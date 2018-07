Migrants : qui sème le vent récolte la tempête

samedi 14 juillet 2018

par Alger republicain

Les puissances impérialistes de l’Europe et leur mentor des Etats Unis sont responsables du chaos et des guerres dans le monde. Ils doivent assumer les conséquences de leurs actes et, en particulier, prendre en charge les millions de déplacés fuyant la barbarie qu’elles ont semée dans leurs pays.

Toute cette faune politique nauséabonde et leurs supplétifs qui dirigent les pays impérialistes ne se pose pas de question sur leur responsabilité avérée. De leur salons dorés, tous ces dirigeants se goinfrent comme des porcs, ils regardent ailleurs. Ils veulent le beurre et l’argent du beurre.

Les dirigeants des pays impérialistes sont des barbares et des assassins en liberté. Ceux qui ont déclenché la guerre en Irak, et qui se sont vantés de l’avoir ramenée à l’âge de la pierre, personne n’a rien dit. Ceux qui ont déclenché les guerres en Afghanistan, l’agression de la Syrie et en Libye où on a assassiné un chef d’Etat en direct, personne n’a rien dit. Et pourtant c’est bien leur armada dotée d’un armement sophistiqué qui a massacré ces peuples, détruit leurs habitats, laissant sur le terrain plusieurs milliers de morts, n’épargnant ni les femmes, ni les enfants. En plus, il faut rajouter le comportement du FMI et la Banque mondiale qui viennent finir le travail en imposant des mesures draconiennes pour, soi-disant, redresser l’économie qu’ils ont détruite. Et dans un cynisme diabolique, ils envoient leurs multinationales, véritables pieuvres tentaculaires, pour reconstruire le pays qu’ils ont détruit et c’est le pays dévasté par leurs agissements qui va payer leurs multinationales. c’est le comble de l’ignominie.

On ne quitte jamais son pays par plaisir, ces millions de gens fuyant les guerres, le désastre économique et la misère n’ont qu‘un seul recours : émigrer vers des pays riches et en particulier l’Europe ou les USA. Leur vie ne compte plus, ils n’hésitent pas à s’embarquer sur des bateaux poubelles dont la fin du voyage est souvent la mort.

Bien sûr, ce n’était pas le printemps, comme partout en système capitaliste les masses populaires et en particulier les travailleurs subissaient l’exploitation brutale d’un patronat moyenâgeux, des injustices insoutenables et vivaient dans une pauvreté endémique. Mais de quel droit les puissances impérialistes interviennent-elles dans des pays reconnus internationalement et membres de l’ONU ? C’est donc bien les puissances impérialistes qui sont responsables de cette dramatique migration d’êtres humains désemparés, errant dans les avenues de cette Europe mercantile et arrogante, cherchant tout simplement à se nourrir ou un toit pour dormir. Ne ne sont pas des envahisseurs, ni des voleurs

A entendre tous ces médias, ces partis politiques, ces racistes de tout bord, semer la panique et l’opinion dans l’opinion publique, claironnaient à tout rompre : « ces migrants qui nous envahissent, notre civilisation est menacée, il faut les jeter à la mer, etc. »

Des milliers de noyés en méditerranée, un chiffre ne reflétant que de loin la réalité, parmi eux des femmes et des enfants. Cela ne leur suffit pas. La méditerranée est devenue le cimetière des pauvres. Ces millions de miséreux qui ont échappé à la mort et qui arrivent en Europe croyant trouver enfin une vie meilleures, sont accueillis par les autorités comme des moins que rien et même pas comme des animaux. Aux animaux on donne du fourrage. Eux n’ont pas droit à la nourriture. Mais dans cette Europe qui clame à tout bout de champ les droits de l’homme, il reste encore des séquelles quand on a pratiqué la traite des esclaves africains pendant des siècles. On jetait déjà par dessus bord des bateaux négriers, des milliers d’esclaves aux requins. La traite fut le plus grand génocide de tout les temps non reconnu.

Qui sème le vent récolte la tempête

N’ayant pas d’autre recours, n’ayant plus rien à perdre, ils sont là ces migrants devant ces dirigeants européens ou étasuniens qui se chamaillent devant les caméras, tenant des propos indignes et même racistes. Ils sont là ces migrants parce que c’est la seule réponse qu’ils ont trouvée. Ils demandent réparation : « Vous vous êtes invités chez nous sans notre accord et par la force, Vous avez détruit nos habitations, vous avez pillé nos richesses, vous avez tué nos enfants et nos femmes, notre économie est en ruine, vous nous avez mis en esclavage pendant des siècles, on a construit vos maisons et vos palais, on a mis en valeur vos terres et sans rien obtenir en échange, des milliers de nos compatriotes sont morts sous le dur labeur imposé par vos sbires, certains torturés jusqu’à la mort, nous avons arrosé de notre sang vos pays, une grande partie de vos richesses est due à l’exploitation éhontée des esclaves africains et indiens en Amérique latine et aux Etats Unis. Nous n’avons plus rien à manger, alors on vient vous demander de l’aide et de nous accueillir dans vos pays qui regorgent de ces richesses dont une partie nous appartient. Ce n’est que justice »

Liès Sahoura

