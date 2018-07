L’affaire Benalla et les choix des communistes dans leur congrès

Cette semaine deux motions de censure, l’une de la droite, l’autre de la gauche (PS, FI et PCF) et la poursuite des auditions au sénat.

De toute manière il est clair qu’aucune motion de censure ne peut passer vu la majorité écrasante des « godillots » présidentiels d’en Marche. L’existence de deux motions est une bonne chose parce que, comme nous n’avons cessé de l’analyser ici, il y a ce qui a déclenché l’affaire Benalla et qui paraît bien être une inquiétude d’une partie du capital et de la haute fonction publique qui s’est rapidement rallié les mécontents de LR. Pourtant le silence de Wauquier interroge. S’agit-il d’un refus de se mêler au courant qui a déclenché les hostilités; ceux que l’on peut qualifier de gaullistes ou plutôt de chiraquiens à l’égard de celui dont ils n’ont pourtant pas dédaigné assurer le triomphe.

Premièrement il resterait à écrire sur le modèle de la Comédie humaine ce mouvement d’une partie du capital et de la haute fonction publique qui a trouvé les médias aptes à relayer cette fronde née avant tout de l’inquiétude devant la « méthode » Macron et qu’a résumée Alain Minc: « il nous conduit à l’insurrection ».

Deuxièmement, il n’en reste pas moins que ce que ce courant reproche à Macron ce ne sont pas « les réformes » qui touchent à la question sociale, c’est-à- dire le démantèlement des conquis, mais bien plutôt un assaut contre l’Etat, ses commis, et l’arrogance de parvenu qui accompagne cette délicate opération. Nous avons donc là les limites de l’unité des oppositions, la dimension de classe. Ce qui rend juste la distinction entre les deux motions de censure et que la FI et Mélenchon prétendent voter celle de la droite alors que même dans ce cas, ce vote ne peut renverser le gouvernement prouve la légèreté des insoumis en ce qui concerne ces positions de classe.

Tout cela rend d’ailleurs plus urgent que jamais le renforcement d’un parti communiste français et le refus de structures permanentes d’union de la gauche, quand il y a des intérêts communs on voit bien que l’union se réalise sans qu’il soit besoin de s’enfermer dans des structures permanentes sous la direction de la petite bourgeoisie qu’il s’agisse de la gauche plurielle ou du Front de gauche. En revanche et c’est l’objet même de ce congrès, le choix qui se présente devant les communistes entre deux bases communes, l’une celle de la direction qui n’a d’autre finalité que de créer des structures permanentes de la gauche et de faire du parti une force d’appoint et celle intitulé Manifeste pour un parti du XXI e siècle qui a choisi de renforcer le parti, de lui donner une stratégie autonome, ce qui n’interdit pas les rencontres avec d’autres forces quand l’utilité se présente.

Mais pour avoir pleinement conscience de l’utilité d’un parti communiste, il faut mesurer l’ancrage de ce parti dans ce qu’on a parfois appelé la France profonde, sa classe ouvrière, son histoire, tout ce qui à travers cette affaire Benalla se rebelle contre le fatras superficiel que révèle ce système de pouvoir. Il était frappant de voir combien le député communiste, cravaté avec sa veste avait de ressemblance avec le gendarme Alain Gibelin quand il parlait de ses origines modestes, pour qui serment et service de la patrie avait un sens. L’un était issu de la classe ouvrière, l’autre du monde rural, je ne pouvais m’empêcher de penser non plus à la Comédie humaine, mais à la débâcle de Zola où l’ouvrier allait être assassiné sous la Commune de Paris par son cousin paysan, ennemi du désordre, mais ils étaient la France. L’utilité d’un parti communiste inscrit dans l’originalité des luttes des classes en France mais aussi dans le mouvement du monde. La chute de l’empire américain, les médiocres et caricaturaux que le capitalisme à son déclin se donne. Là encore, il y a une très grande différence dans la superficialité du texte de la direction et les questions que n’évacue par le Manifeste.

Le manifeste a les signatures nécessairement mais on peut continuer à le soutenir publiquement ici

http://manifestecommuniste2018.fr/Soutenez-le-manifeste

Danielle Bleitrach

