Arguments stupéfiants

Affirmation triplement étonnante de la part d’une député:

1) la politique serait donc contraire à la vérité?

2)une commission de l’Assemblée nationale ne devrait pas faire de politique quelle serait donc sa spécificité par rapport à une enquête administrative et à une enquête judiciaire

.

3) dans quelle catégorie faut-il classer Monsieur Macron ne daignant s’adresser qu’à sa majorité? Serait-il donc l’illustration du bien savoir penser en terme de « dépolitisation » ou de recherche de la « vérité ».selon les députés d’En marche?

les mots ont-ils un sens?

Stupéfiant par exemple?

Ecrasant… ils vaincront toujours disent les petites gens qui parlent de « l’affaire », on entend ça de plus en plus souvent surtout de la part de ceux qui entre trente et quarante ans..

il y a des choses plus importantes dit cet homme jeune chargé de famille, moi j’ai pas le temps, ma famille a besoin de mo!

Il est trop occupé à faire face la tête sur le guidon…

« Vous les communistes dit l’autre vous êtes partiaux! » me répond cet universitaire : : tu as raison lui ai-je répondu, le système Macron, ce qui se passe à la commission des lois c’est la méthode pour en finir avec les retraites, la fonction publique, la sécurité sociale, tout ce qui a été mis en place par les communistes à la libération, qui a été payé par le sang de leurs militants… Alors tu es cohérent, Macron a raison de vouloir te libérer non seulement des communistes partiaux mais des conquis sociaux… C’est logique…