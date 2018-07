La Chine augmente les pensions des hommes de 60 ans et des femmes de 50 ans

Sergey Golovchenko/ Alexander Isayev

(“Svobodnayapressa”) http://svpressa.ru/economy/article/205766/

Photo: Vladimir Smirnov / TASS

Les économistes libéraux continuent de mentir, en affirmant qu’il n’y aurait pas de retraite en Chine, et que le soutien matériel des personnes âgées relève de la conscience personnelle de leurs enfants adultes et de leurs petits-enfants. En fait, au moins 200 à 300 millions de Chinois reçoivent une pension de vieillesse de l’Etat aujourd’hui.

Le 1er janvier 2018, une nouvelle étape de la réforme des retraites a été lancée en Chine. La pension minimale précédente – Yanglaojing养老金- 618 yuans (80 euros par mois) est reconnue comme humiliante et offensante pour un pays aussi riche et prospère que la Chine populaire. L’année dernière, dans les villes de plus de 10 millions d’habitants, les personnes âgées recevaient en moyenne deux mille yuans par mois (270€) et dans les capitales de Pékin et de Shanghai, 470€. Mais ces avantages sont également reconnus comme insuffisants …

Cette année, les pensions augmenteront, au moins de 5,5%.

Et maintenant, la chose la plus importante …

L’âge de la retraite en Chine restera au niveau de 1978. Les hommes continueront à percevoir une pension lorsqu’ils atteindront l’âge de 60 ans. Les femmes prennent leur retraite à 50 ans, dans la fonction publique et dans les entreprises d’Etat – à 55 ans.

Depuis la création de la République populaire de Chine en 1949, l’assistance matérielle aux personnes âgées est devenue de plus en plus publique, et pas seulement la prise en charge familiale. La tradition confucéenne a toujours considéré l’aide aux parents, aux grands-parents comme la principale vertu humaine et un devoir strict. « Vous pouvez aller au lit le ventre videmais nourrissez vos anciens dans la maison. » La civilisation chinoise est un culte total des ancêtres, un respect inconditionnel pour les membres les plus âgés de la famille. Une vraie religion avec son rituel, souvenir et sacrifice obligatoires. A l’assaut de cette base morale ont été lancés dans les années de la Révolution Culturelle les Gardes Rouges (红卫兵) et les Rebelles(造反),en guerre contre ceux qui leur ont donné la vie. Cela a fini tristement. Surtout pour les militants les plus agressifs et violents, qui ont clairement exagéré « dans la lutte contre le passé endurci et obsolète. » Les gardes rouges et des zaofandevenus inutiles ont été envoyés dans des communes de travail villageoises loin des yeux accusateurs …

Ils s’étaient montrés « des fils irrespectueux », et c’est la même chose que la trahison de la patrie et la perte d’appartenance à l’ethnie des Hans …

Maintenant, les gens en Chine reçoivent une pension: les employés du secteur public (des employés du parti aux médecins et aux enseignants), les travailleurs, les paysans, les employés des entreprises privées.

La future rente est accumulée par des retenues mensuelles sur le salaire de l’employé. Et la taille des déductions dépend directement de la taille de la compensation. En 2018, 20% du salaire sont alloués à la caisse de retraite (8% payés par le salarié, 12% par l’organisation patronale). Les employés ayant une expérience de travail combinée de 10 ans ou plus ont droit à une pension après avoir atteint l’âge de 60/55 ans. Pour les hommes et les femmes travaillant dans des entreprises dangereuses ou de soins de santé, la retraite est disponible dès 55/45 ans. Mais encore une fois, il faut justifier de 10 ans de cotisation, et fournirles informations sur les problèmes de santé. Les employés recevront des rentes de base à la condition qu’ils aient accumulé des charges mensuelles dans leur compte de retraite pendant 15 ans. Tous les fonds nécessaires pour cela doivent être accumulés dans les fonds correspondants. Et il y a de l’argent pour cela en Chine. Les réserves internationales de la Chine sont quatre billions de dollars! Cela suffirait, par exemple, pour acheter trois fois toutes les réserves d’or de toutes les banques centrales du monde …

Pourquoi les Chinois ne sont-ils pas pressés d’augmenter leur âge de retraite de la même manière qu’ils essaient de le faire en Russie maintenant? A propos de cela, nous avons demandé au secrétaire scientifique de l’Institut de l’Extrême-Orient AlexandreIsaev.

– Les Chinois sont très intelligents et ils calculent tout parfaitement. Ils ont, bien sûr, des problèmes démographiques, quelque chose de semblable au nôtre. Pendant longtemps, il y avait une restriction stricte « une famille – un enfant ». En conséquence, le nombre de personnes en âge de préretraite et de retraite a été multiplié. Mais se dépêcher ou agir rapidement n’est pas dans la nature de la Chine moderne …

« SP »: – De combien sont les pensions? Eh bien, disons pour les fonctionnaires ayant de l’expérience dans le travail de direction?

– L’exemple le plus simple est l’agence d’état Xinhua (Chine nouvelle). Oui, les fonctionnaires y travaillent. Pour les Chinois, la table des grades et la vénération des aînés sont sacrées. Le rédacteur en chef, noté à plusieurs reprises par ses supérieurs pour son travail impeccable, après le 60e anniversaire reçoit une pension d’environ 1350€ par mois…

« JV »: – Ce n’est pas mal … Mais qu’en est-il de ceux qui n’ont pas fait ou n’ont pas pu faire une telle carrière?

– La situation la plus difficile concerne ceux que l’on appelle les «travailleurs migrants». Ce sont des résidents ruraux à la recherche d’argent dans les grandes villes. Mais même ici, tout ce qui est en RPC évolue pour le mieux … En général, leur situation n’est pas mauvaise du tout. Et ce malgré le fait que la politique de retraite vraiment sociale de Pékin n’a que 15-20 ans. Et la Chine à cet égard est seulement au début de son voyage …

Traduction Marianne Dunlop pour Histoire et Société

Publicités