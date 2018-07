http://www.ccpph.com.cn/mkszy/xxyjdt/201807/t20180712_248764.htm

Un camarade qui suit attentivement toutes les parutions choinoise nous envoie ce texte assorti de ce préabule: site chinois a mis en ligne cet article, dont un camarade nous envoie la traduction automatique en PJ, et qui définit entre autres le double caractère de l’économie marchande. Ce sujet a déjà été abordé dans une situation un peu différente dans « les problèmes économiques du socialisme en URSS »

la traduction automatique laisse beaucoup à désirer, cependant ce sujet en apparence abstrait et étranger aux préoccupations actuelles des communistes français constitue un de leurs débats de Congrès, ainsi :Paris XVe caractérise la Chine comme capitaliste, ce qui est lourd d’implications dans la situation géopolitique ne serait-ce que dans l’appréciation de la guerre économique entre les USA, la Chine et l’UE. (note de Patrice pour histoire et societe) à cette note j’ajouterai qu’il y a bien selon l’article innovation théorique, puisque les concepts abordés n’existent pas chez Marx, mais qu’il est faux de faire de la planification la caractéristique du socialisme et du marché celle du capitalisme, ce ne sont que des moyens qui peuvent et doivent être utilisés de manière différentes par le capitalisme et le socialisme concernant la production et la distribution des ressources, le véritable problème du socialisme est une articulation de ces moyens avec le gouvernement du parti communiste, le buts qu’il se donne. Se souvenir de la proposition de parvenir à une société de moyenne aisance pour tous, d’une relation gagnant gagnant entre nations, donc la paix et le respect des souverainetés, un certain cap concernant la Chine mais aussi toute l’humanité. (note de Danielle Bleitrach)

Innover sur le plan théorique pour aller vers l’économie de marché socialiste

Centre de recherche de Xi Jinping pour les pensées socialistes avec des caractéristiques chinoises dans la nouvelle ère

Maison d’édition populaire http://www.ccpph.com.cn 2018-07-12 Source: Economic Daily

1 Approfondir la compréhension des problèmes de la théorie économique à son niveau fondamental

La réforme du système économique consiste à libérer et développer les forces productives, ce qui impliquera inévitablement le fait de comprendre et de saisir avec précision la relation entre le développement de l’économie socialiste et le marché des produits de base. La réforme et l’ouverture menée depuis 40 ans à partir de l’application de la notion de biens économiques, des matières premières, interroge la théorie économique, sur la manière de mettre en avant une économie marchande planifiée fondée sur la propriété publique, de proposer l’établissement et l’amélioration du système économique de marché socialiste, à travers un processus qui se développe de manière continu . C’est aussi un processus de libération continue des idées et d’approfondissement des réformes: c’est le processus de combinaison des principes de base du marxisme avec la réalité chinoise et du devenir spécifiquement chinois.

Qu’est-ce qu’une économie de produits de base? Au début, il y avait un désaccord conceptuel. Dans les travaux de Marx et Engels, il n’y a pas de concept d’économie marchande et d’économie de marché, seulement les concepts de production marchande, d’échange marchand et de circulation marchande. Par conséquent, il y a eu des opinions négatives sur la question de savoir si le concept d’économie marchande peut être appliqué dans l’économie socialiste. En fait, bien qu’il n’y ait pas d’économie marchande dans les travaux de Marx et Engels, c’est l’économie marchande qui unit la production de biens et la circulation des biens dont ils parlent. On peut aussi comprendre que la production marchande et la circulation marchande de Marx liées à l’économie capitaliste sont l’économie de marché capitaliste.

