De l’affaire Benalla à Adama

Qu’ils sont loin les selfies avec les héros de la Coupe du monde… Depuis jeudi, le scandale Benalla jette une lumière crue et tristement réaliste sur les coulisses de l’État jupitérien. Les exactions de ce proche conseiller de l’Élysée, et l’indulgence dont il a bénéficié, confirment de manière spectaculaire bien des choses jusqu’ici supputées. La violence institutionnelle dont n’hésitent pas à user les hautes sphères de la Macronie. Mais aussi le degré d’hypocrisie dont elle est prête à faire preuve pour la dissimuler.

Songeons qu’au lendemain d’un 1er mai brutalisé, le président accablait les manifestants : « Je n’ai aucune indulgence pour les grandes violences ou les tenants du désordre. » Au même moment, un de ses collaborateurs déguisé en policier jouait des poings sur un homme à terre dans une quasi-impunité.

La garde rapprochée d’Emmanuel Macron croit sauver la mise en expliquant avoir sanctionné promptement les « gestes inadaptés » du chargé de mission. Elle a surtout réagi avec une mansuétude coupable – quinze jours de suspension – et une volonté de dissimulation répréhensible. Car, loin de simples « gestes inadaptés », Benalla est potentiellement l’auteur de « violences par personne chargée d’une mission de service public », ainsi que d’« usurpation de fonction ».

Des délits passibles de trois et un an de prison. Les premiers de cordée de l’Élysée le savent. Mais ils ont préféré taper discrètement sur les doigts de leur boutefeu, laissant le procureur de la République dans l’ignorance. Sans une révélation opportune, Benalla continuerait à arpenter le Palais. Et ses supérieurs à tranquilliser leur conscience dans un détestable esprit clanique

Évidemment, cet épisode déplorable, qui entache la crédibilité des propos présidentiels, va laisser des traces profondes. Et nourrir le sentiment que l’appareil d’État entretient une justice à deux vitesses, protégeant ses affidés, matraquant les autres.

À l’heure où la famille d’Adama Traoré s’indigne de la lenteur de l’enquête, deux ans jour pour jour après la mort du jeune homme dans un commissariat, l’Élysée ne fait rien pour les rassurer.

Anthony Caillé. « L’affaire Benalla porte atteinte aux valeurs de la République »

L’un des collaborateurs de l’Élysée, Alexandre Benalla, a été identifié sur une vidéo tournée lors des manifestations du 1er mai dans laquelle il frappe l’un des participants, équipé d’un casque des forces de l’ordre et entouré de CRS. Avant qu’une enquête soit ouverte après la sortie de l’affaire dans la presse, ce membre de l’équipe présidentielle n’avait écopé que de quinze jours de suspensions.

Entretien avec Anthony Caillé, le secrétaire général de la CGT-Police Île-de-France.

Comment réagissez-vous à cette affaire Benalla ?

Anthony Caillé : Nous sommes outrés que l’on puisse faire intervenir de cette façon particulièrement illégitime un conseiller de la présidence de la République sans aucun titre particulier, ni aucun rôle officiel dans des opérations de maintien de l’ordre, qui plus est équipé avec du matériel de police. La grande question, c’est : pourquoi le pouvoir politique envoie un émissaire en plein milieu d’une opération de maintien de l’ordre ? C’est du délire.

Nous avons adressé un courrier au ministre pour lui demander comment une telle situation a pu être possible. C’est l’exécutif tout entier qui engage sa responsabilité dans cette affaire si une enquête sérieuse et des sanctions proportionnées à la gravité des faits devaient ne pas être mises en œuvre.

Pourquoi estimez-vous que les valeurs de la République sont en cause ?

Anthony Caillé : L’implication d’Alexandre Benalla dans cette opération de maintien de l’ordre et avec un tel usage de la violence porte atteinte aux valeurs de notre République et nui gravement à l’image de la Police nationale. Ces actes, même du fait d’un policier, ne sont pas tolérables et sont condamnables. Aucune violence ne saurait être légitime ou légale. Ce n’est pas comme cela que l’on procède sur une manifestation sociale. Laisser faire ce genre d’exaction alors que l’image de la police est déjà ternie et que nombre de policiers essaient de faire leur boulot le mieux possible, c’est catastrophique et cela met en péril l’équilibre de nos institutions.

