Pour Donald Trump, la Russie, l’UE et la Chine sont des «ennemis»

Nous avons beaucoup d’ennemis, je pense que l’Union européenne est un ennemi, vu ce qu’ils nous font en matière de commerce. On ne penserait pas à l’Union européenne, mais c’est un ennemi. La Russie en est un sous certains aspects, la Chine est un ennemi économique, c’est sûr… Ça ne veut pas dire qu’ils sont mauvais, ça veut juste dire que ce sont des concurrents, ils veulent réussir et nous aussi. (…) L’UE est très difficile, croyez-moi. Sur le plan commercial, ils ont vraiment profité de nous. Et beaucoup de ses pays, qui sont dans l’OTAN, ne payaient pas leurs factures.