The washington post : sur l’affaire Poutine-Netanyahou-Trump sur la Syrie Par Josh Rogin

Aujourd’hui une nouvelle annonce qu’Israêl est allé récupérer quelques 400 casques blancs dans la zone rebelle désormais occupée par l’armée syrienne et les Russes. Cela inspire au moins deux réflexions: Même si Netanyahou proclame qu’il conserve son attitude de neutralité à l’égard de la Syrie, on se dit qu’il y a bien là l’aveu de qui soutenait ces vertueux casques blancs, saoudiens et israéliens et qu’ils ont perdu la guerre. Mais la seconde remarque est que cela ne peut avoir lieu que s’il y a eu entente préalable et que celle-ci a quelque chose à voir avec la rencontre Trump-Poutine telle que la décrit ici le Washinton-post.Il faudrait pour bien comprendre ce qui se joue au Moyen-orient considérer le poids qu’a pris Poutine dans cette zone et le fait qu’il est le seul à garantir une certaine permanence des frontières et un équilibre. Il faudrait également voir là-dessus comment se joue l’alliance avec la Chine, celle-ci ne paraît pas en déphasage sur ce point avec Poutine; ce qui est sur c’est que l’UE est complètement hors circuit comme la France d’ailleurs. (note et traduction de Danielle Bleitrach)

20 juillet 2018 à 14h34



Le président russe Vladimir Poutine, à droite, serre la main du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors de leur rencontre au Kremlin, à Moscou, le 11 juillet. (Yuri Kadobnov / Pool photo via AP)

ASPEN, Colorado – Il y a une grande confusion à l’intérieur et à l’extérieur de l’administration Trump au sujet des «accords» que le président Trump a conclus avec le président russe Vladimir Poutine lors de leur réunion privée à Helsinki. Une chose que nous savons est que – après le sommet – Trump appuie maintenant un accord sur la Syrie que Poutine a signé la semaine précédente avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Avant le sommet privé de Trump-Poutine, Netanyahu a appelé Trump pour passer en revue les détails de l’accord, dont j’ai déjà fait état. Netanyahou a finalisé les termes avec Poutine lors de sa visite à Moscou la semaine dernière. Poutine et Trump ont tous deux parlé publiquement de l’accord depuis Helsinki, quoique indirectement. Mais ne vous méprenez pas, l’accord est réel et il va changer la façon dont les puissances du Moyen-Orient agissent dans le sud de la Syrie dans les mois et les années à venir.

Les sources de l’administration, qui ont certes des lectures incomplètes de ce qui s’est passé lors de la rencontre de Trump-Poutine en tête-à-tête, me disent que Trump est maintenant pleinement d’accord avec l’accord Poutine-Netanyahou sur la Syrie. Trump s’y est référé mardi à la Maison Blanche.

« Nous avons discuté d’Israël et de la sécurité d’Israël, et le président Poutine est très impliqué maintenant avec nous et la discussion avec Bibi Netanyahu pour travailler avec la Syrie environnante … et spécifiquement en ce qui concerne la sécurité à long terme d’Israël ». a dit Trump .

Personne n’y a accordé beaucoup d’attention – probablement parce que, dans le même ordre d’idées, Trump essayait également de tirer ses conclusions de sa conférence de presse post-réunion avec Poutine, dans laquelle le fait marquant était qu’il il ne se rangeait pas du côté des agences de renseignement américaines.

Mais des sources administratives ont dit, bien que personne ne puisse être sûr vu que Trump n’a pas informé son propre personnel, Poutine a compris que Trump avait suivi les termes de l’accord avec la Syrie, comme Netanyahu l’avait fait avec Trump avant la réunion. Poutine a également parlé de l’accord de la Syrie lors de sa conférence de presse avec Trump , même si peu en ont pris note.

Poutine a déclaré qu’ils avaient discuté de « l’écrasement des terroristes » dans le sud de la Syrie et a déclaré que la zone « devrait être entièrement mise en conformité » avec l’ accord de séparation des forces israélo-syrien de 1974 . Il a présenté l’accord comme un moyen de protéger la sécurité israélienne et de restaurer les relations entre Israël et le régime de Bachar al-Assad.

« Cela apportera la paix sur les hauteurs du Golan et apportera une relation plus pacifique entre la Syrie et Israël, et aussi pour assurer la sécurité de l’Etat d’Israël », a déclaré M. Poutine . « [Trump] a accordé une attention particulière à la question au cours des négociations d’aujourd’hui, et je voudrais confirmer que la Russie est intéressée par ce développement, et elle agira en conséquence. »

Il y a plus de détails de l’accord que je suis maintenant en mesure de rapporter sur la base de conversations avec plusieurs sources gouvernementales et diplomatiques. Ils disent tous que cet accord était basé sur le désir de Netanyahou de protéger Israël, étant donné que le régime d’Assad et la Russie sont sur le point de terminer leur offensive pour reprendre le contrôle du territoire à la frontière d’Israël. C’est un territoire que les rebelles avaient tenu pendant plusieurs années, jusqu’à récemment avec le soutien des États-Unis.

