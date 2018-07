Qui a celébré les joueurs croates? des admirateurs des nazis…

l’étoile du Real Madrid Luka Modric, un acteur de premier plan , celui du club de Barcelone Ivan Rakitic , ainsi que l’entraîneur de la Croatie Zlatko Dalic représentant une part importante des joueurs a salué la présence sur le bus à l’extérieur de l’extrémiste Perkovicia le mardi alors qu’ils étaient promenés à Zagreb parmi les foules en liesse. Plus d’un demi-million de citoyens ont accueilli leurs héros dans les rues. Avec eux, cependant, ils ont acclamé le glorificateur de « l’Etat croate indépendant », c’est-à-dire les Bouchers qui sont responsables de la destruction méthodique de près d’un million de Serbes orthodoxes pendant la Seconde Guerre mondiale. Ses troupes étaient des alliés fidèles d’Adolf Hitler, et leur régime n’a été aboli qu’en 1945 grâce aux troupes de Josip Tita et de l’Armée rouge.

Perkovic est de ceux qui pensent que les Croates ne devraient pas avoir honte de cette période sombre. Dans une interviewavec la chaîne RTL, il a admis qu’il avait été encouragé à participer à la fête par les joueurs eux-mêmes et le sélectionneur. – Dalić et Modric m’ont appelé et m’ont dit que je devais prendre le bus et aller avec eux sur la place principale. J’ai demandé alors: êtes-vous sûr? Ils ont dit: « Venez avec nous », a rapporté le néo-nazi, ajoutant qu’il lui avait été dit que ce n’était pas le moment de « penser négativement ».

Les concerts de Perković commencent généralement par l’appel « Za spremni dom » – le slogan, qui est la version croate de « Heil Hitler ». Et c’est ce que le slogan de mardi qui jaillissait d’un bus transportant des footballeurs. Perkovic était ravi de cette célébration. – C’était incroyable, tant de bonnes émotions chez nos joueurs qui communiaient avec la foule. J’ai expérimenté beaucoup de choses bonnes, mais ça dépassait tout – a déclaré aux journalistes de l’extrême droite croate. Il a également ajouté qu’il était surpris par la réaction collective face à sa présence et aux appels d’Ustaszów. – Nos joueurs n’ont jamais montré de telles tendances, ce sont juste des émotions patriotiques – a déclaré Perkovic.

Quel est l’artisan de cela? Zlatko Dalic a témoigné beaucoup d’irritation lorsque l’un des journalistes de N1 a demandé si la présence d’un extrémiste n’était pas inappropriée. « Tu dégages maintenant, stupide. La Croatie est un champion du monde, les gens, je vous en supplie, un peu de respect! Et le chanteur a chanté notre hymne, exactement notre hymne! – a déclaré le père du succès de Hrvatska à la Coupe du Monde.

Le président serbe Aleksander Vucic a évoqué le scandale.. Après avoir rencontré Emmanuel Macron, il a déclaré qu’il avait « beaucoup de respect pour le jeu des Croates à la Coupe du monde », mais qu’il avait « le droit et les raisons de ne pas les supporter ». Il a souligné avec inquiétude que le chant des chansons d’Ustasza par les représentants de la Croatie n’est pas une surprise pour lui. Selon lui, les autorités locales doivent donc «faire du bon travail» avec leur société. Il a noté que cela était particulièrement douloureux pour lui, car les gens utilisant un tel appel ont brûlé ses proches en 1992. Il a également déclaré qu’il était de son devoir d’assurer la sécurité de la minorité croate en Serbie et attendait la même chose des partenaires de Zagreb. Se référant à l’appel même, il l’a décrit comme « laide et désespérée », et a également rappelé que 1945 était « la libération du nazisme allemand, le fascisme croate et italien,

Pendant la Coupe du Monde les joueurs de l’équipe nationale croate ont scandé au moins une fois honteusement « pour la maison de la spremnia ». C’était dans le vestiaire après le match gagnant contre l’Argentine.

Chanter les chansons d’Ustasza est, cependant, une longue tradition parmi les joueurs de Hrvatska. En 2013, après avoir remporté le match contre l’Islande, grâce à laquelle la Croatie a été promue à la Coupe du monde 2014, la star de cette équipe, Josip Simunic, a chanté « pour la maison de la spremnia » avec l’ensemble du stade. Il s’est terminé par la disqualification pour 10 matches imposés par la FIFA. Les autres joueurs ont ensuite défendu leur ami, affirmant qu’il n’avait rien fait de mal.