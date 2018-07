À Perm, avec le soutien du Parti communiste s’est  tenu un rassemblement à l’échelle de la ville contre le relèvement de l’âge de la retraite

Vous remarquerez que bizarrement les médias français et les bonnes âmes des réseaux sociaux, à l’affût de la dissidence russe, y compris la plus suspecte, ne font jamais état de la question de l’âge de la retraite qui suscite en Russie des manifestations collectives d’opposition et qui présente pourtant « l’avantage » d’avoir quelques ressemblances avec nos propre problèmes. Mais peut-être justement pour cela et également le fait que c’est le parti communiste qui est le fer de lance de la contestation du pouvoir et pas les stipendiés de la CIA (note et traduction de Danielle Bleitrach)

Le 15 juillet les habitants de Perm sont allés à un rassemblement contre la réforme des retraites, rapporte le portail d’information 59. ru. Le rassemblement était organisé par l’Union « Promotion du développement social » avec le soutien du Comité régional du Parti communiste. Environ 300 personnes y ont participé. « Je ne veux pas mourir au travail », « Pension pour les morts », « Travaillez! Payez! Respirez! « – le rassemblement à Perm multipliait les affiches de ce type. « Nous protestons contre cette décision ouvertement anti-populaire. Notre espérance de vie moyenne n’atteint pas cette barre du projet de loi », a déclaré l’un des participants au rassemblement au portail 59.ru. Les manifestants ont exprimé leur confiance qu’il n’est pas nécessaire de forcer les gens à travailler plus longtemps pour augmenter le niveau de la caisse de retraite. « Dans notre pays, il n’y a pas de conditions préalables pour relever l’âge de la retraite. Vous pouvez trouver des fonds pour la retraite dans d’autres endroits. Si les personnes âgées travaillent plus longtemps et que les emplois n’augmentent pas, les jeunes se retrouveront sans travail « , a souligné l’un des intervenants. « C’est scandaleux que notre pays manque d’argent pour les retraites! Nous avons le pays le plus riche du monde en termes de ressources naturelles. Où tout cela va-t-il? Pourquoi l’argent atterrit-il dans les poches de quelqu’un? Pourquoi n’y a-t-il pas d’argent pour ceux qui doivent prendre leur retraite? « – a déclaré un autre participant au rassemblement. Lors du rassemblement, le député de la Douma municipale, le premier secrétaire du comité du district Leninski du Parti communiste, G.A.Storozhev, et le premier secrétaire du comité régional de Perm du Parti communiste K.A.Aytakova ont pris la parole. Ils ont parlé non seulement de la Russie et de la réforme des retraites au détriment des gens, mais aussi l’hypocrisie des gouvernements à tous les niveaux, qui fait passer en catimini, en « contrebande » la loi cannibale sous le couvert de la Coupe du Monde. Les intervenants ont noté que les membres locaux de la majorité « Russie unie » à l’Assemblée législative de la région de Perm sont parmi les premiers à soutenir la réforme des retraites, le chef de l’administration municipale Samoylov, le gouverneur Reshetnikov ont choisi de garder le silence. Les communistes ont appelé la réforme des retraites une violation directe de la Constitution de la Fédération de Russie, qui interdit l’adoption de lois qui portent atteinte aux droits des citoyens, aggravent leur situation. Dans la résolution finale, les participants au rassemblement ont appelé à rejeter le projet de loi visant à relever l’âge de la retraite, à organiser un référendum populaire panrusse sur cette question et à exiger la démission du gouvernement qui a soutenu la réforme. La résolution a été envoyée à l’administration du président de la Fédération de Russie, à la Douma d’Etat de la Fédération de Russie, aux députés et au gouverneur de la région de Perm. Les participants au rassemblement ont déclaré que la manifestation se poursuivrait jusqu’à ce que les autorités entendent la voix du peuple.

Publicités