En outre, cela traduit une collusion très forte entre ces personnages, conseillers de Macron, et la Police nationale. La révélation des conditions dans lesquelles ce grave débordement a pu se produire est indispensable.

Le fait qu’Alexandre Benalla n’ait été que peu sanctionné, sans enquête ouverte avant les révélations dans la presse, témoigne-t-il d’une certaine impunité ?

Anthony Caillé : On est tristement habitué à ce genre de réaction. Plus les hiérarques font de conneries et moins ils sont punis. En règle générale, j’appelle cela la purge vers le haut : quand un haut gradé de la Police nationale ou un hiérarque commet ce genre de chose, on l’envoie dans un service ailleurs et on lui donne le galon supérieur. Je ne suis pas étonné, c’est ce qui se passe régulièrement.

Un militant agressé en 2016 à un meeting de Macron

Ce n’est pas la première fois que le collaborateur d’Emmanuel Macron s’en prend physiquement à des personnes.

En novembre 2016, alors qu’il était chargé de la sécurité du tout nouveau candidat à l’élection présidentielle, un jeune communiste a été frappé et évacué violemment d’un meeting. L’Humanité, qui avait recueilli son témoignage, en avait fait état à l’époque : « Un jeune militant communiste de la ville a été violemment poussé vers la sortie par deux membres du service d’ordre, alors qu’il souhaitait écouter et ‘‘interpeller’’ l’ancien ministre de l’Économie. » Le jeune militant communiste a reconnu Alexandre Benalla comme étant l’homme qui l’avait frappé, comme il l’explique au site Buzzfeed.

Une vidéo sur Youtube de cet épisode montre l’homme identifié comme Alexandre Benalla le sortir sans ménagement. Sur Buzzfeed, la journaliste de l’Humanité auteure de l’article de 2016, Lola Ruscio, témoigne : le militant « a bien été sorti violemment. Il m’avait aussi dit avoir été frappé par un membre du service d’ordre, mais je n’avais pas assisté directement à la scène ».

Entretien réalisé par Julia Hamlaoui

ALEXANDRE BENALLA, LE CONSEILLER SÉCURITÉ DE MACRON DANS LE « DISPOSITIF POLICIER » DU 1ER MAI 2018

Gaspard Glanz 19 juillet 2018 -…Nous l’avons retrouvé dans le cortège de la manifestation plus tôt dans la journée, avec un brassard et un talkie-walkie de policier ; Ce qu’il n’est pas…. –voir la vidéo 1′

Un militant communiste accuse Alexandre Benalla de l’avoir frappé lors de la déclaration de candidature de Macron

Un jeune communiste accuse le chargé de mission de l’Élysée de l’avoir frappé en marge de la déclaration de candidature d’Emmanuel Macron à Bobigny en 2016. Sur une vidéo que s’est procurée BuzzFeed News, on peut voir Alexandre Benalla sortir le militant manu militari

Alexandre Benalla est-il un habitué des opérations coups de poing ? Un jeune militant communiste accuse en tous cas le chargé de mission de l’Élysée, qui a été filmé en train de molester un jeune manifestant à Paris le 1er mai dernier en se faisant passer pour un policier, de l’avoir frappé en 2016.

Flashback, le mercredi 16 novembre 2016, Emmanuel Macron réunit quelques centaines de personnes et de nombreux journalistes dans un atelier automobile de Bobigny pour annoncer sa candidature à l’élection présidentielle. Gabriel*, 27 ans, fonctionnaire auprès d’une collectivité locale et membre des jeunes communistes, affirme qu’il a été sorti de force puis frappé par Alexandre Benalla.

BuzzFeed News n’a pas pu entrer en contact avec Alexandre Benalla. Contacté à plusieurs reprises, le service de presse de la présidence n’avait pas donné suite jeudi à la mi-journée.

