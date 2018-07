Collomb: ça sent mauvais à l’étage au dessus (l’Elysée), au dessous (la préfecture de police) mais chez moi c’est nickel et vide…

J’avais déjà rencontré M. Benalla lors de services d’ordre mais, personnellement, je ne le connaissais pas », a assuré Gérard Collomb, qui a aussi assuré qu’il « ignorai[t] sa qualité de conseiller de président de la République ». Concernant Vincent Crase, le ministre a déclaré qu’il le connaissait « encore moins » que le premier. Idem pour Philippe Mizerski, le major de police en charge d’encadrer les deux hommes, que le ministre a« découvert ces derniers jours ».

L’ancien maire de Lyon a par ailleurs précisé qu’il n’avait « jamais entendu parler » de faits de violence d’Alexandre Benalla précédant le 1er mai. « Les services n’ont reçu aucune candidature [de l’ex-collaborateur d’Emmanuel Macron] (…) pour un poste de sous-préfet », a aussi lancé le ministre. Concernant le véhicule de fonction du jeune homme de 26 ans, doté de dispositifs lumineux à l’avant de la voiture et derrière le pare-brise, le ministre a expliqué qu’il n’était pas « en mesure d’indiquer pourquoi et comment il disposait d’un service avec ce type d’équipements », assurant que ses services n’avaient « jamais équipé son véhicule ».

Il a très peu évoqué les faits avec Emmanuel Macron

Gérard Collomb a expliqué avoir téléphoné au président de la République, alors en Australie, au soir du 1er mai, pour l’informer de « la violence des événements ». Il n’a alors pas encore pris connaissance des images impliquant Alexandre Benalla. Le lendemain, le « cabinet de la présidence [l]‘informe que cet acte est inacceptable et qu’une sanction va être prise ». Depuis, Gérard Collomb déclare d’abord n’avoir « jamais évoqué avec le président de la République le cas de M.Benalla ».

Plus tard, il est revenu sur ses déclarations, assurant avoir rencontré Emmanuel Macron le week-end précédant l’audition, et avoir « [parlé des faits] le moins possible ». « Le président de la République était plutôt préoccupé de l’avancement de la réforme constitutionnelle », a même osé le ministre, suscitant l’hilarité de la salle.

Il ne sait pas bien si Alexandre Benalla est souvent intervenu auprès des forces de l’ordre

Alexandre Benalla est-il intervenu à d’autres reprises auprès des forces de l’ordre ? « Je n’ai eu aucune connaissance de demande d’intervention de M. Benalla, sauf pour une demande de permis de port d’armes, sur laquelle nous avons donné une réponse négative », a assuré Gérard Collomb, qui a néanmoins précisé que l’enquête de l’IGPN devrait faire la lumière sur ce point. Le ministre a aussi ajouté qu’« à [s]a connaissance », le « monsieur sécurité » d’Emmanuel Macron n’avait jamais demandé de mises sur écoute. Alexandre Benalla pouvait, en revanche, être en contact avec des membres de son cabinet « lorsque sont organisées des manifestations, puisqu’il s’en occupait à l’Elysée ».

Dès le début de l’audition, questionné sur la présence d’Alexandre Benalla et Vincent Crasse place de la Contrescarpe lors de la manifestation du 1er mai, le ministre de l’Intérieur confie ne jamais en « avoir été informé ». Quelques minutes plus tard, il atteste « ignorer sa [celle d’Alexandre Benalla, ndlr] qualité de conseiller de président de la République ». En clair, il ne le connaît pas.

Concernant l’autorisation du port d’armes par décret de la part de la préfecture de police, Gérard Collomb soutient qu’il a été délivré « sans que son cabinet n’en ait été avisé ».

« Je n’avais jamais entendu parler de Philippe Mizerski, qui s’occupe des manifestations et troubles à l’ordre public » poursuit-il, à propos du troisième homme de l’affaire, lui aussi visible sur les vidéos du 1er mai.

« Je n’en sais rien »

A la question posée par un député « Qui a invité [Alexandre] Benalla et [Vincent] Crasse ? » à la manifestation du 1er mai, Gérard Collomb répond qu’il « n’en sait rien ». « Qui lui a octroyé le brassard de policier et la radio ? » Le ministre confie une nouvelle fois : « Je n’en sais strictement rien ».

Vient alors la question de la voiture de fonction avec gyrophares intégrés, un des nombreux privilèges d’Alexandre Benalla. Etait-il au courant ? « Je ne suis pas en mesure d’indiquer pourquoi ni comment il a disposé de ce type d’équipement », répond le ministre de l’Intérieur. Les sanctions administratives octroyées Alexandre Benalla au lendemain de la manifestation ? « Je n’en ai jamais été informé », dit-il avec appoint.

Etait-il tout simplement au courant des faits ? Apparemment non, puisqu’il déclare ne « jamais avoir reçu de notes sur les faits concernés ».