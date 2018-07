Le Point, le journal de François Pinault dénonce les mensonges de l’Elysée

Le 20 juillet dernier, soit deux jours après les révélations du Monde sur l’affaire Benalla, le jeune bodyguard de 26 ans était encore au volant d’un véhicule de la flotte présidentielle. Le Renault Talisman, immatriculé EY-196-VZ, géré par le commandement militaire du palais de l’Élysée, dirigé par le général Éric Bio-Farina, était garé en stationnement gênant sur le trottoir d’une rue adjacente au tribunal de grande instance, dans le quartier des Batignolles, dans le 17e arrondissement de Paris. Emmené à la fourrière Chevaleret, dans le sud de la capitale, c’est un certain Alexandre Benalla qui est venu le récupérer aujourd’hui, vers 13 heures. Et ce, alors même que l’Élysée a assuré qu’il avait été mis à pied et qu’il fait l’objet de sanctions administratives. Contactée dès l’information portée à la connaissance du Point, la cellule communication de l’Élysée confirme qu’Alexandre Benalla s’est bien présenté à la fourrière ce vendredi 27 juillet. Mais celui-ci s’y serait rendu « de sa propre initiative », sans avoir été mandaté par le palais présidentiel. Pourtant, toujours selon nos informations, un commandant de gendarmerie de l’Élysée accompagnait le jeune homme. Malgré cela, la fourrière aurait refusé de lui rendre le véhicule. Ce que l’Elysée nous confirme précisant que, suite à son intervention, le véhicule ne lui a pas été rendu. Nous maintenons toutefois qu’un commandant du commandement militaire de l’Elysée est bien intervenu dans cette affaire auprès du commissariat du 13e arrondissement. Une proche de l’Élysée à la manœuvre Faut-il voir dans cette épisode – et dans les réponses de l’Élysée obtenues au compte-goutte – une nouvelle illustration du double discours du Château à l’égard d’Alexandre Benalla depuis le début de cette affaire ? De même, l’organisation de son interview parue dans Le Monde laisse songeur. C’est Michèle Marchand, chargée de l’image du couple présidentiel, qui a présenté Marc Francelet au chargé de mission du chef de cabinet du président de la République. La papesse des paparazzis connaît l’ex-barbouze Francelet de longue date. Tous deux ont eu pour clients, entre autres, Johnny Hallyday ou bien, plus récemment, Zahia, le « cadeau d’anniversaire » de Franck Ribéry alors qu’elle était mineure. Leur mission : valoriser et défendre leur image dans les médias. Lire aussi « Mimi » Marchand, la reine des paparazzis, au cœur du pouvoir Michèle Marchand est restée proche du clan Hallyday jusqu’à sa mort : elle a participé à l’Élysée aux réunions de l’organisation de la cérémonie d’hommage national au chanteur. Marc Francelet, lui, avait été « puni » par la rockstar hexagonale, qui le tenait pour responsable des fuites dans les médias des informations sur son exil fiscal en Suisse. Consultez notre dossier : Alexandre Benalla, l’homme qui fait vaciller la macronie

SUR LE MÊME SUJET Affaire Benalla – 1er mai : le rapport de la police des polices rendu public

Souvenez-vous de la manière dont François Pinault et Alain Minc peu après ont adressé une mise en garde à l’Elysée. On peut penser que le grand patronat qui œuvrait pour la candidature d’Alain Juppé mais ne voulait pas de François Fillon s’est rabattu sur Emmanuel Macron, mais celui-ci leur est apparu de plus en plus dangereux dans le même temps où il se mettait à dos la haute administration. Souvenez-vous de cet épisode:

le 23 juin 2016 signal de François Pinault : Macron « ne comprend pas les petites gens »

09h47, le 23 juin 2018, modifié à 10h48 , le 23 juin 2018

Le collectionneur milliardaire François Pinault, très proche de Jacques Chirac, critique la politique menée par Emmanuel Macron à l’égard des plus modestes, dans le magazine du Monde.



Dans un long portrait paru dans le magazine M du Monde, consacré à ses activités de collectionneur d’art contemporain, François Pinault se montre inquiet de la politique menée par Emmanuel Macron. Il « ne comprend pas les petites gens. J’ai peur qu’il mène la France vers un système qui oublie les plus modestes », déclare l’homme d’affaires, fondateur du groupe de luxe Kering, qui figure parmi les plus grandes fortunes de France. Le journal rappelle que François Pinault, 81 ans, avait confié en 2012 avoir voté pour François Hollande, tout en soulignant son amitié ancienne avec Jacques Chirac, qu’il est d’ailleurs passé voir récemment rue de Tournon, dans l’ancien hôtel particulier parisien qu’il a mis à disposition de l’ancien président et de son épouse.