Pour un Congrès extraordinaire, un première étape est franchie!

Le texte « Pour un Manifeste du Parti communiste du 21émé siècle » est maintenant déposé, soutenu par près de 1300 signataires. C’est une première étape de franchie vers un congrès extraordinaire. Au delà des opinions différentes des uns et des autres, les initiateurs et soutiens de cette base commune ont su se rassembler autour autour d’un objectif :sortir de la spirale du déclin et de l’effacement. Cala nécessite un bilan critique des 20 dernières années, un débat sans tabou sur les questions qui taraudent les communistes. Ce travail conduira à interroger les choix stratégiques suivis depuis plusieurs années et à décider, si les communistes le jugent nécessaire, d’une réorientation stratégique.Le congrès ne pourra sans doute pas trancher toutes les questions, mais il devra en tous cas les instruire et prendre des décisions urgentes quant à la visibilité de notre bataille nationale dans les luttes, les idées et les élections, la vie du parti et de ses organisations de base, la construction d’une nouvelle direction nationale.

Le Manifeste n’est pas la simple expression d’un courant de pensée du PCF. Il se veut une alternative au texte produit par la direction nationale qui vise à éviter toute remise en cause de la stratégie et de la direction pour pouvoir continuer comme avant. Ses initiateurs ont en quelque sorte assumé le travail dont la direction sortante était incapable , proposer un texte ouvrant les questions qui préoccupent les communistes et cherchant à construire l’unité sur le plus haut dénominateur possible . Le Manifeste est donc bien une base commune à part entière.

Nous nous sommes interrogés dès le mois de janvier quant à notre attitude dans ce congrès. Nous aurions pu écrire un texte alternatif défendant l’essentiel de nos options dans la situation présente du congrès avec l’objectif que ces idées influencent le débat et freinent ainsi les options liquidatrices représentéees par le texte du Printemps du communisme et celle de renoncement de la direction nationale qui conduisent les unes comme les autres dans tous les cas à l’effacement du PCF, voire sa disparition. C’était reproduire la situations des précédents congrès qui n’ont jusqu’à maintenant pas permis d’arrêter l’affaiblissement mortifère du PCF alors même que la situation politique comme celle du parti appellent des initiatives audacieuses.

L’état d’affaiblissement du parti, la lassitude et la colère des camarades nous ont conduit à privilégier,avant qu’il ne soit trop tard, un sursaut autour d’une idée largement partagée par les communistes : il faut sortir le PCF de l’effacement et du renoncement et ceux qui partagent cette conviction doivent se rassembler pour la faire vivre. C’est pourquoi nous avons lancé le 11 juin un appel a écrire ensemble une base commune (http://lepcf.fr/La-base-commune-pour-un-congres-extraordinaire-reste-a-ecrire-Relevons-ensemble) cette volonté en a rencontré d’autres et très vite s’est ouvert un chemin dans lequel résonnent le pas de camarades chaque jours plus nombreux. L’ampleur du mouvement dépasse aujourd’hui le cadre stricte de ses initiateurs.

Le rassemblement dynamique qui s’opère autour du Manifeste est un premier encouragement. Il n’est pas circonstanciel. Il trouve ses racines dans la conférence nationale de 2007 où les communistes avaient décidé de garder son nom au PCF et de le continuer contre l’avis de la direction conduite par Marie-Georges Buffet, dans le large rassemblement qui avait porté le choix d’une candidature communiste en 2012 et 2017 et contre lequel le secrétaire national Pierre Laurent avait mis tout son poids. Et si nous savons bien que les initiateurs et signataires ont des points de vue différents sur nombre de questions, nous savons aussi qu’ils sont unis sur ce point essentiel : il ne peut pas y avoir de transformation révolutionnaire de la société sans que le PCF vive et se renforce.

Avec Le Manifeste les communistes ont un outil pour déverrouiller une situation bloquée depuis plusieurs années.S’ils le placent en tête de la consultation des 4 ,5 et 6octobre 2018, le Manifeste deviendra la base commune de tous les communistes. Ce sera un évènement sans précédent source d’une nouvelle dynamique de discussion et de construction politique dans le processus d’amendement qui suivra . Ce serait la première fois depuis longtemps qu’un texte de congrès poserait les questions de manière aussi ouverte sur les choix faits depuis Martigues, le bilan de la gauche plurielle, des collectifs antilibéraux, du Front de gauche et du renoncement au candidat communiste à la présidentielle notamment. Pour la première fois aussi, notre position quant à l’Union européenne sera mise en débat sans tabou comme l’analyse de la situation internationale et des propositions précises permettant de caractériser le processus révolutionnaire que nous voulons pour notre pays.

Avec cette base commune « Pour un manifeste communiste du 21 ème siècle », les communistes ont les outils pour créer les conditions d’un congrès vraiment extraordinaire, facteur de renouveau stratégique, d’unité et confiance retrouvée. Ne laissons pas passer cette chance !

Organisons dans chaque section, chaque cellule, le débat permettant d’éclairer le choix des camarades.

Continuons a signer et faire signer le texte, ainsi qu’à le faire connaître.

Caroline Andréani (93), Paul Barbazange (34), Michèle Bardot (67), Luc Bazin (26), Danielle Bleitrach (13), Robert Brun (26), Floriane Benoît (38), Marie-Christine Burricand (69), Peggy Cantate Fuyet (92), , Michel Dechamps (04), Rémy Ferront (73), Hervé Fuyet (92), Gilles Gourlot (75), Michaêle Lafontant (92),Amandine Lampin (31), Armand Lecoq (31), Anne Manauthon (06) Jean-Pierre Meyer (83), , Pierre-Alain Millet (69), Leila Moussavan-Huppe (67), Willy Pepelnjak (38), Michèle Picard (Maire de Vénissieux, 69), Hervé Poly (62), , Gilbert Remond (69), Laurent Santoire (93), Danielle Trannoy (33), Bernard Trannoy (33), Serge Truscello (69), Katy Turcan (83),..

