Benalla : la version de l’Elysée démentie par des photos, Collomb auditionné à l’Assemblée lundi

Une enquête préliminaire a été ouverte ce 19 juillet par le parquet de Paris dans le cadre de l’affaire Benalla, ce collaborateur d’Emmanuel Macron repéré dans une vidéo où il prend part à des violences le 1er mai. L’IGPN va être saisie.

Après la révélation par le journal Le Monde le 18 juillet du comportement violent d’Alexandre Benalla, un conseiller d’Emmanuel Macron, lors des manifestations du 1er mai, la classe politique s’est indignée du silence médiatique au sommet de l’Etat et a estimé que la sanction initialement prise à l’encontre du collaborateur du président n’était pas suffisante.

Selon les informations de l’AFP, le parquet de Paris a annoncé ce 19 juillet l’ouverture d’une enquête préliminaire pour «violences par personne chargée d’une mission de service public», «usurpation de fonctions» et «usurpation de signes réservés à l’autorité publique». L’enquête a été confiée à la Brigade de répression de la délinquance. Le garde des Sceaux, Nicole Belloubet a dénoncé des «gestes absolument inadaptés».

Le porte-parole de l’Elysée, Bruno Roger-Petit, a réagi ce 19 juillet en annonçant qu’Alexandre Benalla avait déjà été mis à pied sans salaire et qu’il ne s’occupait plus de la sécurité des déplacements présidentiels : «Cette sanction vient punir un comportement inacceptable et lui a été notifiée comme un dernier avertissement avant licenciement». Le porte-parole a également souligné que c’était selon lui «la sanction la plus grave jamais prononcée contre un chargé de mission travaillant à l’Elysée». Un deuxième homme, Vincent Crase, a aussi «outrepassé son autorisation», a révélé le porte-parole de l’Elysée. Gendarme réserviste et employé de LREM, il a aussi écopé d’une «mise à pied de quinze jours avec suspension de salaire», et «il a été mis fin à toute collaboration entre lui et la présidence de la République».

Selon Le Monde et France Info, Alexandre Benalla, proche conseiller du président de la République, a été mis à pied pour 15 jours au mois de mai après avoir frappé un manifestant place de la Contrescarpe à Paris. Tel qu’on peut le voir sur ces images, le conseiller d’Emmanuel Macron portait un casque de policier au moment des faits. Bruno Roger-Petit explique ainsi la présence du conseiller sur les lieux de cette opération de sécurisation : Alexandre Benalla avait «demandé l’autorisation d’observer les opérations de maintien de l’ordre pour le 1er Mai […], il agissait dans le cadre d’un jour de congé et ne devait avoir qu’un rôle d’observateur». Le porte-parole concède à ce sujet : «Il a largement outrepassé cette autorisation».

Le député LREM Laurent Saint-Martin a déclaré sur le plateau de CNews qu’Alexandre Benalla ne devait «plus travailler à l’Elysée» : «Mon avis personnel c’est qu’après des faits comme cela on ne peut plus travailler pour le président de la République, on ne peut plus travailler à l’Elysée tout court.» Il a ajouté : «Ce qui s’est passé là est tout simplement inadmissible, il doit y avoir des sanctions. [Ce collaborateur] devait être là en observation, il a effectivement utilisé un casque de policier pour frapper des manifestants, il n’en avait absolument pas le droit, il a failli.»

D’autres images de Benalla le font apparaître avec un brassard de police

Sur d’autres images filmées par le journaliste Clément Lanot à un autre moment, le même jour, on peut voir Alexandre Benalla portant un brassard de la police et une radio.

La droite et la gauche interpellent le président de la République

Le député Les Républicains de l’Yonne, Guillaume Larrivé, a ainsi déclaré sur Twitter : «La protection dont a bénéficié M. Benalla au sein de l’équipe rapprochée d’Emmanuel Macron est honteuse. Une suspension de quelques jours n’est pas une sanction. La saisine de l’autorité judiciaire, au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, est évidemment nécessaire.»

Le président des Républicains, Laurent Wauquiez, s’interroge lui sur une possible manœuvre pour étouffer l’affaire : «La vidéo d’Alexandre Benalla est choquante. Nous attendons une réponse du Président de la République : comment son chef de cabinet adjoint se retrouve avec du matériel de police dans une manifestation et y a-t-il eu des manœuvres pour étouffer l’affaire ?»

La députée LR des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer, se fait également le porte-voix de cette attente de l’opposition et interpelle Emmanuel Macron : «Pourquoi une telle clémence malgré la gravité des faits ? Qui était au courant ? Quel était son rôle ? Sortez de votre mutisme Monsieur le Président !»

A l’autre bout du spectre politique, les Insoumis tirent à boulets rouges sur le gouvernement. Les députés Danielle Obono, Jean-Luc Mélenchon et Eric Coquerel ont notamment pris part à l’assaut sur les réseaux sociaux.

Retweetant la vidéo de l’altercation, le chef de file de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, s’est contenté de partager un tweet d’Emmanuel Macron daté du 1er mai et dans lequel le président dénonçait les violences commises le jour de la Fête du travail.

Interrogé sur cette affaire au cours de sa visite de la plateforme de courrier de Marsac-sur-l’Isle (Dordogne), près de Périgueux, Emmanuel Macron a refusé ce même jour de répondre.