Dans le processus de réforme et d’ouverture, comment comprendre la relation entre l’économie socialiste et l’économie marchande est devenue une question théorique et pratique importante qui devait être résolue. Au début des années 1980, les cercles théoriques ont eu une discussion animée, le but principal de la discussion était de savoir si l’économie socialiste était une économie marchande et il y avait beaucoup d’opinions différentes. Certains soutenaient que l’économie socialiste est une économie marchande, que l’économie socialiste est une économie planifiée, que l’économie socialiste est une économie planifiée avec une économie marchande, d’autres que l’économie socialiste est une économie marchande dans une économie planifiée. La raison pour laquelle certains chercheurs identifient l’économie socialiste à une économie marchande est que l’économie marchande existe dans de nombreuses sociétés, et ils ne partent pas des caractéristiques de l’économie socialiste, et du fait que l’économie planifiée est la caractéristique de l’économie socialiste. Le chercheur qui préconise l’économie socialiste en tant qu’économie marchande souligne qu’il doit y avoir une nouvelle percée théorique dans la mise en œuvre des réformes, et que l’on doit prêter attention à la position et au rôle importants de l’économie marchande.

Il faut affirmer que cette discussion a eu une incidence positive et a fourni un matériau alternatif pour l’innovation théorique de la troisième session plénière du 12ème Comité central du PCC. Cependant, en examinant le bon et le mauvais sur le plan de cette discussion, il faut constater qu’elle n’offrait pas de distinction claire permettant discuter des dispositions essentielles et des caractéristiques de l’économie socialiste ou discuter des choix institutionnels dans la réforme économique socialiste. Si nous parlons des caractéristiques essentielles du socialisme, elles ne peuvent pas être attribué à une économie marchande. Parce que l’économie capitaliste est aussi une économie marchande, l’économie artisanale est aussi une économie marchande, mais la nature économique en est complètement différente. Marx a un jour critiqué les apologistes bourgeois en expliquant que comment la relation capitaliste est mise en relation avec le marché des marchandises et comment cela sert à masquer l’essence des relations capitalistes: l’économie marchande ne peut donc pas être utilisée pour expliquer l’essence de l’économie socialiste. Cependant, du point de vue de la réforme du système économique, il est d’une grande importance théorique et pratique de considérer que l’économie socialiste est une économie marchande. Selon l’analyse de Marx, la société humaine et le développement économique doivent passer par un tel processus: l’économie naturelle, l’économie marchande et l’économie d’échange de produits. L’économie d’échange de produits est une méthode d’échange de travail après la disparition de l’économie marchande. La pratique socialiste prouve que le socialisme peut non seulement éliminer l’économie marchande, mais aussi que les pays socialistes qui ont une productivité arriérée doivent développer vigoureusement l’économie marchande. L’économie des produits de base joue un rôle dans la désintégration de l’économie naturelle et constitue un progrès historique social. Le développement de l’économie marchande et le développement des forces productives se renforcent mutuellement et jouent également un rôle important dans la promotion de la réforme du système économique socialiste.

En octobre 1984, la troisième session plénière du 12e Comité central du PCC a adopté la «Décision du Comité central du Parti communiste chinois sur la réforme du système économique» (ci-après dénommée la «Décision»). La décision met en avant une série de points de vue théoriques innovants. Par exemple, le rôle important du levier économique et de la régulation du marché ne peut être ignoré. Pour réformer le système de planification, nous devons d’abord dépasser le concept traditionnel d’harmonisation de l’économie planifiée avec l’économie marchande et comprendre clairement que l’économie planifiée socialiste est une économie planifiée fondée sur la propriété publique. La « Décision » a également déclaré que le plein développement de l’économie de produits de base est une étape nécessaire du développement social et économique. Cela montre que la Chine, qui est en retard dans le développement de l’économie marchande, doit subir un processus de «plein développement» de l’économie marchande. La « Décision » souligne que ce n’est qu’en développant pleinement l’économie des produits de base que l’économie peut être véritablement stimulée et que toutes les entreprises peuvent être plus efficaces et plus flexibles. La troisième session plénière du 12e Comité central du PCC a remis en cause l’idée d’opposer l’économie planifiée à l’économie marchande, en brisant essentiellement l’opposition entre l’économie socialiste et l’économie marchande. Après la publication de la « Décision », elle a été hautement évaluée et largement diffusée par la communauté théoricienne. Dans le document central qui a suivi, les déclarations pertinentes de la présente décision ont été mentionnées à plusieurs reprises et ont fait l’objet de nombreuses approbation. Par exemple, le 14e Congrès national du Parti communiste chinois estime que l’économie socialiste chinoise est une économie marchande planifiée fondée sur la propriété publique. C’est un nouveau développement de l’économie politique marxiste et une nouvelle orientation théorique pour une réforme complète du système économique. Le développement complet de l’économie marchande signifie qu’il faut jouer pleinement le rôle du mécanisme du marché et fournir un soutien théorique à une réforme orientée vers le marché.

