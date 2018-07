ne confondez pas snobisme et lutte des classes…

Entre ceux qui accusent la victoire des bleus d’être à l’origine de l’indifférence à la cause palestinienne ou en France à l’indifférence à la politique de Macron, sans parler de ceux qui se prennent pour des anti-impérialistes et qui adoptent le langage de l’extrême-droite pour dire que c’est l’Afrique qui a gagné la coupe et que la france qui se l’est appropriée, tous ces gens me gonflent grave. Nous sommes loin du temps où le PCf était totalement impliqué dans le sport et y portait ses valeurs comme dans la culture. Vos cris sont ceux de snobs impuissants et inutilement méprisants, je conçois que l’on se désintéresse du sport retransmis à la télé, mais pas que l’on culpabilise les autres abusivement et que l’on m’invite à considérer qu’il y a là la finalité du combat des communistes en France et dans le monde..

Tant qu’ils snoberont la liesse populaire sous prétexte que le capital se fait du fric dessus, tant qu’ils tenteront de culpabiliser ceux qui ont envie d’être heureux un soir, en les accusant de la difficulté de leurs combats, ils ne s’interrogeront pas sur leur incapacité à parler à tous.

je voudrais également dire que l’on ne peut pas légitimement dénoncer l’indifférence aux réfugiés et dans le même temps se plaindre que l’équipe de France soit mixte.Il est vrai que trop souvent ceux qui revendiquent le caractère de l’accueil ignorent d’ailleurs superbement le rôle de nos armées et de nos capitalistes dans l’afflux des dits réfugiés (comme le fait la base commune de la direction du PCF), et le fait que l’immigration peut être aussi une manière d’accroître le sous développement des pays d’origine. Les question d’immigration et de nationalité méritent un autre traitement que du piratage irréfléchi d’un événement sportif. En outre, sachez que la jeunesse que vous qualifiez d’africaine ne veut pour rien au monde retourner en Afrique, en Algérie (il n’en est pas de même des Syriens), elle est bel et bien française, même si elle conserve de la tendresse pour le pays d’origine des parents. Ma seule inquiétude est que toute cette jeunesse qui se pare du drapeau français n’ait pas tout au long de l’année assez d’occasion de le faire et c’est là-dessus que nous devons travailler.

Donc je me résume foutez la paix à ceux qui sont joyeux, ne laissez pas à Macron et à ses pareils la comédie de l’identification, ne culpabilisez pas, mais réfléchissons ensemble à la manière dont nous pourrions rendre nos combats plus populaires.

danielle bleitrach