi des miettes du pouvoir et de son absence supposée de limites, mais le petit jeu des divisions et des exaspérations et de la manière folle de prétendre les lever.

L’affaire Benalla, un moyen pour Macron de reprendre enfin la main sur la haute fonction publique? Depuis le début du scandale, la communication du chef de l’Etat mais aussi du ministre de l’Intérieur montre du doigt ces grands serviteurs de l’Etat, accusés de porter une part de responsabilité dans le « dysfonctionnement » Benalla. Et en premier chef le directeur de cabinet de l’Elysée Patrick Strzoda, agent à la carrière sans faille pris en faute pour ne pas avoir saisi la justice après avoir pris connaissance de la vidéo montrant Benalla frapper un manifestant.

On a assisté également à une sorte de rebellion de cette haute fonction publique qui n’a pas hésité à renvoyer l’exécutif à sa responsabilité, ce que Macron a fini par devoir assumer devant sa « bande » en se considérant effectivement comme responsable tout en étant selon sa fonction intouchable. Des interprétes de la situation affirment qu’il a été contraint et il l’a été mais aussi qu’il tente d’utiliser cette affaire pour procéder à la purge de la haute fonction publique, imposer ses méthodes. Ses méthodes sont donc en référence avec le spoil system mais aussi l’appel grandissant aux services privés. On Mesure bien que ce qui est imposé à la haute fonction publique va de pair avec le émentélement de tout le service publique. Loin d’être un incident, l’affaire benalla est une illustration de ce qui est envisagé pour le pays.

« Il va falloir s’en occuper » aurait-il expliqué.

Cette promesse de « changer » ou de « confirmer l’intégralité des postes de direction dans la fonction publique » n’a jusqu’ici été réalisée que partiellement – avec quelques changements effectués au sein de l’Education nationale, notamment.

« Jusqu’à présent, nous nous sommes montrés plutôt conciliants, assure un proche d’Emmanuel Macron au Figaro. En arrivant, nous avons laissé aux hauts fonctionnaires le choix de rester travailler avec nous ou de partir si cela leur posait des problèmes. Apparemment, certains qui avaient des problèmes sont restés. Il va falloir s’en occuper. »

Donc l’affaire benalla ne va pas s’arrêter là d’abord parce que la guerre est ouverte dans la haute fonction publique et que les révélations vont se succéder, mais aussi parce qu’à la rentrée cette guerre de sommet a toute chance de s’étendre à tout le service publique, agents de l’Etat, mais surtout missions asphyxiées.

C »est ce qu »annonçait d’ailleurs le discours du député communiste Chassaigne qui dénonçait comme l’ensemble des oppositions l’arrogance de la dérive monarchique inscrite dans les institutions de la Ve qui avaient d’ailleurs été imaginées par De Gaulle pour le comte de Paris, mais qui a été le seul à lui donner toute sa dimension sociale (1). la vraie question n’est-elle pas celle qui entraîne l’abstention massive à savoir le sentiment que la politique ne mène nulle part sauf si comme Benalla on accepte de jouer les nervis du pouvoir et du patronat.

Danielle Bleitrach

(1) Dans son très beau discours, Melenchon qui est resté sur les institutions et l’Etat, a eu un moment fort quand il a souligné à quel point la République avait arrêté la citoyenneté à la porte de l’entreprise.. De ce point de vue il y a eu un moment historique, celui où il existait un parti communiste implanté dans les couches populaires avec des cellules d’entreprise qui a été en capacité de faire monter dans l’Etat, y compris la fonction publique, les revendications ouvrières et c’est ce conquis qui est en cause, depuis que grâce au Congrès de Martigues, et à la « mutation de Robert Hue, la citoyenneté s’est effectivement arrêtée à la porte de l’entreprise.

