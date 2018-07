On n’en finit pas quand on fouille dans les archives de l’Union soviétique de constater à quel point il s’agissait d’une force qui travaillait à diffuser des messages de progrès tant sur le plan des forces productives que sur celui des contenus. C’est vrai y compris pour la science fiction et l’on comprend mieux que la CIA se soit attachée à tenter de créer un pôle culturel alternatif qui exaltait une modernité mais débarrassée des contenus et plus inquiète. Incontestablement, on n’a pas fini d’analyser le choc qu’a sans doute été en matière de « croyance » la déstalinisation ». Peu à peu s’accumulent les matériaux d’un véritable bilan de cette expérience socialiste. Le contexte actuel, celui de la montée des luttes et des résistances et la crise d’hégémonie des Etats-Unis, symbolisée par l’élection de Trump va sans doute produire partout dans le monde une nouvelle réflexion politique et culturelle (note de Danielle Bleitrach)