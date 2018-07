Le fond de l’air est rouge (vidéo)

Поклонники Сталина сняли пародию на клип Киркорова про «НКВД и либералов»

D’après l’article de Vzgliad : https://vz.ru/news/2018/7/30/934800.html

Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=XhsfvmJWJY8

Des activistes sibériens ont filmé une parodie du clip « Le fond de l’air est bleu » dans lequel « les officiers du NKVD », transposés dans les réalités modernes, luttent contre les « libéraux » et la « dégradation » de la jeunesse russe.

L’idée de créer une vidéo « Le fond de l’air est rouge » appartient aux militants de l’organisation publique régionale « esprit russe ».

Les auteurs expliquent que le clip parodique reflète la tendance de la jeunesse russe à la dégradation qui, selon eux, peut être surmontée par un changement du paramètre culturel et politique vers le «rouge» : dans la vidéo on voit apparaître entre les mains des jeunes «corrigés» et des travailleurs «libérés», des œuvres de Friedrich Engels et Karl Marx. Un peu plus loin, la vidéo présente des athlètes qui représentent Marx et Lénine.

Aux antipodes des personnages « rouges », le chanteur Philip Kirkorov, dont le clip pour la chanson « Le fond de l’air est bleu » est censé « empoisonner et corrompre les enfants », le leader du groupe Leningrad Sergey Chnourov, les acteurs et réalisateurs Fyodor Bondarchuk et Nikita Mikhalkov, plus des hommes d’affaires.

« Nous … créons une vidéo qui contient de bons messages sociaux, sobres – Le fond de l’air est rouge. Nous prévoyons de recueillir plus de 300 000 vues et de faire baisser la vague «bleue» montante dans la bonne direction «rouge», proclame un message dans la communauté dédiée au tournage de la vidéo.

Celui qui joue dans le film le chef du NKVD, Mikhail Goncharov, a écrit sur la page dans le réseau social « VKontakte » qu’il a vécu un « choc culturel » après avoir visionné le clip de Kirkorov « le fond de l’air est bleu », « Je m’attendais à n’importe quoi, mais pas à cette vulgarité astronomique. Ici tout y est: l’usage de l’alcool et du tabac par les adolescents, la propagande de la débauche, le mépris des normes de la morale publique. Je ne comprends pas pourquoi de telles choses ne sont pas bloquées sur les chaînes vidéo. »

Il a insisté sur le fait qu’il ne voudrait pas que de tels clips « marchent sur Internet, d’autant plus qu’ils sont proposés par un artiste de variétés bien connu et hyper médiatisé ».

…

Le clip s’ouvre sur une citation de Maïakovski :

« Mange tes ananas, mastique tes gelinottes/ Ton dernier jour arrive, bourgeois. »

et se clôt avec une chanson extraite de la série télévisée « Et l’acier fut trempé », 1973

« Camarade Chanson » (Товарищ песня) :

La maison derrière la steppe brumeuse est restée

Ce n’est pas de si tôt que je vais revenir.

Sois juste avec moi, s’il te plaît,

Camarade Vérité!

Camarade Vérité

Sois juste avec moi, s’il te plaît,

Camarade Vérité!

Je peux tout faire, je ne briserai pas mes vœux.

Je vais chauffer la terre avec mon souffle.

Ordonne-moi juste et je ne fléchirai pas,

Camarade temps, Camarade temps!

Ordonne-moi juste et je ne fléchirai pas,

Camarade temps, Camarade temps!

Je me lève de nouveau en état d’alerte,

Et encore une fois un combat, tel que les balles pleuvent.

Juste n’explose pas à mi-chemin,

Camarade Cœur, Camarade Cœur!

Juste n’explose pas à mi-chemin,

Camarade Cœur, Camarade Cœur!

Dans une grande fumée sont minuit et midi,

Moi je veux les sauver de la fumée.

Seulement, s’il te plaît, retiens tout

Camarade Mémoire, Camarade Mémoire!

Seulement, s’il te plaît, retiens tout

Camarade Mémoire, Camarade Mémoire!

…

Et dans les dernières images, la liste des accusés à abattre, où figurent en bonne place les auteurs de la réforme des retraites !

Traduction (s) : Marianne Dunlop

Publicités