L’administration Trump a abandonné ces groupes lorsque la Russie a violé l’accord de cessez-le-feu qu’elle avait conclu avec les États-Unis et a aidé Assad à reprendre brutalement le territoire, massacrant les civils au sol et depuis l’air. Environ 140 000 civils innocents ont été déplacés par les combats et restent pris au piège et ont besoin d’une aide humanitaire, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Israël était resté en grande partie neutre dans la guerre civile syrienne, mais il voulait qu’Assad s’y perde, et il aidait tranquillement les Syriens de l’ autre côté de la frontière avec des soins médicaux d’urgence et un soutien humanitaire. Mais quand les Etats-Unis ont fait savoir qu’ils n’interviendraient pas dans le sud de la Syrie pour arrêter Assad et la Russie, Netanyahou a conclu un accord avec Poutine pour s’assurer que les intérêts d’Israël étaient protégés.

Selon l’accord, Israël (et maintenant les Etats-Unis, probablement) approuvera formellement le contrôle du régime Assad sur la région et travaillera à mettre en œuvre l’accord de 1974, qui fixe les frontières physiques et prévoit le déploiement d’observateurs entre les Syriens et les Syriens. Israéliens Selon le nouvel accord, la Russie accepte de garder les troupes iraniennes et les groupes mandataires à 80 kilomètres de la frontière israélienne (si elle le peut) et Poutine promet de ne pas s’opposer si Israël frappe les actifs iraniens dans le sud de la Syrie, surtout si l’Iran déploie les armes qui menacent Israël, comme les missiles stratégiques ou les systèmes antiaériens.

Bien sûr, il y a un large scepticisme quant à la capacité de la Russie à forcer l’Iran à faire quoi que ce soit en Syrie. « Nous avons évalué qu’il est peu probable que la Russie ait la volonté ou la capacité de mettre pleinement en œuvre ou de contrer les décisions et l’influence iraniennes », a déclaré jeudi le directeur du renseignement national, Daniel Coats, au Forum sur la sécurité d’Aspen.

Mais dans l’ensemble, c’est un accord qu’Israël peut accepter et qui établit un cadre pour les relations israéliennes avec son puissant nouveau voisin, la Russie. Vous ne pouvez pas reprocher aux Israéliens d’être réalistes sur le fait que la Russie, et non les États-Unis, est le pouvoir qu’ils ont de travailler avec celui qui est le plus puissant au Moyen-Orient maintenant.

« Le Premier ministre d’Israël se rend à Moscou plus souvent qu’il ne se rend à Washington », a déclaré Youssef al-Otaiba, ambassadeur des Emirats arabes unis aux Etats-Unis. « Je dis cela pour essayer de vous dire à quel point le Moyen-Orient est différent aujourd’hui. »

L’accord fonctionne bien pour les intérêts israéliens, mais qu’en est-il des intérêts américains? Tragiquement, il n’y a pas de message clair de l’administration Trump sur ce qu’ils sont. Les États-Unis et la Russie mènent depuis longtemps des discussions parallèles sur la Syrie, et c’est ainsi que le dernier accord de cessez-le-feu a été conclu. En juin, Brett McGurk, l’envoyé du Département d’État à la coalition mondiale anti-islamique, et David Satterfield, secrétaire d’État adjoint par intérim pour les affaires proche-orientales, ont rencontré leurs homologues russes à Vienne pour discuter de divers aspects de la question syrienne. Mais ni ces responsables américains ni russes n’étaient présents à Helsinki.

Trump a clairement indiqué que sa priorité est de retirer toutes les troupes américaines de la Syrie et d’en assumer les conséquences. Ses conseillers en sécurité nationale croient que cela serait désastreux et essaient de faire des progrès avant que le président ne perde toute patience et abandonne complètement la mission. Trump a déjà gelé toute l’aide à la stabilisation au nord-est de la Syrie, une région qui peine à se relever des années sous la domination de l’État islamique.

Il en résulte un manque de stratégie claire et une baisse abrupte de l’influence des États-Unis sur le terrain et à la table des négociations. Pendant des années, l’administration Obama avait une mauvaise politique syrienne, mais au moins le président Barack Obama avait un peu d’influence dans le jeu et donnait une certaine protection et réconfort aux innocents civils syriens que les Etats-Unis étaient supposés surveiller.

« Tous ceux qui ont été impliqués dans la politique syrienne ces dernières années doivent se regarder dans le miroir et regarder l’échec », a déclaré l’ancien secrétaire d’Etat adjoint Tony Blinken. « Nous avons échoué. L’échec continue. La souffrance continue. »

Josh Rogin est chroniqueur pour la section Global Opinions du Washington Post. Il écrit sur la politique étrangère et la sécurité nationale. Rogin est également un analyste politique pour CNN. Auparavant, il a travaillé pour Bloomberg View, Daily Beast, Foreign Policy, Congressional Quarterly, Federal Computer Week et le journal japonais Asahi Shimbun.

Publicités