Dimanche 15 juillet, le président du Comité central du Parti communiste, Gennady Zyuganov, et le chef du service de presse du Comité central du Parti communiste Alexandre Iouchtchenko ont assisté au dernier match de la Coupe du monde. À la fin du match, le chef des communistes a commenté les événements sportifs qui venaient d’avoir lieu.

« Dans le football, il est nécessaire non seulement d’avoir talent, – a dit Guennadi Ziouganov, – nous devons travailler, nous devons nous efforcer a aller plus loin. Il est nécessaire de se battre et d’obtenir un résultat. » Il a noté que l’équipe russe a fait une bonne performance aux championnats du monde, en ayant joué au-dessus de ses capacités. Et le président du Comité central du Parti communiste a considéré le dernier match comme la perle du tournoi.« En général, je suis satisfait du championnat », a déclaré Gennady Zyuganov. « Maintenant, nous devons continuer à réfléchir à la façon de développer les sports pour les enfants et les jeunes. »

Le chef des communistes a également rappelé que les autorités, sous le couvert de la Coupe du monde, a lancé l’examen de la loi sur le relèvement de l’âge de la retraite. Il a noté que, selon le même principe, la loi foncière, la monétisation des avantages et la réforme de la RAS ont été réalisées en temps voulu. « C’est un vieux truc », a déclaré Gennady Zyuganov, soulignant l’impact énorme de la nouvelle loi sur l’ensemble de la population de notre pays, en particulier sur les travailleurs.