Abel Prieto : Les forces de la gauche doivent inclure dans leur agenda la formation de l’individu

La Havane, 17 juillet, (RHC).- Abel Prieto, ministre cubain de la Culture, a déclaré à Radio Havane Cuba que les forces de la gauche doivent se fixer pour but la formation d’un individu cultivé à même de tenir tête à la campagne des grands médias pour l’annulation de la capacité de penser.

Dans ses déclarations exclusives à notre station, Abel Prieto s’est tout d’abord référé à l’importance de la 24e édition du Forum de Sao Paulo à laquelle il participe.

«C’est un effort indispensable pour unir les forces de la gauche. Hier, plusieurs camarades disaient que nous avons bon nombre de fronts de résistance, bon nombre de front qui produisent une pensée anti-capitaliste, anti-impérialiste, anti-coloniale mais qu’ils sont désarticulés. C’est le drame. Nous sommes divisés. Nous n’avons pas une orientation commune. Nous n’avons pas encore atteint ce qu’il nous faut. Qu’est ce que Fidel nous a appris à nous, les Cubains, aux Latino-américains, à tous les gens du monde? Il nous a appris que sans unité il est très difficile de se défendre face à des ennemis tout puissants. On se rend compte que la droite s’unit et agit sans aucune pudeur, elle agit brutalement en passant dessus tous les principes.

Fidel a dit de ne jamais violer les principes éthiques, de nous unir sans jamais faire de concessions de principes, de mettre de côté les différences collatérales, parfois c’est quelque chose de banal, des questions de caractère personnel, des vestiges de sectarisme. Si nous voulons réellement remporter cette bataille, à un moment de danger où il y a des forces néo-fascistes très puissantes, nous devons suivre les idées de notre Commandant.»

Abel Prieto a insisté sur la contribution de la culture à cette bataille contre l’impérialisme.

«En parlant de culture dans son sens le plus large, on se rend compte que la grande victoire des oligarchies et de la réaction internationale a eu lieu dans les terrains de la culture et de la communication. Pas seulement pour espionner les gens, pas seulement pour manipuler un électorat comme nous l’avons vu à maintes reprises, pas seulement dans le domaine de la publicité commerciale. Aujourd’hui il y a tout un appareillage terrible qui désarme, comme le disait Fidel, la pensée humaine. C’est pourquoi l’idée de former ce citoyen libre et cultivé dont rêvait Marti et que Fidel reprenait tant de fois est vitale. Les forces de la gauche doivent inscrire ce point dans leur agenda comme une priorité.»