«Benalla m’a donné un coup sur la tête et une béquille»

«On avait appris que Macron allait se rendre à Bobigny et on voulait l’interpeller pour lui poser des questions. Initialement, on pensait que c’était une réunion ouverte, qu’il y aurait un questions-réponses», explique ce jeune communiste. À l’époque en effet, le fait que les apprentis du CFA avaient été priés de rester à la porte de l’atelier avait fait polémique. Gabriel poursuit :

«Alors que j’allais rentrer dans la salle, deux personnes du services sont venues me dire que je ne pouvais pas rentrer. J’ai demandé pourquoi et précisé que je voulais juste poser une question à Macron. Ils n’ont pas cherché à comprendre et m’ont attrapé de force pour me faire sortir.»

Sur la vidéo que BuzzFeed News s’est procurée, on peut identifier Alexandre Benalla demandant à Gabriel de quitter l’atelier.

Gabriel affirme avoir été frappé juste après cette séquence filmée par un de ses camarades communistes. «Lorsqu’ils m’ont attrapé, j’ai crié car je ne comprenais pas pourquoi je n’étais pas autorisé a entrer dans la salle. Ils m’ont ensuite emmené dans un couloir et c’est là qu’ils m’ont frappé», explique-t-il : «Alexandre Benalla m’a donné un coup sur la tête et une béquille. Son collègue aussi m’a frappé à la tête. Il n’y avait rien qui justifiait cela, je n’étais pas violent. Une fois dehors, j’ai crié « allez-y, frappez-moi devant tout le monde ». Le collègue de Benalla a répondu : « viens, on va régler ça dans la cité », mais il est reparti tout de suite, il avait l’air d’avoir eu un appel radio.»

«Je n’ai pas porté plainte car je me disais que ça ne servait à rien et que la vidéo ne montrait que le début de l’altercation, pas le moment dans le couloir où j’ai été frappé. Mais je l’avais raconté à plusieurs journalistes qui étaient présents ce jour-là», précise le fonctionnaire. À l’époque en effet, une journaliste de L’Humanité mentionnait cet épisode.

Contactée, Lola Ruscio, la journaliste qui a écrit l’article, confirme : le militant «a bien été sorti violemment. Il m’avait aussi dit avoir été frappé par un membre du service d’ordre, mais je n’avais pas assisté directement à la scène».

Les jeunes communistes avaient aussi publié un post Facebook intitulé «Quand la sécurité de Macron brutalise des jeunes communistes !» et dénonçaient le fait que des jeunes communistes aient été «violemment évacué-e-s par la sécurité de M. Macron».

Benalla viré en 2012 par Arnaud Montebourg

Alexandre Benalla s’est déjà fait remarquer dans le passé pour ses démonstrations de force et ses entorses à la loi. Arnaud Montebourg raconte au Monde l’avoir viré en 2012 de son service de sécurité : «Je m’en suis séparé au bout d’une semaine après une faute professionnelle d’une première gravité : il avait provoqué un accident de voiture en ma présence et voulait prendre la fuite.»

Plus récemment, le 4 mars 2017 lors d’un meeting à Caen du candidat d’En marche!, le quotidien du soir rapporte que des témoins ont «vu soulever de terre et évacuer manu militari un photographe local, qui s’était approché de trop près à son goût de l’ancien ministre de l’économie». Le 15 mars à Tours, Alexandre Benalla s’en était aussi pris à un commissaire de police en tenue, accusé de ne pas libérer assez vite le passage au président de la République. Un comportement qui ne semblait pas poser de problème dans l’équipe du candidat : «Alexandre, faut pas l’embêter», avait soufflé ce jour-là un proche de Macron qui assistait à la scène.

Ce jeudi matin, le parquet de Paris a annoncé avoir ouvert une enquête préliminaire pour «violences par personne chargée d’une mission de service public» et «usurpation de fonctions». L’enquête, confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne, vise également l’«usurpation de signes réservés à l’autorité publique».

* Le prénom du militant, qui souhaite conserver l’anonymat, a été modifié

David Perrotin est journaliste société chez BuzzFeed News France et travaille depuis Paris. Il écrit notamment sur les sujets liés aux discriminations.

Buzzfeed

-le communiqué de Vigimi (affilié à la CGT)

Nous avions dénoncé le chaos du 1er mai 2018 voulu par le gouvernement, mais nous ne pouvions imaginer que l’Elysée participait activement au chaos et s’autorisait la répression d’opposant politique par la force !!!

