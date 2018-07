L’affaire du collier du roi… Le casse du siècle au profit du capital et de ses voyous

En plus de l’appart quai Branly, le collaborateur du monarque touchait autour de 100 000 euros mensuels et une voiture de fonction, mais pour Macron et ses amis, les privilégiés c’étaient les chminots…

Alexandre Benalla, le collaborateur de l’Elysée mis en cause pour violences contre un manifestant le 1er mai, est domicilié au 11, quai Branly, dans un appartement appartenant au parc de l’Elysée, a-t-on appris de plusieurs sources, confirmant une information du Monde.Par le passé, Claude Guéant, Henri Guaino ou Jean-Louis Georgelin, chef d’état-major des armées entre 2006 et 2010, ont habité les lieux. C’est aussi là que François Mitterrand, alors président de la République, avait discrètement installé sa compagne Anne Pingeot et leur fille Mazarine.

Mais selon Le Monde, son emménagement officiel est daté du 9 juillet, soit bien après les faits de violences qu’on lui reproche et la mise à pied de 15 jours qu’il aurait reçue.

Son traitement mensuel avoisinait par ailleurs les 100. 000 euros. Contacté, l’Elysée a refusé de commenter ce chiffre

Alexandre Banella disposait également d’une voiture de fonction, un Renault Talisman équipé d’un gyrophare 2 tons, pour ses déplacements professionnels.

L’Elysée a annoncé vendredi avoir « pris la décision d’engager la procédure de licenciement » d’Alexandre Benalla, pour des « faits nouveaux », la présidence évoquant la détention « d’un document de la préfecture de police qu’il n’était pas autorisé à détenir ».

Alexandre Benalla, en garde à vue ce vendredi, est visé pour des faits de violences en réunion par personne chargée d’une mission de service public, d’usurpation de fonctions, de port illégal d’insignes réservés à l’autorité publique et de complicité de détournement d’images issues d’un système de vidéo-protection. Cette dernière qualification concerne des images de surveillance que lui auraient remises de hauts fonctionnaires de polices, aujourd’hui suspendus. ce n’est pas le petit, personnel qui est mouillé, mais le plus haut niveau.

Macron traite ses barbouzes comme des poules de luxe et il s’attaque aux handicapés et au retraités… et il désigne les privilégies… les cheminots.

ce serait risible si cela n’était sordide, diviser les petits, les assommer de coups pour éviter toutes rébellion, ce n’est plus la police qui infiltre les gangsters mais ces derniers qui infiltrent la police pour mieux mettre au pas les travailleurs… A profit de qui? Comme d’habitude…

Parce que si énormes que vous paraissent les avantages dont bénéficiait Benalla c’est de la roupie de sansonnet, de la toute petite monnaie par rapport à ceux dont bénéficient déjà ceux qui attendent de macron qu’il détruise la sécurité sociale à leur profit, ceux qui attendent de lui qu’il détruise l’hôpital public et toutes les protections des citoyens et dépense toujours plus en armes et en guerre de l’OTAN…

Ce sont les société d’assurance, les marchands d’armes, qui sont les véritables bénéficiaires et ils payent bien leur petit personnel, voyous et politiciens prêts à se vendre et à vendre leur pays…