les croates ont repris le drapeau des oustachis, ces braves gens qui offraient des paniers d’yeux de juifs à Hitler

.https://fr.wikipedia.org/wiki/Oustachis et durant la coupe du monde non seulement la gentille présidente à laquelle Macron faisait des mamours, mais le chanteur d’extrême-droite de l’équipê et les déclarations racistes de joueurs faisant des bleus les représentants de l’Afrique.. ont suscité l’adhésion des réseaux sociaux qui ont vanté le sens de l’économie de la jolie présidente et ont emboîté le pas aux propos racistes en se prenant pour des anti-impérialistes… Il y a même eu des commentaires sur le vilain Poutine qui manquait de galanterie envers cette néo-nazie. On peut accuser Poutine de beaucoup de choses mais certainement pas de sympathie pour les néo-nazis, il en est pas de même de notre président qui ne pouvait pas ignorer à qui il avait affaire. Quant aux réseaux sociaux y compris les imbéciles qui s’affirment droit de l’homme, voir de gauche, ils sont devenus les meilleurs relais de la CIA et du confusionnisme ambiant en matière de négationnisme et de « dissidence »..;Mais voici le témoignage de Michel taupin

A propos de la Croatie

Mon cher ami serbe Ceda (Cedomir Colakovic), danseur, chorégraphe et sculpteur, a combattu dans l’armée de Tito (d’origine croate) comme jeune lieutenant contre les forces de l’Axe qui attaquèrent avec une férocité inouïe la Yougoslavie d’alors. Très cultivé, il a écrit une thèse remarquée sur les rapports culturels franco-yougoslaves qui est devenue un livre de référence.

Il me disait souvent que la Croatie a vécu le pire et le meilleur : le pire avec les oustachis d’Ante Pavelic qui semèrent l’horreur dans le pays et le meilleur avec la résistance croate dirigée par Tito qui fut la force principale de la résistance yougoslave (100 000 croates sur un total de 300 000 partisans). C’est pourquoi la Croatie fut libérée la première sans l’aide de l’Armée Rouge contrairement aux autres états de la future Yougoslavie.