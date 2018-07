Chassaigne: l’affaire Benalla a « ouvert une plaie qui ne se refermera pas »

la plaie c’est la fracture laissée dans l’opinion par l’arrogance de la dérive monarchique inscrite dans les institutions de la Ve qui avaient d’ailleurs été imaginées par De Gaulle pour le comte de Paris. Il a suffi qu’un petit aventurier avec sa troupe de godillot la porte à son niveau le plus caricatural pour que l’on s’aperçoive qu’il est impossible de poursuivre… Je suis particulièrement sensible à la réflexion d’André Chassaigne sur le spectacle que nous offrons à l’internationale… Le paradoxe de ces motions qui ne pouvaient pas déboucher c’est qu’elles ont montré l’isolement de la majorité, une toute puissance qui n’est que servitude. La conclusion de ce qui s’est passé aujourd’hui à l’Assemblée c’est ce repas offert à son gouvernement à l’Elysée, le chef et sa bande à qui sans doute il va falloir faire avaler un remaniement ministériel.(note de danielle Bleitrach)

AFP | mardi 31 juillet 2018

Le chef de file des députés communistes, André Chassaigne, a affirmé mardi à l’Assemblée que l’affaire Benalla a « ouvert une plaie qui ne se refermera pas », appelant la majorité à « ouvrir les yeux » et « censurer le gouvernement ».