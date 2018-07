Un envoyé spécial chinois appelle à la préservation de la souveraineté de la Syrie

(Xinhua/Ammar Safarjalani)

DAMAS, 27 juillet (Xinhua) — L’envoyé spécial du gouvernement chinois pour la Syrie, Xie Xiaoyan, a réitéré jeudi lors d’une conférence de presse à Damas, capitale syrienne, l’appel de la Chine au respect et à la préservation de l’unité de la Syrie.

M. Xie a souligné que la Chine rejetait toute fragmentation de la Syrie en soutenant une résolution politique à la crise dont ce pays souffre depuis plus de sept ans.

« Nous préconisons toujours le respect et la préservation de la souveraineté, de l’indépendance et de l’intégrité territoriale de la Syrie », a-t-il martelé.

M. Xie a rappelé que la crise prolongée en Syrie avait entraîné une crise humanitaire très grave, ajoutant que la communauté internationale devait déployer plus d’efforts pour apporter son aide au pays.

Il a souligné le fait que cette crise avait causé « énormément de dégâts pour la Syrie et son peuple », exhortant « la communauté internationale à fournir plus d’assistance à la Syrie pour qu’elle puisse surmonter cette grave crise ».

M. Xie a mis l’accent sur la disposition de la Chine à participer avec la communauté internationale au processus de reconstruction, notant que la Chine avait organisé en mai à Shanghai un programme de formation sur la reconstruction pour des officiels, des entrepreneurs et des intellectuels syriens.

Il a souligné que la tâche de reconstruction, qui nécessitait des efforts conjoints de la communauté internationale, devrait être considérée comme un projet systématique global intégré au développement économique, au progrès social et à la véritable réconciliation.

« Nous accordons une attention particulière au processus de reconstruction après la guerre et encourageons les entreprises chinoises à y participer », a-t-il indiqué.

M. Xie a par ailleurs condamné les attaques terroristes à la bombe perpétrées un jour plus tôt par l’Etat islamique dans la ville de Soueïda, dans le sud-ouest de la Syrie, qui ont fait plus de 215 morts et 180 blessés.

Il a insisté sur la nécessité d’une unité pour faire face au terrorisme.