En effet, Alexandre BENALLA, chargé de mission à l’Elysée, avait reçut l’autorisation du directeur de cabinet d’Emmanuel MACRON à participer à cette manifestation en tant qu’observateur.

Demander une autorisation pour participer à une manifestation ? Serions-nous en dictature ? Sinon qu’elle a été l’autorisation donnée par le directeur de cabinet d’Emmanuel MACRON ?

La présidence de la République au courant de l’incident a mise à pied Alexandre BENALLA du 4 au 19 mai.

15 jours de mise à pied, au lieu de saisir le Procureur de la République sans délai, conformément au Code de Procédure Pénale, pour des deux infractions pénales :

-Le port illégal d’un uniforme de police c’est 6 mois d’emprisonnement et 7500€ d’amende.

-Les violences volontaires suivant qu’elles soient inférieur ou supérieur à 8 jours d’Incapacité Total de Travail sont soit contraventionnelles et punies de 1500€ d’amende, soit délictuelles et punie de 3 ans de prison et 45 000€ d’amende….

Alexandre Benalla: pourquoi la justice n’a-t-elle pas été saisie? par Régis de Castelnau

Le comportement d’Emmanuel Macron est désarmant de sincérité. Le président de la République affiche un narcissisme permanent et infantile auquel vient s’ajouter un étonnant sentiment d’impunité. Et avec lui, aucune relâche, nous avons droit tous les jours à un épisode destiné à nourrir notre stupéfaction devant l’absence de limites du personnage. Il y a eu l’épisode qui a suivi la victoire française en Coupe du Monde de football, occasion à laquelle Emmanuel Macron a été incapable de se maîtriser, en a fait des tonnes de façon gênante, avant de signifier son égoïsme méprisant avec la confiscation de la descente du bus sur les Champs-Élysées. « Moi d’abord, les autres ne sont rien. »

Une sanction inappropriée

Il y a maintenant l’incroyable affaire qui concerne une espèce de « garde-du-corps-porte-flingue-conseiller » à l’Élysée auprès du chef et dont on apprend qu’il joue les nervis en allant casser du passant dans les rues de Paris. Une vidéo nous apprend que Monsieur Alexandre Benalla profite d’un temps libre pour revêtir les signes liés à la fonction de policier et passer à tabac les gens qu’il soupçonne d’être des opposants à son patron. Au plan juridique, judiciaire et administratif, cette affaire est d’une gravité exceptionnelle. Elle s’est déroulée il y a plus de deux mois et demi et jusqu’à présent, la seule conséquence avait été une mise à pied de 15 jours de l’apprenti milicien !…la suite :

Nous demandons l’audition en urgence de Gérard Collomb et de Nicole Belloubet

Affaire Benalla –

Par Éliane Assassi / 19 juillet 2018

Monsieur Philippe BAS

Président de la Commission des Lois

Monsieur le Président,

Je me permets d’attirer votre attention sur les révélations parues hier soir dans le journal Le Monde, relatives au chargé de mission de l’Elysée, collaborateur du Président de la République, qui a commis des actes d’une rare violence à l’égard d’une personne à la suite de la manifestation du 1er mai dernier.

Le parquet de Paris a ouvert ce matin une enquête pour chefs de violence par une personne chargée d’une mission de service public, usurpation de fonctions, usurpation de signes réservés à l’autorité publique.

Etant donnée la gravité et l’impact d’une telle affaire d’Etat, sur nos concitoyens et sur nos institutions, et dans le cadre de l’exercice de contrôle de la commission des lois et en vertu de l’article 5 bis de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, nous vous demandons, de bien vouloir auditionner, en toute urgence, le Ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, ainsi que de la Garde des Sceaux, Nicole Belloubet, pour faire la lumière sur cette affaire.

Certaine de l’intérêt que vous porterez à cette démarche, je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir agréer l’expression de ma considération distinguée.

Violences policières. « L’État et la justice ont fait de nous des soldats malgré nous »

Vendredi, 20 Juillet, 2018 – Kareen Janselme

Après un nouveau report accordé aux experts médicaux, deux ans après la mort d’Adama Traoré dans une gendarmerie, la famille crie au déni de justice et appelle à une marche anniversaire, ce samedi, à Beaumont-sur-Oise (Val-d’Oise)….

