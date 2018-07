Affaire Benalla : les questions et contradictions soulevées par l’interview de l’ancien garde du corps de Macron

Alexandre Benalla, l’ancien garde du corps d’Emmanuel Macron remercié pour avoir frappé un manifestant, s’est expliqué sur son geste dans un entretien au « Monde » paru jeudi.Ce que donne à lire cet interview et plus généralement l’évolution de l’affaire, en particulier le véritable blocage organisé par En Marche à l’Assemblée nationale, c’est que premièrement tout est fait pour transformer les services de police en fusible, mais dans le même temps la manoeuvre dévoile que le coeur de l’affaire est bien la réorganisation autour du président d’une police parrallèle qui mêle officine privée, barbouzes et dans laquelle Benalla est un aillon important, mais qu’il y en a d’autres tout aussi impliqués et que les députés d’en marche sont chargés d’empêcher leur audition et que l’on remonte plus avant dans l’affaire. Les contradictions de l’interviex pourtant très bien préparé et managé au plus haut niveau également, dans la mesure où tout l’interview est fait pour désigner les fusibles mais témoigne aussi.que nous sommes bien devant la pointe de l’iceberg. (note de danielle Bleitrach)

Alexandre Benalla (à droite), le 1er mars 2017 aux côtés d’Emmanuel Macron au salon de l’Agriculture. (LIONEL BONAVENTURE / AFP)

franceinfo France Télévisions

