Rendre la Croatie encore plus belle: comment le fascisme a émergé dans l’État le plus jeune de l’UE

Le 14 mai, des milliers de Croates se sont rassemblés dans un champ du sud de l’Autriche pour observer une messe catholique destinée à honorer les soldats fascistes tués à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des drapeaux noirs ondulaient dans la brise, portant le salut « Pour la patrie, prêt! » Associé au régime Oustachi – un Etat fantoche nazi qui envoyait des dizaines de milliers de Juifs, de Tsiganes et de Serbes dans les camps de la mort.

Branimir Glavaš, un criminel de guerre reconnu coupable du conflit dans les Balkans des années 1990, figurait parmi les personnalités de la première ligne du cérémonial. Non loin de là, Zlatko Hasanbegovic, nouveau ministre croate de la culture, et à ses côtés Tomislav Karamarko, chef de la coalition patriotique de droite, arrivée au pouvoir en janvier de cette année.

La présence de hauts responsables gouvernementaux à un événement qui a longtemps été un point de ralliement pour les Croates pro-nazis est l’un des signes les plus probants que le nouvel État membre de l’Union européenne a dangereusement fait tituber vers la droite. Le changement suit des mouvements similaires vers l’autoritarisme de droite en Europe de l’Est, comme en Pologne et en Hongrie. Dans ce dernier cas, le Premier ministre, Viktor Orbán, a condamné l’ONU pour sa position anti-migrante intransigeante, jugée nécessaire, a-t-il dit, « pour

que l’Europe reste chrétienne ».

À Varsovie, Jarosław Kaczynski, l’archi-conservateur du parti au pouvoir en Pologne, Droit et Justice, semble avoir adopté Orbán comme un modèle dans ses efforts pour arracher le contrôle aux institutions démocratiques du pays. Il semblerait que l’extrême droite soit redevenue un courant dominant parmi les plus jeunes États membres de l’UE.

Zlatko Hasanbegovic est un révisionniste Ustashe non réformé. Lors d’une interview à la télévision publique l’année dernière, il a déclaré que l’antifascisme était « une platitude » qui n’avait « aucun fondement dans la constitution ». Mis à part quelques intellectuels et activistes, les Croates semblaient ne pas s’en soucier. Hasanbegovic a mené une campagne de répression contre la presse indépendante, privant le financement public de médias à but non lucratif et accusant le « nettoyage politique » après le retrait de dizaines de journalistes de la télévision publique.

« La démocratie? En fait, nous ne l’avons pas », déclare Saša Lekovic, présidente de l’Association des journalistes croates, lorsque nous nous réunissons dans son bureau au large de la place du maréchal Tito, dans la capitale nationale, Zagreb. « Officiellement, bien sûr, nous avons un système parlementaire. Mais nous approchons du même niveau que la Pologne et la Hongrie. . . Ce que vous voyez est une tendance. »

Zagreb – contrairement aux paradis de plage populaires du pays – est une ville aux façades délabrées, aux balcons rouillés et aux graffitis mécontents. Le déclin économique consécutif à l’adhésion de l’UE en 2013 a fourni un terrain fertile à la montée du conservatisme nationaliste. L’an dernier, l’économie a émergé d’une récession de six ans. Le taux de chômage est de 17,5% et le chômage des jeunes de 40%. La dette publique représente 87% du PIB et continue de croître. La crise des migrants, qui a forcé un grand nombre de réfugiés syriens à traverser la Croatie depuis 2014, a durci les tendances nationalistes enracinées.

Le sentiment de droite est plus fort dans l’arrière-pays rural de la Croatie, encore marqué par les guerres balkaniques. Mais presque aussi gênant est l’apathie qui prévaut parmi la jeune élite urbaine du pays. Lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils pensaient d’un sympathisant fasciste au gouvernement, la plupart des gens à qui j’ai parlé à Zagreb ont simplement haussé les épaules: une indifférence qui découle de leur sentiment que peu importe qui est au pouvoir. Gauche et droite sont unies dans la kleptocratie.

Thomir Durkan, trente-huit ans, arrive au Café Godot de Zagreb à 11 heures du matin pour boire de la bière et fumer de la chaine. «Sans emploi», me dit-il, lorsqu’on lui demande ce qu’il fait pour gagner sa vie. Je lui demande ce qu’il aimerait faire s’il avait un travail. «En fait, je possède une entreprise», dit-il avec un sourire amer. « Design d’intérieur. Mais il n’y a pas de travail. . . Donc, je suis au chômage. »

Au coin de la rue de l’université de Zagreb, Katerina, 24 ans, étudiante en anglais, me parle de sa vision de ce que pourrait être la bonne vie. «Je veux juste avoir un chèque de paye stable», dit-elle. « Un endroit où vivre. Factures payées. Quelque chose comme ca. Juste les bases. J’aimerais vivre sans penser si j’aurai assez d’argent pour payer mes factures ou acheter de la nourriture demain.

Dans les pays croates, le déclin économique s’est accompagné de craintes à l’égard de la migration du Moyen-Orient, en particulier parmi les légions d’anciens combattants des Balkans qui constituent la base de soutien pour la nouvelle direction du pays. Beaucoup de ces personnes restent consumées par les vendettas des guerres balkaniques et regardent avec nostalgie l’ère oustachie comme un temps de simple fierté et d’intégrité territoriale, avant les dommages causés par le communisme. La Croatie, comme la Pologne et la Hongrie, n’a eu que 25 ans de démocratie et une dynamique autoritaire peut sembler fiable en ces temps troublés.

« Ces personnalités autoritaires émergent d’une crise, promettant de la surmonter », explique Gvozden Flego, professeur de philosophie sociale à l’université de Zagreb. « Si vous me suivez, les choses iront mieux », disent-ils.

Le cimetière de Mirogoj, à la périphérie de Zagreb, est une nécropole à arcades du XIXe siècle où les bouquets frais reposent sur des parcelles vierges. Il semble que les mondes soient loin des bâtiments en décomposition de la capitale. En Croatie, il semble que les gens se soucient plus des morts que des vivants.

Et pourtant, il y a des souvenirs douloureux ici: dans le monument aux centaines d’enfants serbes qui sont morts dans un camp de concentration d’Oustachi, par exemple, ou au «Mur de la douleur», un mémorial aux Croates, soldats et civils, tués en conflit avec les Serbes.

Il y a aussi de l’espoir. Mirogoj est un lieu où sont enterrés des gens de toutes confessions et ethnies: chrétiens, juifs, gitans et musulmans. Et Flego insiste sur le fait que même si le gouvernement de la Croatie suscite l’hostilité en temps de guerre, chaque partie des conflits de la région nourrit ses tragédies. « Chaque victime est une victime », dit-il. « Nous devons avoir du chagrin pour tout le monde. »

« C’est la vraie tragédie du moment présent », dit-il. « Nous tournons la tête vers le passé, alors que nous devrions nous concentrer sur un avenir meilleur. »