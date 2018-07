Un proche de Karim Achoui …. un avocat radié du barreau pour ses liens avec le grand banditisme

L’opinion d’un e Marseillaise (danielle Bleitrach) sur des liens étranges

Cet article de Yaooh peut être une simple coïncidence, deux hommes se sont croisés par hasard ou s’agit-il d’autre chose? Beaucoup plus inquiétant…

Pour mieux connaître le profil de Karim Achoui qui paraît incontestablement être lié à la grande délinquance mais être également l’objet d’une traque policière liée à la droite, que l’on retrouve en train de faire évader des trafiquants de drogue et accusés de violences personnellement, mais également proche de maître Verges. C’est tout un monde que l’on devine derrière cet article de wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Karim_Achoui

Ce monde mêle police et voyou mais aussi une politique dévoyée, des combats anti-impérialistes devenus sylmpathies pour le terrorisme à la Carlos.

Ce la n’étonne pas quelqu’un qui vit à Marseille de voir se genre de profil lié au parti socialiste, et ce n’est sans doute pas un hasard si une député de la France en marche s’est faite élire dans les quartiers ex-communistes mais désormais gangrenés par la voyoucratie et leurs liens avec la politique, on se souvient d’ailleurs que quand il faisait sa campagne Macron s’était montré à Marseille avec ces gens de cet acabit. Est-ce que les liens sont allés plus loin ? Ou s’agit-il simplement d’une série de coïncidence . Est-ce que comme d’habitude être le président des milieux financiers s’accommode de proximité avec les voyous et le PS traditionnellement de Ferry Pisani à Guérini s’accommodant de certains liens dans sa lutte contre le communisme ?