De l’économie marchande socialiste à l’économie de marché socialiste

Dans les travaux de Marx et Engels, puisqu’il n’y a pas de concept d’économie marchande et d’économie de marché, il n’y a pas de similitude et de différence entre les deux. Dans la discussion de certains pays occidentaux, il n’y a pas de concept d’économie marchande, seulement le concept d’économie de marché. En Chine, indépendamment des ouvrages théoriques ou des documents centraux, le concept d’économie marchande a rarement été utilisé et le concept d’économie de marché a été évité. Mais quelle est la relation entre l’économie marchande et l’économie de marché? Il y a une différence de compréhension entre les cercles académiques. Les différentes compréhensions reflètent différentes perspectives théoriques. Certaines personnes pensent que l’économie des produits de base est une économie échangée par le marché, de sorte qu’il est confirmé que l’économie de produits de base est l’économie de marché. D’autres pensent qu’il n’est plus nécessaire d’utiliser le concept d’économie marchande après avoir proposé une économie de marché socialiste. D’autres pensent qu’il n’y a pas de distinction entre économie marchande et économie de marché dans les pays occidentaux, et il n’est pas nécessaire que la Chine fasse la distinction entre deux concepts.

L’étude des questions économiques devrait partir de la réalité de la Chine, et les relations entre le marché des produits de base et celui des autres pays ont été différentes. La Chine a mis en œuvre une période obligatoire de l’économie planifiée, il y a l’économie des produits de base, mais le marché ne peut pas se permettre d’avoir un rôle d’allocation des ressources, déterminer l’allocation des ressources se situe à un plan national, cette économie est marchande, et non pas une économie de marché. Seule l’économie marchande qui détermine le rôle de l’allocation des ressources peut devenir l’économie de marché. De plus, dans le document central, l’économie marchande se distingue également de l’économie de marché. le Douzième plénum du Comité central, précédemment cité, celui de la troisième session plénière de la « décision » du Parti, a souligne à la fois le développement de l’économie marchande, et a également défini: d’un manière générale on peut condidérer comme juste le fait qu, notre pratique n’est pas du genre à dépendre « complètement de l’économie de marché où la régulateur est le marché. »

De la théorie de l’économie marchande socialiste à la théorie de l’économie de marché socialiste, la Chine a connu un processus d’exploration continuelle. Pendant longtemps, les savants occidentaux et les savants des pays socialistes ont partagé un consensus sur l’économie de marché et l’économie planifiée: ils affirmaient que le capitalisme mettait en œuvre une économie de marché et que le socialisme mettait en œuvre une économie planifiée. Par le passé, les statistiques économiques et sociales de la Banque mondiale faisaient également référence aux pays capitalistes en tant que pays à économie de marché et aux pays socialistes en tant que pays à économie planifiée. Le concept traditionnel soutient que l’économie de marché doit être basée sur la propriété privée et que le marché régule l’allocation des ressources, de sorte qu’il doit être lié au capitalisme. Après la réforme et l’ouverture, la réflexion sur la réforme en théorie, ont commencé à examiner comment l’on passe de l’économie de marché à la propriété privée à son découplage de l’économie de marché capitaliste, qui est, au sein de l’économie publique socialiste, dans le cadre général de l’économie planifiée, la mise en place d’une économie de marché qui est la régulation du marché L’évolution du mécanisme a progressivement permis la rupture avec le concept traditionnel.

