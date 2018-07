L’histoire de la publication soviétique et du magazine scientifique Tekhnika – Molodezhi ouvre une fenêtre sur une histoire plus large sur l’histoire et le développement de la science-fiction soviétique. De 1930 à 1990, le magazine TM fut le premier magazine soviétique à organiser des concours littéraires et artistiques pour les écrivains et les artistes de science-fiction; tout en publiant des interviews et des travaux d’auteurs soviétiques et internationaux. A cette époque, il était souvent le premier éditeur d’auteurs de science-fiction étrangers en URSS. En examinant les artistes et les contributeurs clés, il est possible d’éclairer les façons dont la science-fiction a fonctionné comme un puissant débouché pour les angoisses sociopolitiques et les tensions de cette période.

Tout au long de son histoire de publication, l’esthétique et le contenu du magazine ont été conçus pour refléter les changements dans la vie socio-politique, scientifique et culturelle en URSS; répondant directement au régime totalitaire de Josef Staline, à l’accomplissement technologique de Khrouchtchev, puis à la stagnation économique de la période de Brejnev. Des courses spatiales, des missions colonisatrices et des aventures spatiales fantastiques, vers une fascination pour les climats politiques dystopiques et les explorations de la profondeur et de la complexité psychologiques; le développement du magazine TM raconte une histoire plus générale sur la portée, le potentiel et la fonction de la science-fiction. Pour cette raison, plusieurs premières éditions sont présentées, pour la première fois au Royaume-Uni, dans le cadre de l’exposition estivale majeure du Barbican: Dans l’inconnu: un voyage à travers la science-fiction. C’est une exposition qui définit l’histoire et le développement de la science-fiction en mesurant et enregistrant son impact croissant sur la culture visuelle contemporaine.