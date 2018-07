Neuf jours de manifestations dans le sud de l’Irak ont ​​fait au moins cinq morts et 190 blessés, dont 128 agents de sécurité, selon une ONG irakienne.

dans lesquelles on a assisté à un excellent score du parti communiste irakien, uni avec un parti chiite très implanté dans les quartiers populaires. J’avais noté à ce propos l’implantation du parti communiste irakien dans les zones chiites ouvrières comme le port de bassorah. (note de danielle Bleitrach)

© REUTERS / ESSAM AL-SUDANI Les manifestants attaquent le siège du gouvernement provincial irakien de Bassorah

Les protestations pour le chômage et le manque de services de base ont commencé le 8 juillet à Bassorah et, après la mort d’un manifestant aux mains de la police, ils se sont étendus aux autres provinces du sud, Mesena, Di Car, Najaf, Kerbala, Diyala, ainsi que Bagdad.Actuellement, le taux de chômage en Irak est de 10,8%; Plus de 60% des chômeurs sont des jeunes de moins de 24 ans.

Le 14 juillet, le gouvernement irakien a imposé un couvre – feu à Bassorah, Kerbala, Mesena et Najaf et a renforcé la protection des bureaux publics pour empêcher les attaques des manifestants.

Plus: Le Premier ministre irakien adopte 7 décisions pour répondre aux exigences des manifestants

Trois compagnies aériennes du Moyen-Orient – Kuwait Airways, Royal Jordanian Airlines et FlyDubai – ont suspendu leurs vols vers la ville de Najaf, où des manifestants avaient pénétré par effraction dans le terminal de l’aéroport deux jours plus tôt et provoqué des dégâts.