Freedom Rider: Russiagate et Black Misleadership

« Les membres du Black Caucus du Congrès se révèlent être de bons outils du parti de la guerre néolibérale. »

« Outré par la réunion de 2 heures du président Trump avec Poutine, l’homme qui a orchestré des attaques sur notre démocratie. Où sont ses loyautés? » – Barbara Lee

« Le déni de Trump du fait démontré que la Russie a attaqué la démocratie américaine en 2016 est au-delà de la honte. »– James E. Clyburn

« Au lieu de cela, il a légitimé Poutine et n’a pas respecté les conclusions claires de nos agents de l’application de la loi et du renseignement ici à la maison. » – Elijah Cummings

Les Noirs devraient être en première ligne lorsqu’il s’agit de jeter le doute sur le travail des agences de renseignement et des procureurs fédéraux. Les membres du Congressional Black Caucus (CBC) doivent maintenir la fière tradition de défier l’application de la loi corrompue. Au contraire, ils se révèlent être des outils heureux du parti de la guerre néolibérale, une construction bipartisane qui comprend les démocrates. Ils se joignent au reste du parti démocratique pour flageller l’histoire de Russiagate et espèrent que leurs électeurs ne leur demanderont rien d’autre.

Robert Mueller n’est pas différent de ses collègues du procureur à travers le pays. Ils mentent. Ils accusent et forcent des innocents à plaider coupable. Ils «pressent» les accusés avec des menaces de peines draconiennes et les incitent à se retourner contre d’autres personnes ou même à mentir eux-mêmes.

Les accusations de Mueller contre des fonctionnaires russes s’apparentent aux actions louches que lui et le reste de sa profession s’engagent toujours. Après plus d’un an d’enquête, Mueller a réussi seulement à prouver que Paul Manafort est un escroc et que Donald Trump, stupide . Les accusations contre Manafort et l’avocat de Trump Michael Cohen n’ont rien à voir avec l’histoire de la collusion russe. Les actes d’accusation constituent une affaire politique plutôt que criminelle et constituent un faible effort pour prouver que la mascarade d’un an valait la peine d’être menée à bien.

Les allégations faites dans l’acte d’accusation sont une répétition des allégations selon lesquelles le gouvernement russe a piraté les courriels du Comité national démocrate et a utilisé Wikileaks pour les libérer et discréditer Hillary Clinton. L’acte d’accusation repose sur le mot de la firme CrowdStrike de la DNC qui a auto-diagnostiqué un hack russe sans la corroboration de quelqu’un d’autre.

La Russie n’extrade pas ses citoyens et les accusés ne comparaîtront jamais dans une salle d’audience américaine. Bien sûr, la dernière chose que veut Mueller est de fournir des preuves devant les tribunaux. Le véritable objectif de l’enquête a réussi. Le but est de faire des excuses à l’élite du Parti Démocratique, d’expliquer leurs échecs qui ont conduit à l’élection de Donald Trump, de protéger les vrais complices électoraux dans les agences de renseignement américaines et d’empêcher toute normalisation des relations entre les Etats-Unis et la Russie.

Le calendrier des inculpations a tué beaucoup d’oiseaux avec une pierre. Ils ont été un dernier effort pour embarrasser Vladimir Poutine en tant que coupe du monde de football à Moscou et ont eu l’avantage supplémentaire de délégitimer le sommet de Trump et Poutine à Helsinki, en Finlande.

Mueller nomme 12 ressortissants russes comme officiers de renseignement militaire et dit également qu’ils ont procédé au piratage et à la fuite. Il ne fournit aucune preuve de sorte que les revendications doivent être prises sur la foi aveugle, quelque chose qui n’est jamais recommandé lorsque le gouvernement fédéral est concerné.

Et c’est là que le réseau de la CBC est si honteux. S’il y avait des doutes auparavant, il est maintenant clair qu’ils ont jeté leur lot avec nos ennemis. Hillary Clinton était la deuxième démocrate à avoir une élection présidentielle volée par les républicains en moins de 20 ans. En 2000, les républicains ont enlevé les électeurs admissibles pour refuser à Al Gore une victoire dans l’état central de la Floride. En 2016, diverses formes de suppression des électeurs et de vote électronique ont empêché Hillary Clinton d’avoir suffisamment de votes dans suffisamment d’États pour donner à Trump une victoire au collège électoral. Elle s’est aussi refusée en privant la campagne de financement des fonds dont elle avait tant besoin de son trésor de guerre d’un milliard de dollars.

La SRC a peu parlé des menaces réelles qui pèsent sur ce qui reste de la démocratie dans ce pays. Ce sont les républicains qui volent régulièrement les votes, pas les gouvernements étrangers. C’est Hillary Clinton, la DNC et les membres de la SRC eux-mêmes qui ont choisi de ne pas répondre aux besoins de leurs électeurs et espéraient qu’elle pourrait gagner d’une façon ou d’une autre. Les membres de la CBC sont parmi les coupables qui ont fait naître l’administration présidentielle de Trump.

Personne dans la galerie des coquins n’a été appelé à rendre des comptes. La soi-disant résistance est une fraude, un moyen d’attiser la peur de l’épouvantail républicain au lieu de donner aux gens le droit à la santé, à l’emploi et au logement et d’obtenir la victoire électorale dans le processus. Les démocrates espèrent toujours gagner sans donner aux gens ce qu’ils veulent et ce dont ils ont besoin. Seul le spectre de Vladimir Poutine suffit à convaincre les gens intelligents de faire confiance à un parti qui les poignarde dans le dos à chaque occasion.

Ce chroniqueur était en train d’écrire ce commentaire quand un courriel est arrivé de la NAACP. Ils étaient heureux d’annoncer que Bill Clinton prendrait la parole lors de leur congrès annuel qui se tient actuellement à San Antonio, au Texas. C’est le même Bill Clinton qui a mis fin au droit à l’aide publique et qui a mis des milliers de personnes de plus derrière les barreaux. Pourtant, il est accueilli à bras ouverts par la SRC et leurs semblables.

Il sera intéressant de voir si Slick Willie va aussi vilipender Vladimir Poutine. Cela peut être un peu difficile après avoir gagné 500 000 $ pour faire un discours à Moscou. Mais il peut le faire après tout. Il est impudique et ses amis parmi les trompeurs noirs.