La théorie et la pratique de la réforme orientée vers le marché évoluent constamment. On peut dire que la réforme axée sur le marché de notre pays a été faite par une« économie planifiée, dans laquelle la régulation du marché, est complété par une » une activation centrale, qui prévoit d’ouvrir une brèche dans la domination traditionnelle de l’économie, la réforme du système traditionnel vers une économie de marché a joué un rôle positif. Bien qu’il semble que «l’économie planifiée reste le pilier et que la régulation du marché soit son complément» est limitée dans le temps, il est d’une importance théorique et pratique pour la Chine de remettre en cause le système traditionnel(qui oppose le socialisme planifié à l’économie de marché.NDLT) en utilisant la méthode du matérialisme historique. Le rapport du 13ème Congrès du Parti a en outre déclaré que «la portée du plan et du marché couvre toute la société» Le nouveau mécanisme d’opération économique devrait être un mécanisme de «régulation nationale du marché et d’orientation des entreprises». Ce nouveau mécanisme d’opération économique est en effet conforme au mécanisme opérationnel de l’économie de marché socialiste. Les «entreprises dirigées par le marché» signifient que les activités du marché sont directement régulées par le marché plutôt que par l’État. «Régulation nationale du marché» signifie que l’État utilise des moyens économiques et juridiques pour réguler les opérations de marché. Deng Xiaoping en portant la théorie du marché a complètement rompu avec l’économie planifiée comme socialiste et l’économie de marché comme « capitalisme » qui met deux catégories du système économique et social en concurrence, parce que « l’économie planifiée n’est pas plus équivalente au socialisme que « L’économie de marché est équivalente au capitalisme », les deux sont des moyens. C’est en accord avec ces directives théoriques que le rapport du parti au 14ème Congrès national a clairement indiqué que l’objectif de la réforme du système économique est d’établir un système d’économie de marché socialiste.

Le secrétaire général Xi Jinping attachait une grande importance à la théorie et à la pratique de l’économie de marché socialiste, mena une série de nouvelles réflexions et proposa de nouvelles vues théoriques majeures. Il a demandé « d’adhérer à la direction de la réforme de l’économie de marché socialiste ».

La nouvelle ère de la pensée économique socialiste de Xi Jinping avec les caractéristiques chinoises est la dernière réalisation de l’économie politique socialiste avec des caractéristiques chinoises, insistant sur le fait que le marché joue un rôle décisif dans l’allocation des ressources et joue mieux le rôle du gouvernement. Dans le passé, le marché jouait un rôle «fondamental» dans l’allocation des ressources, et maintenant il a changé son rôle «décisif».

C’est un point théorique majeur soulevé par la Troisième Session Plénière du 18ème Comité Central du PCC pour faire jouer au marché un rôle décisif dans l’allocation des ressources et pour dans le mêmes temps améliorer le rôle du gouvernement. La raison pour laquelle cette question a été soulignée est parce que la question centrale de la réforme du système économique doit permettre de mieux gérer la relation entre le gouvernement et le marché. Le développement économique consiste à améliorer l’efficacité de l’allocation des ressources, en particulier des ressources rares, et la répartition des ressources par le marché est la forme la plus efficace. Mais dans le même temps, afin d’éviter une compréhension unilatérale, Xi Jinping, en tant que secrétaire général a également souligné que « notre politique est celle d’une économie de marché socialiste, nous devons encore nous engager à renforcer la supériorité du système socialiste de notre pays, à jouer un rôle actif au sein du parti et le gouvernement, le marché joue dans l’allocation des ressources mais il faut aussi déterminer en quoi il ne joue pas un rôle complet. » Le secrétaire général Xi Jinping a également souligné les nombreux problèmes et solutions dans la construction du système économique socialiste de la Chine. Guidé par la nouvelle ère de la pensée économique socialiste de Xi Jinping avec des caractéristiques chinoises, l’accélération de l’amélioration du système économique socialiste de la Chine aidera certainement l’économie chinoise à faire de nouveaux progrès pour atteindre un développement de haute qualité.

(Écriture: Wei Xinghua)

Economic Daily (13ème édition, 12 juillet 2018)

Rédacteur en chef: Zhao Chenguang

