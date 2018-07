les appareils hégémoniques : la répression et l’idéologie… Macron, l’Etat c’est moi…

Alexandre Benalla en avril 2016 (DR)

Le président s’estime trahi par son porte flingue. De face et de profil, celui-ci illustrait en avril 2016 une enquête sur les gardes du corps. Il portait alors ce qui ressemble bien à un pistolet Glock. Hier dans les débats à l’Assemblée, les questions écrites des groupes, André Chassaigne le président du groupe communiste a eu cette parole essentielle pour décrire la situation:«Ce qui est en cause, ce n’est pas le comportement isolé d’un seul homme, c’est la pratique du pouvoir, c’est la concentration des pouvoirs aux mains d’un monarque, qui affaiblit l’Etat de droit. […] Pour la majorité, l’opposition instrumentaliserait un fait divers pour empêcher la révision constitutionnelle. Si nous ne voulons pas de ce texte, c’est justement parce qu’il affaiblit le Parlement. […] Ce que révèle l’affaire Benalla, c’est avant tout la nécessité de réécrire complètement la Constitution, mais de la réécrire pour redonner le pouvoir au peuple.» Ce résumé de la situation qui toujours selon le président du groupe communiste devait poser la question de la destitution du président de la République a été de fait illustré par la suite des événements. le 21 juin 2016, la fête de la musi que à l’Elysée, les obligés du président Le président ne parle pas au peuple, mais à son clan: les délits du porte-flingue deviennent « déception » et « trahison » Après une semaine où on découvrait de jour en jour l’étendue des pouvoirs et des avantages conférés par le pouvoir du monarque à un jeune homme de 26 ans qui faisait le coup de poing contre des manifestants dans une tenue de policier, casque, brassard,et talky walkie, le président a daigné parler.. Son silence sur les agissements de celui dont les syndicats de policier venaient témoigner de la peur qu’il faisait régner dans leur rang, interrogeait. Tout un défilé grotesque de gens, à commencer par le ministre de l’intérieur, qui au nom de ce qu’ils devaient au président, on refusé de dire la vérité, mentant sur leur connaissance de l’affaire ou refusant la transparence qu’ils avaient pourtant voté comme une des premières réformes. Ce texte que le monarque avait signé face à la presse, dans le mépris de l’assemblée, a été renié. Après toute cette démonstration qui a passionné les Français, qui ont la tête politique et qui se sont sans doute comme nous interrogé non seulement sur la nature des liens qui unissait ce jeune homme à un maître auquel il devait des avantages exorbitants, mais aussi et surtout sur la constitution d’une police parallèle, avec appel à des statuts « officieux », il a paru trop dangereux de continuer à garder le silence. Nous avons eu droit à la fin de la récré que Macron a voulu siffler à sa manière: non pas à l’Assemblée mais devant sa troupe de godillots méritants pour lui avoir obéi. L’affaire s’est résumée alors en un défi d’un gamin dans une cour de récréation au sein de sa bande, le refus de s’adresser au peuple et la volonté de faire « un coup médiatique:

Alors que depuis une semaine nous assistons au spectacle des silences, des demi-vérités de toute une chaîne de gens qui sont invités à faire un rempart autour du président. Celui-ci renverse la donne ou prétend le faire en fustigeant « La République des fusibles et la République de la haine». Pas question de se réfugier derrière qui que ce soit pour se protéger. «On ne sacrifie pas des têtes de fonctionnaires, de ministres ou de collaborateurs sur l’autel des émotions populaires», a martelé Emmanuel Macron, en reconnaissant toutefois que «la République exemplaire» dont il s’était fait le chantre pendant la campagne présidentielle, «n’empêche pas les erreurs». À commencer par celle commise avec le choix d’Alexandre Benalla.

L’erreur a bien sur ses limites et Macron a fait applaudir par SES députés la fidélité de son porte-flingue, la loyauté au président passant au-desus de tous les délits, voilà qui laisse mal augurer de la suite des travaux de la commission parlementaire:

« Alexandre Benalla, c’est quelqu’un qui nous a accompagnés pendant la campagne avec beaucoup de courage et d’engagement. Et c’est quelqu’un qui a permis, à un moment où, sortant de nulle part, n’étant protégés et aidés – ce qui est sans doute normal – ni par l’État, ni par les services publics, il était légitime d’avoir des gens qui organisent des déplacements, des réunions publiques. Il a été engagé par le mouvement. Il m’a accompagné avec beaucoup d’engagement. Et quoi qu’il advienne, et quoi qui se passe dans cette affaire, je n’ai pas à oublier cet engagement ou à ne pas me souvenir de ce qu’il a fait. »

applaudissements unanimes de l’assistance émue…

Si Emmanuel Macron a assuré ne pas oublier «qu’il a été un militant très engagé pendant la campagne», il a toutefois expliqué avoir «ressenti les actes du 1er mai comme une déception et une trahison». Dans la foulée, il a démenti plusieurs rumeurs circulant sur le compte de son ancien collaborateur depuis une semaine: «Alexandre Benalla n’a jamais détenu les codes nucléaires, Alexandre Benalla n’a jamais occupé un appartement de 300 m2, Alexandre Benalla n’a jamais eu un salaire de 10.000 euros, Alexandre Benalla n’est pas mon amant».

Cette prise de parole du chef de l’État avait été préparée bien en amont et tenue secrète jusqu’à la dernière minute. Une façon de provoquer un effet de surprise et de continuer de refuser de répondre aux voix qui ne cessent de s’élever dans les oppositions pour que la Président de la République prenne la parole devant les Français, il a simplement remercié un groupe qui avait continué à opposer un deni à toutes les exigences du parlement et des citoyens. . La venue du chef de l’État était en réalité programmée depuis près d’un mois..C’est Ferrand, le patron de ses députés qui a accueilli le président de la République, mais par une porte dérobée, bien à l’abri des regards, pour éviter les journalistes présents à l’entrée de la maison de l’Amérique latine. l’ensemble des membres du gouvernement avaient également été prévenus pour pouvoir assister à cette mise au point du chef de l’État. «Ils rêvent tous d’une affaire d’État, alors qu’il s’agit en réalité d’une petite affaire Benalla», commentait d’ailleurs le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, peu avant la prise de parole d’Emmanuel Macron.

Et nous avons eu droit à ce puéril défi d »un gamin dans une cour de récréation : « C’est moi le seul responsable qu’ils viennent me chercher! »

On peut douter de l’efficacité d’une telle déclaration, mais elle mérite néanmoins une analyse sur ce qu’elle révèle de ce pouvoir et de ses buts autant que ses méthodes.

Mais le fondamental, ce qui in fine a obligé Marcon à intervenir fut-cce sous cette forme c’est que la pression de l’opinion publique ne s’est pas relaché, pas plus que la pression sociale et toute analyse de la réponse à apporter doit partir de ce fait: si la résitance n’est pas à la hauteur des coups portés, elle n’est pas non plus négligeable. Et ce n’est sans doute pas un hasard si l’on peut dire la même chiose de l’existence d’un syndicat comme la CGT et d’un parti communiste qui bien qu’affaibli demeure une force qui n’a pas d’équivalent (à part au Portugal) en Europe.