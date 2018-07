La Chine peut tirer des leçons du respect de Trump pour la Russie

Trump a souligné à maintes reprises que la Russie et les États-Unis sont les deux plus grandes puissances nucléaires du monde, avec leur arsenal nucléaire combiné représentant 90% du total mondial, et que les États-Unis doivent vivre en paix avec la Russie. Sur les relations américano-russes, Trump est lucide.

L’économie de la Russie est faible. Son PIB ne figure pas parmi les 10 premiers du monde, mais son armée, en particulier son énergie nucléaire, a maintenu son statut de l’une des nations les plus influentes du monde. La Russie et les Etats-Unis ont de graves conflits géopolitiques au Moyen-Orient et en Europe, mais Trump a soudainement transformé la raideur de la position américaine et a a envoyé un signez discret à Poutine. C’est probablement parce que, comme l’a dit Trump, la Russie est une puissance nucléaire.

Nous savons que les relations entre les États-Unis et la Russie ne peuvent s’améliorer du jour au lendemain parce qu’il est difficile pour les deux pays de faire des compromis stratégiques en Europe et au Moyen-Orient. Même si leurs relations s’améliorent, d’autres frictions peuvent apparaître, provoquant de nouvelles fractures dans les relations bilatérales.

Pourtant, le respect de Trump envers la Russie vaut la peine d’être mentionné. Trump est un homme qui valorise la force, et il attache une grande importance à la force militaire, en particulier la force nucléaire.

Les Etats-Unis ont défini la Chine comme leur concurrent stratégique et exercent plus de pression. La guerre commerciale n’est peut-être qu’un début. Les tensions entre les deux nations peuvent s’étendre à d’autres régions. Nous croyons que pendant ce processus, la Maison Blanche continuera à évaluer, ‘arsenal nucléaire de la Chine.

La Chine est différente de la Russie. La Chine a une économie robuste et dispose de nombreux instruments d’action, ce qui est un avantage. Pourtant, la puissance militaire de la Chine est les relativement faible, en particulier son énergie nucléaire, qui est en retard sur les États-Unis, constitue un point stratégique majeur.

Une opinion populaire parmi les stratèges chinois est que nous n’avons besoin que d’un nombre suffisant d’armes nucléaires. Trop d’armes nucléaires coûtent plus cher et peuvent déclencher une alarme extérieure, menant à une incertitude stratégique. Ceux qui soutiennent ce point de vue croient que la Chine n’a pas besoin d’augmenter ses armes nucléaires stratégiques et devrait plutôt se concentrer sur la modernisation de ses armes nucléaires pour sécuriser la capacité du pays à une deuxième frappe nucléaire. Nous pensons que ce point de vue constitue une interprétation erronée de la situation nucléaire des principaux pays.

La Chine n’est pas un petit pays qui n’a besoin que de quelques armes nucléaires pour faire peur à un intimidateur à un moment critique. La Chine est devenue une influence mondiale, faisant face à des risques et des pressions plus grands que les petits pays. Nous devons reconsidérer ce qui constitue « suffisant » en termes d’armes nucléaires.

Les armes nucléaires de la Chine doivent non seulement assurer une deuxième frappe, mais aussi jouer le rôle de pierre angulaire pour former une forte dissuasion afin que les puissances extérieures n’osent pas intimider militairement la Chine. Une fois que les principaux pays sont engagés dans des conflits militaires, chaque partie doit évaluer la détermination de l’autre côté à voir le conflit à travers. L’énergie nucléaire est le pilier de cette détermination. L’une des principales raisons pour lesquelles les Etats-Unis ont utilisé la méthode du « salami-slicing » pour pousser l’OTAN vers l’est mais a refusé de s’engager dans un conflit ouvert en Ukraine et en Syrie avec la Russie est probablement parce qu’elle était préoccupée par l’arsenal de Moscou..

En examinant l’attitude agressive des États-Unis sur la question de la mer de Chine méridionale et de Taiwan, nous savons que la puissance nucléaire de la Chine est «loin d’être suffisante». Une partie de l’arrogance stratégique des États-Unis peut provenir de son avantage nucléaire absolu. Nous craignons que peut-être un jour, Washington transformera cette arrogance en une provocation militaire, par laquelle la Chine fera face à des défis très graves.

La Chine doit accélérer son processus de développement de l’énergie nucléaire stratégique. Les missiles avancés tels que le Dongfeng-41 devraient se matérialiser le plus rapidement possible. Non seulement devrions-nous posséder un arsenal nucléaire solide, mais nous devons aussi faire savoir au monde extérieur que la Chine est déterminée à défendre ses intérêts nationaux fondamentaux avec l’énergie nucléaire.

Bien sûr, nous ne croyons pas que le développement de l’énergie nucléaire devrait l’emporter sur tous les autres travaux ou que son développement devrait se faire au détriment d’autres grands intérêts de développement. Mais ce travail doit être une priorité absolue. Nous devons reconnaître le besoin urgent pour la Chine de renforcer ses prouesses nucléaires.

