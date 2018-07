Les boyards sont désavoués. Poutine n’aime pas l’augmentation de l’âge de la retraite

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu’il n’est pas d’accord avec l’élévation de l’âge de la retraite, comme la plupart des citoyens.Selon le président, en ignorant les problèmes dans le système de retraite, les autorités vont « tromper » les citoyens, rapporte Tass.

« La question est sensible à un grand nombre de nos citoyens, c’est ce qui est apparu hier, d’une manière ou d’une autre, avec une intensité variable, cela a été discuté depuis de nombreuses années, différentes options sont offertes », – at-il dit. « Et quand ils m’ont demandé laquelle des différentes options me plaisait, maintenant je peux dire – non. Je n’aime pas [l’option] associée à l’augmentation de l’âge de la retraite « , a déclaré Poutine.« Je vous assure qu’il y a peu de gens au sein du gouvernement, qui aiment ça », a déclaré M. Poutine lors d’une réunion avec des volontaires de la Coupe du monde.

Le chef de l’Etat a noté qu’il n’y avait pas encore de décision finale sur cette question. « Lorsque des décisions de cette ampleur sont prises et que celles qui on t un tel effet sur les gens, nous devons agir sur des choses concrètes et de vraies prévisions professionnelles », a-t-il souligné. « La décision finale n’est pas encore prise, la loi a été adoptée seulement en première lecture, aucun amendement n’est accepté », a expliqué M. Poutine.

Le président a ajouté qu’il a l’intention d’écouter « toutes les opinions, tous les points de vue sur cette question », pour observer la discussion qui va se dérouler. Dans le même temps, il a promis d’évaluer toutes les opinions sur l’âge de la retraite, sauf pour ceux qui essaient de faire de la publicité à ce sujet. « Bien sûr, je devrai écouter toutes les opinions, tous les points de vue à ce sujet, pour analyser la discussion qui se déroule actuellement », at-il déclaré lors d’une réunion avec les volontaires de la Coupe du Monde 2018.

« Mais, bien sûr, vous avez besoin d’écouter ces gens qui ne sont pas un PR sur cette question sensible pour des millions de personnes, et offrent quelque chose de sensé, sain d’esprit, guidé par les intérêts du pays et de ses citoyens. »

Le Président a appelé l’attention sur le fait que si rien ne se fait pour optimiser le système de retraite cela aura des conséquences graves pour lui ou pour le budget, dont est le financement des obligations de retraite, « entretiendra les faibles revenus des retraités, et ils seront toujours en train d’alimenter le nombre de soi-disant pauvres. » « Et nous devons augmenter les revenus des gens afin de réduire le nombre de pauvres », a souligné le dirigeant russe.

Poutine a précisé qu’en Russie pour cinq retraités il y a six employés, si cet équilibre se détériore, « le système de retraite va éclater ». « Cinq retraités reposent aujourd’hu suri six employés, et la situation ne changera pas en faveur des travailleurs, leur nombre sera réduit. Et très vite, le temps viendra où le nombre d’employés sera égal au nombre de chômeurs et diminuera », a-t-il expliqué, le besoin de changements dans le système de retraite. « Ensuite, soit le système de retraite va éclater, soit le budget et les fonds de réserve, à partir desquels nous finançons actuellement le déficit du système de retraite, vont éclater », a-t-il dit.

Selon lui, ignorant les problèmes dans le système de retraite, les autorités ont « trompé » les citoyens.